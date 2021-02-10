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«Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке

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«Мегафон» и холдинг Алишера Усманова USM создали совместное предприятие для развития цифровых сервисов в Узбекистане — исторически проблемном рынке для зарубежных сотовых игроков. Местные власти передали в новое СП сотового оператора Coscom. Это первая сделка по покупке российскими телекоммуникационными компаниями зарубежных активов за последние 10 лет.

«Мегафон» и USM покоряют Узбекистан

Сотовый оператор «Мегафон» и его единственный акционер — холдинг USM Telecom (является частью холдинга USM Алишера Усманова) — сообщили о выходе на рынок Узбекистана. Для этого стороны на паритетных началах создали совместное предприятие «Диджитал инвест», которое, в свою очередь, с властями Узбекистана образовало холдинг Digital Holdings.

Агентство по управление государственными активами Узбекистана внесет в Digital Holdings 100% акций местного сотового оператора Coscom (торговая марка Ucell). Взамен агентство получит 49% в данном холдинге.

Российские партнеры получат в Digital Holsings долю в 51%. «Мегафон» и USM инвестируют в данный холдинг $100 млн и передадут в него имеющие у них цифровые активы в Узбекистане: CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Какие активы войдут в совместное предприятие

Coscom — второй по величине сотовый оператор Узбекистана. По данным Analysys Mason, на конец 2019 г. он обслуживал 7,1 млн абонентов. Лидером рынка является Uinitel (торговая марка Beeline), который вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon. Unitel обслуживает 8,1 млн абонентов.

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«Мегафон» и Алишер Усманов приобрели «рокового» сотового оператора

На третьем месте находится «Узмобайл» — дочка принадлежащего государству основного оператора фиксированной связи «Узбектелеком». Компания обслуживает 4,8 млн абонентов. На четвертом месте находится компания Universal Mobile Systems (UMS), обслуживающая 3 млн абонентов. UMS была создана российской компанией «Мобильные телесистемы» (МТС) вместе с местными властями, но в 2016 г. МТС вышла из проекта.

CRPT Turon — «дочка» российской компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), занимающейся системой обязательной маркировки и прослеживания движения товаров. ЦРПТ является совместным предприятием USM (холдинг владеет 50%), госкопрорации «Ростех» (25%) и компании «Элвис-плюс групп» (25%). CRPT Turon создана в формате государственно-частного партнерства и по результатам эксперимента определена в качества оператора системы маркировки в Узбекистане.

ICS Holding Uzbekistan — «дочка» российского «ИКС холдинга», консолидирующего порядка 30 ИТ-компаний, включая «Цитадель» (объединяет разработчиков СОРМ-решений), разработчика систем хранения данных Yadro, холдинга «Криптонит» (информационная безопасность) и др. В 2020 г. USM стал владельцем 100% «ИКС холдинга».

Как российские сотовые операторы приходили и выходили из СНГ

В середине 2000-х российские сотовые операторы активно осваивали постсоветские рынки. Первым экспансию начал как раз «Мегафон», создав в 2001 г. собственную дочернюю компанию в Таджикистане. Однако больше «Мегафон» зарубежных активов не приобретал (не считая операторов в Абхазии и Южной Осетии).

В то же время «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и МТС активно покупали операторов на постсоветском пространстве. «Вымпелком» даже преобразовался в международную группу Vimpelcom со штаб-квартирой в Амстердаме (позднее группа была переименована в Veon). В 2011 г. Vimpelcom поглотила холдинг Wind Telecom египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris), владевшего сотовыми операторами в странах Азии, Европы, Африки и Америки.

Однако с тех пор российские сотовые операторы не осуществляли зарубежных покупок. Наоборот, началась распродажа иностранных активов. Так, группа Veon избавилась от операторов в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Италии и Канаде. Распродажа активов коснулась и постсоветского пространства. Так, Veon продала своих операторов в Армении и Таджикистане. МТС по разным причинам покинула рынки Украины, Узбекистана и Туркменистана.

Роковой актив

Особенно проблемным для телекоммуникационных компаний оказался рынок Узбекистана. В 2012-2013 гг. выяснилось, что все три крупнейших игрока местного рынка — Vimpelcom, МТС и шведско-финская TeliaSonera (нынешнее название — Telia) платили взятки Гульнаре Каримовой, дочери тогдашнего президента республики Ислама Каримова.

После этого Telia выплатила американским властями штраф в размере $965 млн. Vimpelcom был оштрафован на $795 млн, МТС — на $850 млн. МТС и Telia также покинули узбекский рынок.

В Узбекистане Telia владела как раз оператором Coscom, приобретенным сейчас «Мегафоном» и USM. Об интересе Усманова к данному активу CNew писал еще в 2017 г. Однако в итоге в конце 2018 г. Telia продала Coscom местным властям в лице Государственного комитета по поддержке приватизации и развитию конкуренции. Сумма сделки составила $215 млн.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин указывает, что телекоммуникационные активы в СНГ оказались высокорискованными и от многих из них российские компании отказались. «Но у Усманова в данной сделке может быть личный интерес: он сам является уроженцем Узбекистана и прошлогоднюю пандемию короновируса он проводил на исторической родине, — говорит Брюквин. — Кроме того, для “Мегафона” Узбекистан — нишевая история, и оператор может использовать данный рынок как полигон для обкатки новых технологий».

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