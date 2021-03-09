В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента

Упразднение в конце 2020 г. Роспечати и Россвязи с передачей их функций в Минцифры стало причиной, по которой министерство намерено увеличить штат заместителей министра связи с девяти до десяти, а число департаментов — с 15 до 18.

Расширение Минцифры

Как выяснил CNews, в структуре Минцифры появится три новых департамента, а число заместителей главы ведомства увеличится с девяти до десяти. Это следует из подготовленного министерством проекта постановления Правительства России, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов regulation.gov.ru.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, он должен привести положение о Минцифры в соответствие с указом Президента России от 20 ноября 2020 г. № 719 «О совершенствовании госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».

Напомним, данным указом глава государства упразднил Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральное агентство по печати (Роспечать). Их функции передаются в Минцифры. В министерстве тогда заявили, что процесс вливания «позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач». «Задача Минцифры сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел “бесшовно” и не вызвал проблем в реализации текущих задач», — добавляли в министерстве.

У замглавы Минцифры появится десятый заместитель, а число департаментов министерства вырастет с 15 до 18

В контексте появления нового проекта Правительства представитель Минцифры сообщил CNews, что сферу ответственности дополнительного замминистра, специфику деятельности трех новых департаментов и связанные с этим кадровые вопросы (имена кандидатов на те или иные должности) ведомство комментировать сейчас не готово. «Это проект; никаких подробностей пока нет», — сказал он.

Возвращение в Минцифры Понькина и уход Кислякова

Отметим, что меньше недели назад, 3 марта 2021 г. издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники среди чиновников и ИТ-компаний сообщило, что Минцифры планирует сформировать новый департамент, который займется развитием «сквозных» проектов микроэлектронной промышленности. Он будет нацелен на комплексное развитие направлений ПО и микроэлектроники и займется вопросами обеспечения российских разработчиков ПО и оборудования заказами от российских компаний на конкретные технологические решения. Сейчас развитие российской микроэлектроники среди министерств курирует только Минпромторг.

Новый департамент, по данным «Ведомостей», возглавит Александр Понькин, который в 2015-2016 гг. возглавлял департамент инфраструктурных проектов Минкомсвязи (ныне Минцифры), после чего с марта 2016 г. до августа 2018 г. занимал кресло главы департамента регулирования радиочастот и сетей связи министерства.

Информацию о возвращении Понькина в Минцифры при подготовке данного материала CNews подтвердили два собственных источника на рынке. При этом, по сведениям одного из них, в какой-то момент рассматривался приход Понькина в ведомство в качестве замминистра.

Также в начале марта 2021 г. источники ресурса TAdviser сообщили о готовящемся уходе из Минцифры куратора национальной программы «Цифровая экономика», замминистра Евгения Кислякова. Ресурс полагает, что чиновник переходит в Пенсионный фонд — вероятно, на позицию заместителя председателя правления, курирующего цифровое развитие. Эта должность освободилась в январе 2021 г. в связи с увольнением по собственному желанию Вадима Аккузина.

Информацию о скором уходе Кислякова из Минцифры CNews также подтвердил собственный источник, близкий к министерству, отметив, что это пока вопрос времени — какие-либо пертурбации в ведомстве еще не начались.

Динамическая структура Минцифры

Число замминистра и количество департаментов в Минцифры традиционно константами не являются — за последние годы происходили колебания то в одну, то в другую сторону.

В отношении числа заместителей в июне 2018 г. CNews даже обратил внимание на весьма интересную историю, намекавшую на противостояние различных властных структур в данном вопросе.

В Минкомсвязи тогда подготовили проекта постановления Правительства, в соответствии с которым количество заместителей министра Константина Носкова (на тот момент) должно было вырасти с восьми до десяти. Это расширение штата в ведомстве объясняли возложенными на Минкомсвязи новыми полномочиями в сфере цифрового развития России.

Примечательно, что на regulation.gov.ru тогда же можно было обнаружить находящиеся в стадии разработки документы, предполагающие не расширение, а сокращение числа замов министра связи. Причем решение об этом сокращении официально было принято на следующий же день после принятия решения о расширении списка замов с семи до восьми.

Восьмой зам появился в Минкомсвязи после подписания главой Правительства Дмитрием Медведевым (на тот момент) соответствующего постановления от 30 марта 2017 г. № 367. Этим восьмым замом стал экс-глава «Ростелекома» Сергей Калугин, заступивший в должность 12 апреля 2017 г.

Однако еще 31 марта 2017 г. появилось поручение № СП-П17-1900 на тот момент заместителя председателя Правительства России — руководителя Аппарата Правительства России Сергея Приходько. Это поручение предусматривало отказ от восьмого зама, что и побудило Минкомсвязи впоследствии запустить законотворческую процедуру на сокращение.

Кто является замглавы Минцифры сейчас

На данный момент в числе заместителей министра связи Максута Шадаева, помимо вышеупомянутого Кислякова, представлены Олег Пак, отвечающий за координацию информатизации госорганов, Олег Иванов — телекоммуникации, Максим Паршин — цифровые технологии, Олег Качанов — внедрение цифровых технологий в работу госорганов и развитие портала Госуслуг, Дмитрий Огуряев — развитие государственных электронных сервисов на сторонних ресурсах и внедрение суперсервисов на портале Госуслуг, Бэлла Черкесова — вопросы госуполитики в сфере массовых коммуникаций и СМИ, Андрей Черненко — развитие госинформсистем в рамках федпроекта «Цифровое госуправление», внедрение электронного документооборота в органах власти, разработку платформ «Гособлако» и НСУД, а также вступивший в должность 25 января 2021 г. Владимир Белановский, чья сфера ответственности на сайте Минцифры пока не указана.