Спецпроекты

РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Надежда Исаева

ВЭБ предоставил РЖД льготный кредит на сумму 8,9 млрд руб. для целей цифровой трансформации. Процентная ставка по кредиту будет субсидироваться Минцифры за счет бюджетных средств.

ВЭБ кредитует модернизацию РЖД

Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) и «Российские железные дороги» (РЖД) заключили кредитное соглашение на сумму 8,9 млрд руб. Кредит предоставлен в рамках программы Минцифры по субсидированию банковских организаций для предоставления льготных кредитов с целью цифровой транформации.

Программа является частью федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Финансирование будет направлено на проекты по организации перевозочного процесса, управлению инфраструктурой, созданию нового поколения автоматизированных рабочих мест. При этом размер процентной ставки не разглашается, как и срок кредитования.

Использование цифровых технологий в РЖД должно позволить получать подробную информацию в режиме реального времени о перевозках, состоянии производственных объектов, автоматизировать операции и принимать управленческие решения на качественно новом уровне. Проекты будут реализованы на основе российских цифровых решений, в частности на базе отечественных микропроцессоров «Байкал» и «Эльбрус». Недавно РЖД также презентовали новый проект «умных касс», который обойдется в 100 млн руб.

rzhd600.jpg
РЖД получили многомиллиардный кредит ВЭБа

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что финансирование со стороны госкорпорации ускорит переход РЖД на цифровую железную дорогу для совершенствования системы управления пассажирскими и грузовыми перевозками, улучшения безопасности движения, обеспечения прозрачности затрат, повышения клиентоориентированности и производительности труда.

15 банков для ИТ, а если повезет и больше

В Минцифры CNews пояснили, что сейчас в программе участвуют 15 банков: ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-,анк, Абсолют банк, банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, банк «Открытие», Росбанк, Ак барс банк, РНКБ, МКБ. При этом перечень банков постоянно расширяется. За IV квартал 2020 г. сформирован портфель кредитных соглашений на общую сумму около 35 млрд руб.

«Программа льготного кредитования, реализуемая Минцифры с крупнейшими российскими банками, направлена на поддержку внедрения отечественных цифровых решений в компаниях, — сообщил CNews замглавы Минцифры Максим Паршин. — Конечная ставка для заемщиков составляет от 1 до 5%, компания может получить финансирование до 10 млрд руб. Сегодня общая сумма кредитного портфеля составляет около 35 млрд руб.».

Также в министерстве уточнили, что льготные кредиты выдаются на приобретение отечественного ПО и оборудования, лицензий и патентов, оплату труда сотрудников, обучение специалистов и другие цели по цифровизации бизнеса. Возможная сумма кредитования для реализации проекта — до 5 млрд руб., а если речь идет о нескольких взаимосвязанных проектах, то она может быть увеличена до 10 млрд руб.

Бизнес и госкомпании уже получили деньги на цифровизацию, но не все

В конце декабря 2020 г. «ВЭБ.РФ» предоставил «Ростелекому» льготный кредит на сумму до 4,5 млрд руб. для проведения цифровой трансформации компании. Это первый кредит в рамках запущенной Минцифры соответствующей программы субсидирования банков.

Как сообщили CNews в госкорпорации, сейчас ВЭБ.РФ рассматривает проекты по цифровой трансформации крупных компаний в следующих отраслях: электроэнергетика, ритейл, связь, машиностроение и металлургия. При этом раскрывать процентную ставку и сроки выплаты уже выданных кредитов в госкорпорации отказались, сообщив, что это является коммерческой тайной.

В Минцифры CNews пояснили, что проекты агрохолдинга «Комос групп» получили льготный кредит на сумму 110 млн. руб. через Газпромбанк. Также были закредитованы «Почта России», «Т плюс» и некоторые другие коммерческие компании.

Другие материалы рубрики

Портал госуслуг меняет формат их предоставления. Перечень новшеств

Власти не дали Федслужбе судебных приставов потратить 126 млн руб. на услуги «Ростелекома»

«Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

Что такое on-prem, cloud и box: изучаем форматы поставки ПО

«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Техноблог

3 заведомых недостатка смартфонов с 5G

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Показать еще

Наука

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам