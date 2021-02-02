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Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля

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Онлайн-конференция CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности» состоится 16 февраля

16 февраля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Удаленная работа 2021: новые возможности».

Основные вопросы к обсуждению:

Удаленная работа в России

  • Каковы перспективы перевода сотрудников на удаленную работу?
  • Какие категории сотрудников должны обязательно работать в офисе?
  • Как контролировать качество работы удаленного сотрудника?
  • Какова роль руководителя в процессе мотивации удаленных сотрудников?
  • Как меняется офисное пространство?

Основные технологии

  • Коммуникации между офисными и удаленными сотрудниками
  • Как организовать совместную работу больших групп?
  • Можно ли отказаться от бумажных документов?
  • Как бороться с инсайдерами на расстоянии?
  • Технологии защиты размытого корпоративного периметра?
  • Как организовать корпоративное обучение?
  • Работа с персоналом в новых условиях?

Перспективные направления

  • Какие новые возможности открывает удаленная работа?
  • Как использовать освободившееся офисное пространство?
  • Корпоративные мероприятия в режиме онлайн.

С докладами выступят:
Марина Михайлова, директор по персоналу Siemens Healthineers в регионе «Россия и Центральная Азия»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;
Елена Самойлова, директор по организационному менеджменту, PepsiCo;
Галина Богатова, советник по блоку информационных технологий, «Гринатом»;
Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк;
Сергей Халяпин, главный инженер представительство Сitrix в России и странах СНГ;
Ирина Ткачева, начальник управления сопровождения командировок, «Сибур»;
Мария Солодарь, менеджер, общекорпоративные сервисы и органы управления, «Сибур»;
Представители компаний SberCloud, Luxoft.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.

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