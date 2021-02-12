Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн
Выступая на ежегодном CNews FORUM, директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ «Московской биржи» рассказал о подробностях запуска и перспективах развития первой в России единой платформы личных финансов.
Перспективы платформы личных финансов
Созданная «Московской биржей» первая в России единая платформа личных финансов для граждан в течение 2021 г. расширит свою функциональность с депозитных вкладов на сервисы покупки паев открытых инвестиционных фондов (ОПИФ), покупки облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) и структурных инвестиционных продуктов, а также оформления страховок и кредитов с возможностью управления ими в режиме онлайн.
Об этом в конце 2021 г. на ежегодном CNews FORUM рассказал директор департамента сопровождения торговых и вспомогательных систем блока ИТ «Московской биржи» Григорий Васильев. По его словам, ОПИФ, ОФЗ-н и структурных инвестпродукты — это перспектива II квартала 2021 г., кредиту — III квартала, электронное ОСАГО — IV квартала.
Описываемая платформа finuslugi.ru была запущен 15 октября 2020 г. Она также позиционируется как маркетплейс (возможность удаленной работы с множеством банков), созданный «Московской биржей» по инициативе Банка России. «Платформа контролируется регулятором, все вклады застрахованы государством», — говорится на сайте проекта.
Некоторые подробности проекта
По словам Васильева, запуская платформу, в «Московской бирже» понимали, что ей предстоит взаимодействовать с банками, со страховыми компаниями, с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую происходит аутентификация с «Реесатром финансовых транзакций», продуктом компании «Национальный расчетный депозитарий» НРД, и другими сервисами, другими компаниями.
«И нам нужен был продукт для мониторинга, который бы позволил понимать удовлетворенность наших клиентов, на каком этапе взаимодействия с нами клиенты находятся, а главное — где деньги, потому что это первый вопрос, который задается клиентом, — говорит Васильев. — Мы выбирали из нескольких продуктов. Смотрели и коммерческие, смотрели и опенстек. После нескольких пилотов мы остановились на Dynatrace (американская компания, известная своей ИИ-платформой для мониторинга и оптимизации производительности ИТ-инфраструктуры; — прим. CNews) из-за простоты установки, поддержки из коробки нужных нам технологий и, в общем, возможности большой интеграции».
По заверению топ-менеджера, платформа была развернута в продакшн-контуре за три дня. Два дня заняла подготовка инфраструктуры, открытие доступов, а за день после развертывания система собрала всю информацию, построила диспозицию сервисов и приложений и позволила сразу начать сбор данных об их работе. «Мы получили мониторинг всего стека, — отмечает Васильев. — У нас большая собственная инфраструктура, поэтому оборудование к Dynatrace мы не подключали, но все, что касается уровня виртуализации и выше, мы для этого продукта мониторим, собираем данные и видим проблемы».
Как происходит анализ работы платформы
«Мы видим активность пользователей: кто, куда, на каком устройстве, с какими возможными проблемами столкнулся, — продолжает Васильев. — Сразу видим, какой из микросервисов, из объектов нашей системы дает сбой или работает не совсем корректно. И уже начали строить бизнес-анализ».
По его словам, информация о любой найденной системой проблеме или подозрении на нее сразу выводится на экраны операторов. «Сразу возможно определить, после обновления это произошло или после какого-то другого события, — утверждает топ-менеджер. — Мы сразу видим скорость ответа страниц и сайта в целом, и системы в целом, и конкретных страниц».
В качестве примера быстрой реакции системы Васильев рассказал о том, что когда рекламная команда неожиданно неожиданно убрала с сайта всю рекламу, то команда сопровождения уже через две минуты начала бить тревогу в связи с обрушением трафика.
Выступление Григория Васильева на CNews FORUM 2020
«Мы можем собрать в Dynatrace информацию из наших бизнес-систем для понимания того, сколько и на каком этапе на платформе находится наших наших клиентов, и почему тот или иной клиент подзастрял, и, соответственно, разобраться, подтолкнуть его и помочь, — говорит он. — Мы удовлетворены первым месяцем работы. У нас фактически система не простаивала. Мы сразу видели проблему на самом старте, когда она еще не затронула наших клиентов».
С подробностями доклада Григория Васильева и его презентацией можно ознакомиться по видеозаписи его выступления на CNews FORUM.
Как прошел CNews FORUM 2020
В 2020 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в тринадцатый раз. Впервые для форума организаторами был освоен новый формат — значительная часть мероприятия прошла в онлайн-режиме.
В ходе форума состоялось около 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «Госсектор», «Банки», «Облачные технологии», «Аналитика больших данных», «Торговля», «Промышленность».
В пленарной части CNews FORUM помимо Григория Васильева выступили заместитель министра Минцифры Дмитрий Огуряев, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов, директор по ИТ, член правления Альфа-банка Сергей Поляков, заместитель председателя правления Московского кредитного банка Сергей Путятинский, региональный руководитель Veeam в России, СНГ, Грузии и на Украине Владимир Клявин, глава представительства Dynatrace в России, Белоруссии и Казахстане Игорь Хомков, CEO, член совета директоров компании Naumen Игорь Кириченко, менеджер по информационным системам и бизнес-решениям по стране в Coca-Cola HBC Russia Стоян Валчев, директор по ИТ в ОМК Игорь Савцов, директор по ИТ в «Т плюс» Александр Антонов и многие другие.