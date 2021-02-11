Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома»

По итогам своей проверки Счетная палата не дала ФССП в полной мере принять и оплатить работы «Ростелекома», предотвратив, с ее точки зрения, риски нецелевого использования средств федерального бюджета. Впрочем, карточка исполнения госконтракта на данный момент свидетельствует о том, что большая часть денег оператору все же была перечислена.

ФССП не расплатилась с «Ростелекомом»

Как стало известно CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не стала в полной мере оплачивать контракт с «Ростелекомом» на обеспечение функционирования ее ведомственной сети передачи данных. Данный контракт был подписан с оператором по итогам формальной закупки у единственно возможного поставщика 22 октября 2020 г. Его сумма составила 125,7 млн руб.

Сроком его исполнения было установлено 31 января 2021 г. Однако с 5 октября по 25 декабря 2020 г. Счетная палата провела в отношении ФССП проверку, касающуюся изучения результативности выполнения службой в период 2019–2020 гг. федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

В рамках данного проекта ФССП работает над созданием суперсервиса «Цифровое исполнительное производство». Он должен повысить осведомленность граждан и бизнеса об особенностях исполнительных производств, увеличить прозрачность работы судебных приставов, сократить число личных контактов участников производств, а для государства — уменьшить нагрузку на приставов, повысить эффективность принудительного исполнения и пр.

Счетная палата вмешалась в расчеты по контракту ФССП с «Ростелекомом»

Как указывает Счетная палата, контракт с «Ростелекомом» был заключен ФССП для увеличения общей пропускной способности каналов связи на ее объектах. «При этом мероприятия по обеспечению функционирования ведомственной сети передачи данных не предусмотрены функциональностью суперсервиса, а в паспорте федерального проекта не прописан результат, связанный с расширением каналов связи, — говорит аудитор Татьяна Блинова. — Таким образом, правовые основания для принятия указанных расходных обязательств отсутствовали, что влекло риски нецелевого использования средств федерального бюджета в случае оплаты госконтракта».

Надзорный орган сообщает, что для предотвращения выявленных им нецелевых расходов, ФСПП совместно с Минцифры по рекомендации Счетной палаты приняли превентивные меры и внесли в паспорт федерального проекта соответствующие изменения. «Когда мы вместе работаем именно на упреждение, на профилактику, это дает нам понимание, что Счетная палата — это не только контрольный орган, но и наш партнер, наши коллеги, которые помогают нам исправлять ошибки», — полагает статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Пак.

Большая часть денег все же была заплачена?

В то же время в карточке рассматриваемого госконтракта на данный момент указан его статус «исполнение завершено», а какая-либо информация о расторжении контракта отсутствует.

Более того, в этой же карточке отмечено, что «Ростелеком» успел оказать ФССП услуг на сумму 108,2 млн руб., и именно эта сумма проставлена в графе «фактически оплачено». ФССП даже не забыла начислить «Ростелекому» штрафы за некое ненадлежащее исполнение, а также просрочку предусмотренных контрактом обязательств — в размере 628 тыс. руб. и 18 тыс. руб. соответственно. Записи о штрафах были внесены в единую закупочную систему 24 декабря 2020 г.

На момент публикации данного материала в ФССП и «Ростелекоме» не успели разъяснить CNews, останутся ли выплаченные за исполнение контракта деньги у «Ростелекома», или они будут возвращены в контексте описанной Счетной палатой истории.

Что еще обнаружила Счетная палата

В ходе изучения реализации федерального проекта в привязке к ФССП Счетная палата также увидела риски недостижения его результатов в установленный срок. Анализ выполнения контрольных точек проекта выявил существенные отставания от графика — от полугода до 13 месяцев.

Так, в 2019 г. своевременно был исполнен только 21% «контрольных точек», при этом 43% было исполнено с нарушением сроков и 36% — не исполнено. В проверяемом периоде 2020 года 6% «контрольных точек» исполнено своевременно, 7% — с нарушением срока и 87% находятся на стадии исполнения.

Одной из причин нарушения сроков исполнения в Счетной палате считают позднее финансирование федерального проекта. «В 2019 г. лимиты бюджетных обязательств в размере свыше 317 млн руб. были доведены Службе только в ноябре, — отмечают в надзорном органе. — Это было связано с длительными согласительными процедурами по включению ФССП в состав участников федерального проекта. Как следствие, предусмотренные на 2019 г. средства федерального бюджета использованы не были, а реализация мероприятий федерального проекта в 2019 г. фактически не осуществлялась».

В 2020 г. в федеральном бюджете на реализацию федпроекта «Цифровое государственное управление» было предусмотрено 508,9 млн руб. (с учетом неиспользованных в 2019 г. средств). По состоянию на 2 ноября 2020 г. ФССП израсходовала только 3% или немногим более 15 млн руб.

Еще одним сдерживающим фактором реализации федпроекта в Счетной палате считают отсутствие достаточной нормативной базы. Так, на момент проведения анализа не были внесены необходимые изменения в законодательные акты, предусмотренные дорожной картой федерального проекта. «Отсутствие регуляторной среды и, как следствие, правовых оснований для реализации предусмотренного суперсервисом функционала формирует высокие риски нереализации целей федерального проекта. — говорит Татьяна Блинова. — Таким образом, приоритет принятия предусмотренных изменений законодательства очевиден».