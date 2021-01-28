Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов

Системы безопасности и оповещения для цифровых регионов

CNews продолжает серию публикаций по предварительной версии федерального проекта «Цифровой регион», который должен стать частью национальной программы «Цифровая экономика». В числе прочего документ предполагает затраты в размере 65,93 млрд руб. на создание комфортной и безопасной среды для жителей регионов. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 26,4 млрд руб., внебюджетные источники – 39,5 млрд руб.

6 млрд руб. на создание АПК «Безопасный регион»

Первым запланированным результатом федпроекта значится создание и внедрение федеральной платформы АПК БР (аппаратно-программный комплекс «Безопасный регион»), обеспечивающей прогнозирование и реагирование на внештатные ситуации. В том числе будет разработано типовое решение для регионального сегмента данного АПК. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 6,03 млрд руб.

Из этой суммы 850 млн руб. будет потрачено на обеспечение организационно-методической основы, разработку и утверждение нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения АПК БР, в том числе с учетом необходимости интеграции региональных сегментов.

1,7 млрд руб. будет направлено на формирование нормативной базы для обеспечения цифровизации процессов межведомственного взаимодействия по вопросам комплексной безопасности и комфорта проживания. В том числе будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, обеспечивающие «эффективную» эксплуатацию АПК БР и обязывающие субъекты федерации и муниципальные образования, предприятия и организации предоставлять значимую информацию о происшествиях и контролируемых объектах (движимых и недвижимых).

В рамках предварительной версии федпроекта «Цифровой регион» предлагается направить 65 млрд руб. на развитие систем безопасности

Также должна быть проведена типизация региональных сегментов и решений АПК «Безопасный регион» на уровне федеральной ППК (публично-правовая компания) и федерального оператора платформы. 480 млн руб потребуется на разработку и ввод в эксплуатацию ГИС (государственной информационной системы) АПК БР.

350 млн руб. нужно будет потратить на разработку типового решения комплексного ПО для регионального сегмента АПК БР. 2,24 млрд руб. потребуется для интеграции ГИС АПК БР с федеральными системами: Росреестр, ФИАС (Федеральная информационная адресная система), ГИС Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), ИСОГД (Информационная система обеспечения градостроительной деятельности) и др.

Еще 404 млн руб. нужно будет направить на разработку сервисной платформы и внедрение на базе инфраструктуры АПК БР федеральных сервисов комплексной безопасности: видеонаблюдения, пожарной охраны, call-центра Системы-112, НИС-ГЛОНАСС.

10,5 млрд руб. на Ситуационные центры глав регионов и Центры управления регионами

Второй запланированный результат - внедрение информационных систем, необходимых для работы Ситуационных центров высших должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также Центров управления регионов. На эти цели будет направлено 10,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 3,15 млрд руб., бюджеты регионов – 7,65 млрд руб.

Речь идет о внедрении информационных системы, выступающей источником данных для Центров управления регионом, и необходимой для работы ситуационного центра высшего должного центра субъекта РФ и муниципалитетов на базе единой интеграционной платформы АПК «Безопасный регион». В данную систему будут интегрированы аналитические модули из всех ведомств субъектов федерации. Также будет предусмотрены возможности создания и управления цифровыми сервисами города и региона, мониторинга показателей национальных проектов, показателей эффективности деятельности высших должностных лиц и других социальных, экономических и иных показателей.

Третьим запланированным результатом значится формирование нормативной базы для полноценного применения данных видеонаблюдения в единых региональных ситуационных центрах субъектов РФ и муниципалитетов. Речь идет об утверждении нормативной базы для консолидации всех видеопотоков на единую региональную платформу видеонаблюдения, включая места массового пребывания людей, социально-значимые объекты, объекты торговой и транспортной инфраструктуры, многоквартирные жилые дома и др.

Автоматизация деятельности диспетчерских служб и модернизация систем экстренного оповещения

Четвертым результатом значится внедрение АПК «Безопасный регион» в субъектах федерации и создание на их основе единых центров оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия. На эти цели будет потрачено 12 млрд руб., и эту сумму поровну поделят федеральный бюджет и бюджеты регионов.

Пятый результат – внедрение комплексных средств автоматизации деятельности единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) и автоматизации взаимодействия городских служб. На эти цели будет выделено 18,7 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет направит 5,61 млрд руб, бюджеты регионов – 13,09 млрд руб.

Шестой результат – обеспечение модернизации систем экстренного оповещения населения : КСЭОН (Комплексная система экстренного оповещения населения), РАСЦО (региональная автоматизированная система централизованного оповещения) и пр. На это потребуется 18,7 млд руб.

Из этой суммы федеральный бюджет выделит 5,61 млрд руб., бюджеты регионов – 13,09 млрд руб. Кроме того, в документе запланировано развитие и модернизация системы «112» с использованием цифровых технологий.

МЧС или Минцифры?

Сейчас ведомством, ответственным за реализацию системы «112», является МЧС (Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий). Это же ведомство с 2014 г. внедряет в регионах АПК «Безопасный город». Сейчас данная АПК внедрена в 40 регионах, которые потратили на нее 16 млрд руб. Основными подрядчиками по АПК «Безопасный город» являются «Ростелеком» и госкорпорация «Ростех».

В 2020 г. газета «Коммерсант» сообщала, что МЧС предлагает создать единую федеральную ГИС «Безопасный город». Ее управлением должно было заняться ППК «Безопасный город», создаваемое «Ростехом» и «Ростелекоком». Затраты на работу данной ГИС в период до 2030 г. должны были составить 97 млрд руб. (58,5 млрд руб. из федерального бюджета и 38,6 млрд руб. из регионального). Однако затем «Коммерсант» сообщил что МЧС предложили назначить Минцифру ответственной за реализацию проектов АПК «Безопасный город» и «112».