Государство передумало субсидировать экспорт российских ИБ-решений

Экспорт ИБ остался без субсидий

Минцифры предложило отменить субсидии из федерального бюджета на поддержку экспорта отечественных разработок и технологий в области информационной безопасности (ИБ). Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов правовых актов regulation.gov.ru.

Бюджетные субсидии в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика» предполагалось выделять на такие цели как продвижение отечественных решений в области ИБ за рубежом, а также оказание поддержки российским ИКТ-производителям, осуществляющим за рубежом патентование своих продуктов и услуг.

В связи с исключением финансирования соответствующих целей, средства на них в 2020 г. были секвестированы в полном объеме и не предусмотрены в федеральном бюджете на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг., говорится в пояснительной записке к документу.

Постановлением Правительства № 1672 от 14 декабря 2019 г. «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии в целях создания условий для глобальной конкурентоспособности в области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации» ответственным за распределение средств госбюджета назначалось Минцифры России.

Как сокращались госрасходы на информбезопасность

В рамках первой версии федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика», представленной в декабре 2018 г. на период 2018-2021 гг. предполагались расходы в размере 28 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники – 12,6 млрд руб. В то время Совет безопасности также предлагал увеличить финансирование из федерального бюджета на 50 млрд руб., в том числе выделить 30 млрд руб. на мероприятия так называемого «Суверенного интернета», однако эти предложения не были реализованы.

Экспорт российских ИБ-решений остался без субсидий ввиду отсутствия финансирования

В мае 2019 г. CNews рассказал о новой редакции федерального проекта «Информационная безопасность». На том этапе срок действия документа был расширен до 2024 г. включительно, при этом объем затрат был увеличен до 30,7 млрд руб., из которых 18,1 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, 12,6 млрд руб. – внебюджетные источники.

В последней редакции федпроекта «Информационная безопасность», о которой CNews сообщил в апреле 2020 г., общая сумма затрат до 2024 г. включительно была сокращена в полтора раза до 20 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 17,1 млрд руб., внебюджетные источники – 2,8 млрд руб.

За период до 2021 г. включительно расходы были сокращены до 17,2 млрд руб. – их стало в 1,7 раз меньше, чем было обозначено в первой версии федерального проекта от декабря 2018 г. Максимальному сокращению подверглось финансирование мер поддержки проектов по созданию и модернизации отечественного ПО – с 14,78 млрд руб. до 4,7 млрд руб.

В частности, общий объем финансирования по статье «поддержка экспортно-ориентированных разработчиков ПО» на 2020 г. составил 500 млн руб. (вся сумма – из внебюджетных источников), по статье «поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом», – 119 млн руб.

Российский рынок средств информационной безопасности

Согласно данным рейтинга CNews Security, созданного в рамках обзора CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2020», выручка 30 крупнейших игроков российского рынка средств информбезопасности по итогам 2019 г. увеличилась на 37% и достигла 152,4 млрд руб.

Лидером рейтинга осталась «Лаборатория Касперского» с выручкой в 44,3 млрд руб., которая увеличилась менее чем на 1% (и сократилась в долларовом исчислении на 3%, с $705 млрд до $684,6 млрд). Снижение показателей связано с сокращением продаж в Европе и Северной Америке.

В пятерку лидеров рынка также вошли «Цитадель», «Код безопасности», «Инфотекс» и Positive Technologies. На трех лидеров пришлось в сумме более половины оборота всего рейтинга.