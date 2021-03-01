Минцифры упростит российским компаниям кредитование на цифровизацию и замещение ПО

Минцифры предложило упростить для российских компаний условия получения льготных ссуд для цифровизации с применением софта отечественной разработки. Для этого ведомство выработало комплекс мер, в числе которых пятикратное уменьшение минимальной суммы кредита – для привлечения компаний малого бизнеса.

Ключевые изменения

Минцифры предложило расширить программу льготного кредитования цифровизации российских компаний и импортозамещения используемого ими программного обеспечения. Изменения в программе, как сообщили CNews в министерстве, направлены на увеличение числа компаний, которые смогли бы воспользоваться услугой льготного кредитования в отечественных банках.

Программа льготного кредитования, направленная на поддержку цифровой трансформации компаний на основе российских решений, была инициирована в конце 2019 г. постановлением Правительства России №1598 от 5 декабря 2019 г. и реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Механизм господдержки направлен, в том числе, на ускорение процессов цифровой трансформации предприятий различных отраслей экономики, а также на поддержку отечественных разработчиков ПО и программно-аппаратных комплексов.

Минцифры предлагает внести в эту программу коррективы, которые позволят, помимо прочего, «оптимизировать процедуры подачи и рассмотрения заявок» на получение кредита, а также «расширить число уполномоченных банков». Добиться поставленных целей Минцифры предлагает, в первую очередь, за чет уменьшения минимальной суммы кредита. На момент публикации материала она составляла 25 млн руб., а Министерство предлагает снизить ее до 5 млн руб.

Условия получения организациями льготного кредита для цифровизации заметно упростятся

Согласно предложенным ведомством поправкам, 70% расходов компаний, получивших ссуду, должны быть направлены «на приобретение и внедрение российских цифровых решений». «Благодаря увеличению объема софинансирования со стороны Минцифры, процентная ставка по кредиту может быть снижена – при наличии у компании утвержденной стратегии цифровой трансформации», – сообщили CNews представители министерства.

В дополнение к этому предложенные Минцифры нововведения отменяют требование о наличии у банка, желающего участвовать в программе льготного кредитования организаций, собственных средств в размере 20 млрд руб. Это условие прописано в действующей версии постановления российского правительства. «Для обеспечения надежности требования к сроку деятельности банка и кредитному рейтингу сохраняются. Воспользоваться субсидией теперь смогут финансовые организации, предоставляющие только услуги факторинга», – отметили в Минцифры.

Достижения и прогнозы

По итогам 2020 г. по программе льготного кредитования было выдано суммарно 35 млрд руб. с итоговой ставкой от 1 до 5% годовых. Максимальный объем кредита, согласно условиям этой программы, составляет 5 млрд руб. на один проект и 10 млрд руб. на комплекс проектов. Льготное кредитование заемщиков предусматривается до конца 2024 г.

Крупнейшим заемщиком в 2020 г. стала компания РЖД – она получила кредиты на общую сумму 8,9 млрд руб. с фиксированной ставкой. «Среди крупнейших заемщиков, которые уже воспользовались программой льготного кредитования Минцифры, – МТС, агропромышленный холдинг “Комос групп”, электроэнергетическая компания “Т плюс”, “Почта России”. В программе участвует 15 банков, в том числе системообразующих», – отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, субсидии на 2021 г. позволят выдать компаниям кредиты на общую сумму в пределах 40 млрд руб. «Привлечение кредитных средств дает возможность компаниям не откладывать, а напротив вывести в приоритет цифровую трансформацию. Требование к использованию российских решений поддерживает наших разработчиков и стимулирует процессы импортозамещения», – добавил он.

Точных сроков нет

На момент публикации материала конкретные сроки принятия предложенных Минцифры поправок к постановлению Правительства установлены не были. В министерстве полагают, что они вступят в силу в ближайшие три месяца, то есть до конца весны 2021 г.

Глава направления «Цифровое развитие» в «Центре стратегических разработок» Александр Малахов в разговоре с «Ведомостями» отметил, что изменения должны привести к тому, что большее количество организаций смогут воспользоваться льготным кредитом. «Возможно значимое увеличение числа потенциальных заемщиков за счет средних компаний, – добавил он. – Но малым компаниям скорее эти меры будут по-прежнему недоступны».