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ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта

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4 марта 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в здравоохранении 2021».

4 марта 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в здравоохранении 2021».

Цифровизация здравоохранения — одна из самых актуальных задач. Повышение качества, доступности и скорости оказания медицинских услуг — основная задача, которая стоит перед государством. В то же время, пока государство пытается решить задачу построения e-Health в масштабах страны, на местах появляются решения, способные здесь и сейчас повысить качество медицинской помощи.

Цифровизация медицины неизбежно приведет к развитию пациентоцентрической модели, когда медицинские организации будут ориентироваться на предоставление пациентам максимально удобных сервисов. Основой должно стать создание платформ, получение доступа к данным о пациенте, развитие мобильности и телемедицины. Это и есть настоящая цифровая медицина.

Основные вопросы к обсуждению:

ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения

  • Как развивается Единый цифровой контур здравоохранения
  • Кто обеспечить интеграцию региональных и муниципальных решений
  • Что даст создание Единого цифрового контура пациентам
  • Как Единый цифровой контур изменит работу врачей
  • Что ждет медицинские ИТ-системы на местах

Данные в здравоохранении

  • Как организована обработка данных в здравоохранении
  • Какую роль в обработке данных играет искусственный интеллект
  • Как можно использовать обезличенные данные пациентов
  • Когда у врачей появятся системы поддержки принятия врачебных решений

Безопасность

  • Как обеспечить безопасное хранение медицинских данных
  • Насколько безопасны телемедицинские консультации
  • Можно ли доверять средствам мобильного мониторинга пациентов
  • Какие данные можно хранить в облаке

Технологии в здравоохранении

  • Как будет работать интегрированная электронная медицинская карта
  • Как создаются экосистемы поставщиков медицинских сервисов
  • Новые форматы повышения уровня квалификации врачей
  • Искусственный интеллект в здравоохранении
  • Какие процессы в здравоохранении можно роботизировать
  • Машинное обучение на службе врачей

Телемедицина и мобильные технологии

  • Телемедицина: что мешает ее повсеместному распространению
  • Эффективность удаленного мониторинга здоровья
  • Как показали себя удаленные консультации в период самоизоляции

С докладами выступят:

Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения России;
Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»;
Юрий Андрейчук, генеральный директор, «Лабораторная служба Хеликс»;
Алексей Остроушко, руководитель информационно-аналитической службы, Центр молекулярной диагностики (CMD);
Сергей Арсеньев, заведующий отделом новых технологий, к.т.н., НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (детская клиника доктора Рошаля);
Никита Полищук, заместитель генерального директора, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы;
Олег Кальмуцкий, начальник ОИТ, КБ «РЖД-медицина» (Новосибирск);
Александр Толокольников, СРО, «Ренессанс здоровье»;
Роман Потишний, генеральный директор, «Сигурд-Айти»;
Алексей Беляев, руководитель департамента проектирования и контроля качества, РТ МИС;
Александр Кабанцов, директор по развитию бизнеса, «Открытая мобильная платформа»;
Степан Лебеденко, директор по региональному развитию, «Смарт Дельта Системс»;
Андрей Корнилов, менеджер по работе с медицинскими учреждениями, Avaya;
Георгий Чернов, ведущий консультант-эксперт, ALFA HRMS.

Представитель компании НТЦ ИТ РОСА.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина

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