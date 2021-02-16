Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход»

Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК подвел итоги конкурса на доработку софта ГАС «Выборы» в связи с узаконенной в 2020 г. возможностью проведения выборов и референдумов в течение нескольких дней вместо одного. Заявку на получение госконтракта подал только НИИ «Восход», которому и был отдан подряд. По всей видимости, причиной запуска 25-миллионгого проекта стала не столько технологическая необходимость, сколько стремление ЦИК привести ИТ-систему в полное соответствие с изменившимся законодательством.

ГАС «Выборы» — на многодневку

Как выяснил CNews, доработкой специального ПО госсистемы (ГАС) «Выборы» для обеспечения возможности проведения в России голосования на выборах и референдумах в течение нескольких дней займется подведомственный Минцифры НИИ «Восход».

Это следует из протокола подведения итогов тематического тендера, объявленного Федеральным центром информатизации (ФЦИ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 20 января 2021 г. в формате электронного конкурса. Заявки от претендентов принимались до 12 февраля. По истечении этого срока других желающих получить госконтракт, кроме «Восхода» не оказалось.

На этом основании тендерная комиссия формально признала конкурс не состоявшимся, но постановила заключить контракт с «Восходом» (закупочное законодательство это позволяет) — без снижения его начальной стартовой цены в 25,2 млн руб. Все предусмотренные заказчиком работы организации предстоит выполнить до 30 апреля 2021 г.

Техническая необходимость или несоответствие законодательству?

В качестве главного основаниях для выполнения намеченных работ ФЦИ ЦИК в тендерных документах указал федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Именно этот закон утвердил возможность проводить в России референдумы и выборы (как региональные, так и федеральные — в Госдуму или Президента страны) в течение не одного, как раньше, а нескольких дней, хотя и не более трех.

НИИ «Восход» доработает ГАС «Выборы» под многодневные референдумы и выборы

Решение о сроке проведения конкретного голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум. На это у нее будет десять дней с даты их назначения.

В то же время, еще до принятия этого закона в России состоялось многодневное (с 25 июня по 1 июля 2020 г.) голосование по поправкам в Конституцию, и каких-либо заявлений ЦИК относительно сбоев в работе ГАС «Выборы» не прозвучало.

На вопрос CNews, возникли ли у системы какие-либо проблемы в реальности, на момент публикации данного материала в ЦИК ответить не смогли.

Комментарии НИИ «Восход»

Представители НИИ «Восход» заверили CNews, что ГАС «Выборы», разработчиком которой выступает именно эта организация, во время проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию отработала стабильно и без происшествий, успешно обработав данные более 96 тыс. протоколов (не путать с бюллетенями).

Что касается запланированной доработки специального ПО, то оно, по словам собеседников редакции, необходимо для приведения системы в соответствие с новым законодательством.

«В результате будет доработан автоматизированный контроль ряда положений законодательства, завязанных на дату проведения голосования, — отмечают в “Восходе”, — Примером может служить контроль возраста гражданина, выдвигаемого кандидатом в депутаты. Также будет обеспечена возможность хранения в системе сведений из постановлений комиссий о проведении голосования в течение нескольких дней, а также формирование отчетов об избирательных кампаниях, по которым такие постановления были приняты».

По данным НИИ, для избирательных кампаний всех уровней будет обеспечена возможность сбора, хранения и просмотра информации о ходе голосования в течение всех дней голосования. Речь идет о числе избирателей, получивших бюллетени как на избирательном участке, так и вне него за заданное отчетное время. Ранее сбор информации был возможен только за один день голосования.

«Кроме того, будет обеспечена подготовка исходных данных для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) с целью их работы в течение нескольких дней, — продолжают представители организации. — После доработки ПО ГАС “Выборы” информация о проведении многодневного голосования будет отображаться в подсистеме интернет-портала ЦИК. Помимо этого, данная информация будет выгружаться для отображения на цифровых сервисах информирования избирателей единого портала госуслуг».





Некоторые дополнительные подробности о доработке ПО в ГАС «Выборы»

Как следует из техзадания, в ходе доработки специализированного ПО ГАС «Выборы», «Восходу» необходимо будет, в частности, проанализировать перечень формализованных показателей задачи «Право» подсистемы автоматизации избирательных процессов системы, имеющих в наименовании упоминание даты голосования, с целью изменения этого наименования.

Также НИИ потребуется доработать отчеты, формируемые СПО системы в соответствии с нормативными документами ЦИК, в части отображения дней голосования (периода). На формах ввода, корректировки и просмотра сведений о выборах нужно будет обеспечить ввод и отображение сведений о решении избирательной комиссии о проведении голосования в течение нескольких дней подряд.

В форму «Просмотр по запросу -> избирательные кампании» необходимо добавить новый параметр запроса «Избирательные кампании, голосование по которым проходит несколько дней» и обеспечить поиск кампаний с учетом нового параметра.

В так называемой подзадаче системы «Ход голосования и открытие участков» нужно будет обеспечить возможность ввода отчетных времен, в том числе времени открытия и закрытия избирательных участков, на каждый день голосования, а также возможность ввода сведений о числе избирателей, принявших участие в выборах, на каждое указанное отчетное время.

Кроме того, «Восходу» предстоит доработать процедуру импорта и компоновки данных о ходе многодневного голосования — для последующего отображения на графических формах сведений о явке избирателей на каждый из дней.

В специальном ПО подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» нужно будет доработать функцию проверки активного избирательного права, права на участие в референдуме гражданина с учетом проведения голосования в течение нескольких дней при составлении списков избирателей. Прочие многочисленные задачи доработки ПО ГАС «Выборы» также связаны с расширением возможного интервала голосования граждан.