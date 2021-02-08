Спецпроекты

Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России

Бизнес Законодательство Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
В ближайшее время в Госдуму поступит законопроект, который обяжет зарубежные ИТ-компании иметь представительства на территории России. По мнению авторов законопроекта, открытие полноценных филиалов упростит компаниям взаимодействие с госорганами власти.

Добро пожаловать в поле российской юрисдикции

Законопроект, по которому иностранные ИТ-компании будут обязаны открывать на территории России полноценные филиалы или представительства, будет внесен в Госдуму «в ближайшее время», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на итоги круглого стола в Общественной палате России «Генеральная уборка в Сети, или Российская таблетка от противоправного контента».

«Соответствующая инициатива в комитете разработана, – заявил по итогам заседания Александр Хинштейн, глава комитета нижней палаты Госдумы по информполитике. – Мы сейчас дорабатываем ее с заинтересованными ведомствами. Полагаю, что в ближайшее время ее внесем».

Ранее Хинштейн также сообщил, что обязательное открытие представительств и создание дочерних структур в России является одной из мер, которые планируется принять для обеспечения соблюдения российского законодательства западными ИТ-компаниями.

По словам депутата, филиалы или представительства в России, которые придется открывать зарубежным ИТ-компаниям в рамках нового закона, будут наделяться необходимым объемом полномочий и будут вправе «представлять интересы самого интернет-ресурса». По мнению депутата, принятие нового закона также упростит взаимодействие Роскомнадзора и других госорганов с иностранными ИТ-компаниями.

Соответствующий закон уже есть

Необходимость открытия официальных представительств зарубежных ИТ-компаний в российской юрисдикции стала особенно актуальной после принятия Госдумой законопроекта №482-ФЗ от 30 декабря 2020 г. о мерах воздействия на иностранные интернет-компании, «допускающие цензуру и дискриминацию в отношении российских СМИ».

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Власти обяжут иностранные ИТ-компании открывать полноценные филиалы в России

В список таких ресурсов авторы документа отнесли, в том числе, Twitter, Facebook и Youtube. «Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА "Новости", "Крым 24". Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, правом присваивать иностранному интернет-ресурсу статус допускающего дискриминацию и цензуру в отношении российского СМИ наделяется МИД России, после чего Роскомнадзор может полностью или частично ограничивать доступ к нему, в том числе, с использованием технических средств, включая замедление трафика, а также требовать взыскания штрафа через суд.

В начале декабря 2020 г., по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президент России Владимир Путин обратился с поручением администрации Президента и Правительству России до 1 августа 2021 г. представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета (поручение Пр-133 от 28 января 2021 г.).

Также в поручении указывается необходимость регистрации таких компаний в качестве «субъектов в российском правовом поле» для взаимодействия с ними «по поводу фактов цензуры в отношении российских СМИ по нормам российского законодательства».

С просьбой к Президенту России дать также поручение в рамках заседания выступил Кирилл Вышинский, исполнительный директор ФГУП МИА «Россия сегодня».

«Тогда разговор с ними о цензуре шел бы в соответствии с нормами нашего законодательства, а не по правилам сообщества, которые YouTube сейчас применяет к нашим СМИ в достаточно произвольной форме и без каких-либо внятных пояснений», – заявил Вышинский.

Инициативы в области защиты российских СМИ

О необходимости открытия официальных представительств зарубежных ИТ-компаний в начале февраля 2021 г. заявил Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по инфополитике и взаимодействию со СМИ: «Если компания работает на российском рынке, и представляет на нем общественно значимый продукт, то это требует от них более высокой ответственности.

По словам Пушкова, такие компании должны иметь офисы в России, чтобы было к кому обратиться и предъявить претензии: «Они могут опротестовать такие претензии. Но непонятно, почему, если компания работает в России, мы должны общаться с почтовым ящиком в Лондоне».

Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию инфосообщества, СМИ и массовых коммуникаций также в интервью ТАСС сообщил о том, что наличие представительств крупных интернет-компаний в России не всегда решает вопросы юридических полномочий.

«Надо понимать, что представительство как таковое далеко не всегда наделяется надлежащими полномочиями, – отметил Малькевич. – Другим вариантом может быть создание дочерних структур именно для работы в России, но опять же при условии, конечно, наличия полномочий».

В качестве примера он привел российский офис Google: «Google Russia никак не отвечает за действия большого Google. И вся деятельность Google Russia, по сути, сводится к продаже рекламного контента».

В августе 2020 г. комиссия Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) по правовому обеспечению цифровой экономики опубликовала официальное заключение с предложением, в частности, обязать иностранные ИТ-компании открывать свои представительства в России.

В июле 2020 г. CNews рассказал о поступившем в Госдуму законопроекте авторства Александра Хинштейна и Сергея Боярского с предложением о введении в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России новой статьи, которая вводит ответственность владельцев сайтов и хостинг-провайдеров.

Согласно документу, к ответственности предлагается привлекать любые компании, осуществляющие деятельность в России, даже если они расположены за рубежом. Тем, кто не удаляет противоправную информацию или не ограничивает доступ к запрещенной информации, грозят штрафы до 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн руб. для должностных лиц и 15 млн руб. для юридических лиц.

В августе 2020 г. CNews рассказал об инициативе Екатерины Мизулиной, члена Общественной палаты России и ее дочери Елены Мизулиной, члена Совета Федерации, которые предложили замедлять скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. До этого старшая из Мизулиных также выступала за введение крупных штрафов для соцсетей за неудаление так называемого «деструктивного» контента.



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