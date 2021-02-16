Спецпроекты

Продажи ПК в России 2020 г. едва не рухнули, но смогли удержаться в плюсе

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Инфраструктура Техника
, Текст: Владимир Бахур
Под конец года российский компьютерный рынок показал 3,3% спад в штучном выражении год к году, однако суммарный итог года показал продажи 5,9 млн ПК, что на 11,6% превысило показатели 2019 года.

Слабый финиш динамичного года

В IV квартале 2020 г. в России было продано 1,66 млн настольных и портативных компьютеров, что на 3,3% меньше, нежели в аналогичном периоде 2019 г. и сопоставимо с прогнозом, сделанным в начале третьего квартала. Об этом CNews сообщили в российском представительстве International Data Corporation (IDC) со ссылкой на данные исследования IDC PC Quarterly Tracker.

В сумме за весь 2020 г. на российский рынок было поставлено 5,9 млн персональных компьютеров, что на 11,6% превышает объем продаж в 2019 г. При этом, четверть поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков, отмечают в IDC Russia.

«Доля потребительских моделей ноутбуков снизилась на 1,5%, а потребительских моделей десктопов выросла на 18,0% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, – сказал Дмитрий Ильин, старший аналитик IDC. – Эти показатели хорошо коррелируют с возросшим спросом населения на игровые десктопы (в связи с выходом нескольких ожидаемых игр в четвертом квартале), растущей популярностью моноблоков и интереса к настольным ПК малого формата».

Как ранее сообщал CNews со ссылкой на данные IDC, основной рост российского компьютерного рынка обеспечили рекордные продажи во II квартале 2020 г., которые на 30,1% превысили показатели аналогичного периода 2019 г. и составили порядка 1,49 млн компьютеров. Резкий рост продаж в IDC связывали с переходом миллионов жителей России на удаленный режим работы и обучения в связи с пандемией коронавируса.

iRU в тройке лидеров сегмента настольных ПК

По итогам IV квартала 2020 г. объем поставок настольных ПК в Россию в IDC оценили в 517 тыс. штук, что на 8,4% меньше, чем 564 тыс. штук, проданных в IV квартале 2019 г.

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Российский бренд iRU вошел в тройку лидеров сегмента настольных ПК

В тройку лидеров российского рынка десктопных решений, помимо HP Inc. и Lenovo, также вошел российский бренд iRU. Замыкают пятерку лидеров российского рынка по итогам последнего квартала 2020 г. компании Acer и Dell Technologies.

По сравнению с итогами 2019 г. можно отметить рост iRU, которая годом ранее занимала только четвертую строчку, а полностью пятерка лидеров распределялась следующим образом: HP Inc., Acer, Lenovo, iRU и Dell.

Российский рынок ноутбуков

В значительно меньшей степени по итогам IV квартала 2020 г. на российском рынке ПК сократился сегмент ноутбуков. Он уменьшился всего на 0,8% по сравнению с показателями IV квартала 2019 г., до 1,142 млн штук (1,1 млн штук годом ранее).

Лидером продаж по числу поставленных на российский рынок ноутбуков за отчетный период стала компания Acer. За ней в порядке убывания доли вошли Lenovo, HP Inc., ASUS и Huawei, рассказали CNews в IDC.

Здесь интересно отметить значительный рывок компании, Acer, которая год назад занимала только третью позицию в списке лидеров российского рынка ноутбуков. По итогам IV квартала 2019 г. пятерка лидеров выглядела следующим образом: Lenovo, HP Inc., Acer, Asus и Dell.

Лидеры по суммарным показателям

По итогам IV квартала 2020 г. пятерку лидеров российского рынка ПК возглавила HP Inc. с долей 18,3% от всех поставленных за квартал ПК. Таким образом, компания потеснила с первого места Lenovo с ее квартальной долей 18,0%, хотя по итогам II кв. китайская компания лидировала с долей 21,7% (против 20,6% у HP Inc.).

Третье и четвертое места в пятерке лидеров, как и прежде, заняли Acer Group с долей 17,1% и Asus с долей 11,8%. На пятом месте по итогам последнего квартала 2020 г. вышла Huawei с долей 5,4%. Ей удалось сместить с пятого места Dell Technologies, которая по итогам II кв. занимала 4,6% российского рынка.

Прогнозы на ближайшее время

По мнению аналитиков российского представительства IDC, в I квартале 2021 г. на российском рынке персональных компьютеров с большой долей вероятности будет наблюдаться рост поставок относительно показателей аналогичного периода 2020 г.

Рост продаж в определенной степени будет обусловлен решением проблем – главным образом, логистических, которые возникли у поставщиков на протяжении третьего и четвертого кварталов 2020 г., и в конечном итоге привели к недопоставкам заказов, отмечают в IDC.

Ранее CNews со ссылкой на предварительные данные Mercury Research рассказал о наметившемся по итогам IV квартала 2020 г. росте доли Intel на мировом рынке процессоров для десктопов и ноутбуков, чего не случалось уже три года.



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