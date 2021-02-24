Глобальный дефицит микросхем вырос до 30%. Отрасли грозит затяжной кризис

Идеальный шторм

Глобальный дефицит на рынке микросхем, возникший на волне повышенного спроса и продолжающийся на протяжении нескольких последних месяцев, грозит вылиться в затяжной кризис, который серьезно ударит по выручке ведущих мировых производителей автомобилей и электроники. Ажиотажный спрос ведет к неконтролируемому росту закупочных цен на чипы, и в итоге может больно ударить по кошелькам потребителей, предупреждают аналитики.

По данным свежего прогноза J.P. Morgan, объемы поставок полупроводников в настоящее время на 10-30% ниже уровня спроса, и потребуется минимум три-четыре квартала чтобы предложение догнало спрос, а затем еще один-два квартала на восстановление складских запасов клиентов и каналов сбыта до их нормального уровня.

Ключевыми факторами повышенного спроса на полупроводниковые изделия аналитики считают увеличение продаж электроники на фоне пандемии COVID-19, ограниченные возможности производителей для удовлетворения повышенного спроса, а также сохраняющееся экономическое противостояние между США и Китаем.

Кому война, кому мать родна

В настоящее время, по данным MarketWatch, акции большинства производителей полупроводников взлетели до исторического максимума. Так, биржевой индекс PHLX Semiconductor, который отслеживает десятки акций крупнейших производителей чипов, вырос за последние 12 месяцев более чем на 65%. Для сравнения: индустриальный индекс S&P 500 вырос за то же время на 17%, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite – на 43%.

Ажиотажный спрос на чипы может обернуться неконтролируемым ростом цен на электронику

По словам Марибель Лопес (Maribel Lopez), ведущего аналитика Lopez Research, полупроводниковая индустрия столкнулась с ситуацией «идеального шторма», который вряд ли пойдет на спад в ближайшее время.

По мнению Лопес, тенденция к уменьшению габаритов чипов, чрезвычайно усложнившая процесс их производства, совпала по времени с повышенным спросом на электронику в период пандемии, что в итоге отразилось на нестабильности всей цепочки производства и поставок полупроводников.

Изменение биржевого индекса полупроводниковой индустрии PHLX Semiconductor

В итоге общая нестабильность поставок микросхем затронула и автомобильную отрасль. В январе 2021 г. CNews уже рассказывал о планах Nissan, Toyota и Volkswagen по сокращению производства. Недавно информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные Moody’s Investor Service сообщило, что о прекращении производства ряда моделей из-за нехватки полупроводников объявили General Motors и Ford Motor.

Рост затрат на закупку дефицитных чипов на фоне и без того низкой маржи в автоиндустрии может привести к тому, что прибыльность General Motors по итогам 2021 г. может рухнуть до 3,4%, а у Ford Motor и вовсе сократиться до 1,8%.

Для General Motors годовое падение валовой выручки по сравнению с 2020 г. может достигнуть 30%, или порядка $2 млрд, для Ford потери выручки могут составить порядка $2,5 млрд, отмечают эксперты Moody’s Investor Service. В штучном выражении только автопроизводители из США могут недопоставить по итогам I квартала 2021 г. до 350 тыс. автомобилей, при этом проблемы отрасли также могут перекинуться на второй квартал.

Ближайшие перспективы отрасли

Несмотря на проблемы потребителей и производителей электроники, вызванные дефицитом чипов, полупроводниковая индустрия рапортует о росте продаж и полной загруженности производственных линий.

По словам Харлана Сура (Harlan Sur), аналитика J.P. Morgan, последний квартал 2020 г. стал первым, когда все производители микросхем не только выполнили, но и превзошли все квартальные прогнозы. Так, в AMD ожидают очень мощного старта в 2021 г. вместе с анонсом новых процессоров для ноутбуков и центров обработки данных. В Qualcomm также ожидают хороших квартальных результатов – несмотря на прогнозируемый дефицит.

По мнению Кристофера Ролланда (Christopher Rolland), финансового аналитика компании Susquehanna, к весне дефицит чипов только усилится, при этом сроки исполнения заказов на поставку полупроводников могут выйти за пределы «опасной зоны» в 14 недель и превысить максимальные сроки, зарегистрированные во времена последнего «бума чипов» в 2018 г.

По мнению аналитика, оценка краткосрочных перспектив для производителей полупроводников на фоне ажиотажного спроса и роста акций может выглядеть привлекательной – тем более, что большинство аналитиков рынка производят оценку развития рынка только на несколько ближайших кварталов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе эта тенденция может стать неуправляемой и иметь неприятные последствия даже для поставщиков чипов.

По словам Ролланда, для полупроводниковой индустрии еще памятны события трехлетней давности. Тогда на рынке образовался кризис перепроизводства вследствие больших складских запасов, которые заказчики, напуганные «бумом чипов» 2018 г., делали для удержания низких цен. В итоге произошел резкий обвал спроса, оставивший производителей с огромными запасами и резко упавшим курсом акций, при этом перенасыщение рынка отразилось на Nvidia, Micron Technology, AMD и других крупных игроках отрасли.

Компании, в которых помнят об обвале конца 2018 г., стараются избежать нового обвала и по-своему противостоят проблеме дефицита. Так, в середине февраля 2021 г. CNews рассказал о планах Nvidia отключить в некоторых игровых видеокартах линейки GeForce поддержку ряда функций для майнинга криптовалют чтобы выровнять ситуацию с дефицитом карт на мировом рынке.