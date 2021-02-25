Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов

Российская компания, осуществляющая разработку и выпуск комплектующих и компьютеров на отечественных микропроцессорах, за 2020 г. нарастила свою выручку на 45% — до 29 млрд руб. Годом ранее с таким показателем она могла бы занять 14 строчку в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России.

Рост выручки 3Logic

Выручка российской группы ИТ-компаний 3Logic Group по итогам 2020 г. составила 29 млрд руб. с ростом на 45% по отношению к предыдущему году. Об этом рассказал советник президента 3Logic Group Виктор Урусов.

Организация занимается дистрибуцией компьютерных комплектующих, также разработкой и производством вычислительной техники, в том числе на отечественных микропроцессорах из линеек «Эльбрус» и «Байкал», созданных компаниями МЦСТ и «Байкал электроникс» соответственно.

Как сообщила CNewsдиректор по маркетингу 3LogicGroupРуфина Гарина, ключевыми драйверами развития бизнеса группы стали направления проектной дистрибуции и поставки готовых решений, особенно собственной разработки, включенных в Единый реестр российского радиоэлектронного оборудования при Минпромторге.

«При этом продукция на процессорах “Эльбрус” и “Байкал” уже составила 1% от общего объема выручки (порядка 300 млн руб.; — прим. CNews) и имеет высокий потенциал кратного роста, — уточняет Гарина. — Еще одним драйвером стало создание инновационного центра в “Сколково” и начало поставок робототехники».

Показатели 3Logic по итогам 2020 года

Отметим, что с указанным объемом выручки в 29 млрд руб. 3Logic могла бы занять 14 строчку в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2019». Правда в 2019 г. компания в составлении рейтинга не участвовала, а сводная таблица за 2020 г., когда она и продемонстрировала упомянутый результат, пока находится в стадии формирования.

Решения 3Logic на «Эльбрусах» и «Байкалах»

За создание техники на отечественных чипах в 3Logic Group отвечает научно-технический центр, выпускающий оборудование под торговой маркой «Гравитон».

На последнем из линейки «Байкалов» — процессоре «Байкал-М», который был представлен рынку в октябре 2019 г., центр разработал системные платы, а также выпустил инженерные образцы настольных вычислительных систем: моноблоков, в том числе двухконтурных, настольных и малоформатных ПК. Освоение серийного производства этого «железа» запланировано на лето 2021 г.

Отличительными особенностями моноблоков «Гравитон» с тонким корпусом и 23,8-дюймовым безрамочным IPS-экраном, а также моделей ПК под этой же маркой в компании считают встроенный источник бесперебойного питания, обеспечивающий до 40 минут автономной работы и наличие выделенного разъема M.2 для обеспечения совместимости с модулями доверенной загрузки.

Двухконтурный моноблок «Гравитон», по заверению разработчиков, позволяет в двух гальванически развязанных контурах использовать различные операционные системы, работающие на процессорах с различными микроархитектурами, что дает возможность поэтапного перевода используемых информационных систем из одной среды в другую.

Что касается линейки процессоров «Эльбрус», то на чипе «Эльбрус-1С+» в компании создан аналогичный рассмотренному выше моноблок с 23,8-дюймовым безрамочным IPS-экраном, встроенным ИБП и производительной графикой.

Также в 3Logic созданы серверы «Гравитон» С2000Э и С4000Э на восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С», и в перспективе компания намерена использовать в решениях этого класса более современные чипы «Эльбрус-8СВ».

Несколько фактов о 3Logic

Юрлицом группы 3Logic является ООО «Новый ай ти проект». По данным ЕГРЮЛ, оно было зарегистрировано в Москве 20 октября 2015 г. Стопроцентным учредителем организации выступает Александр Башлыков. Гендиректором заявлена Елена Карабанова.

Помимо упоминавшейся выше марки «Гравитон», группа объединяет еще ряд брендов: Lime— для дистрибуции комплектующих и оборудования, Fragmachine — создание игровых компьютеров для гейм-центров и компьютерных клубов, Crusader — продукция для решения бизнес-задач с помощью технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и Private Cloud, а также Helius — решения для бесконтактного измерения температуры тела в местах массового скопления людей.

По данным базы «Контур.фокус» за «Новым ай ти проектом» числится 55 госконтрактов на общую сумму в 740,6 млн руб. Среди крупнейших госзаказчиков последнего времени — МВД, Минпросвещения, Фонд социального страхования России, дирекция единого заказчика Министерства социального развития Московской области, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.