РЖД задумала автоматизировать российскую логистику

РЖД создает платформу программной автоматизации транспортно-логистической сферы. Проект будет запущен летом 2021 г., и доступ к нему будет открыт как российским, так и иностранным компаниям. Финансовую поддержку обеспечивает фонд «Сколково».

Логистику автоматизируют

Компания «РЖД-Технологии» (дочернее общество ОАО «РЖД») сообщила CNews о подготовке к реализации проекта по созданию платформы программных роботов для транспортно-логистической отрасли. Помощь в ее разработке РЖД окажет компания ООО «Робин».

Проект получил название «Облачная фабрика программных роботов», и в компании сообщили, что это российская цифровая инфраструктура, позволяющая клиентам автоматизировать собственный бизнес. Под этим подразумевается автоматизация управления информационными системами (ИС) и базами данных (БД), а также обработки звонков колл-центра, электронного оформления услуг и др.

В составе нового проекта РЖД есть три основных компонента, и в первую очередь это непосредственно платформа для эксплуатации программных роботов. Вместе с ней имеются модуль разработки и магазин готовых роботов, в котором клиенты смогут приобретать программные решения для применения в рамках платформы.

Сроки реализации и финансовые вложения

На разработку платформы и введение ее в эксплуатацию у специалистов РЖД и «Робин» есть еще несколько месяцев. Как сообщили CNews представители РЖД, ее запуск запланирован на июль, в крайнем случае, август 2021 г.

В РЖД рассказали CNews, что запуск «Облачной фабрики программных роботов» пилотный характер для российского рынка в целом и непосредственно для РЖД в частности. На начальном этапе РЖД планирует использовать возможности этой платформы внутри своей структуры, а затем доступ к ней откроют транспортным и логистическим компаниям.

В РЖД роботизация проходит в рамках программы цифровой трансформации, утвержденной в 2019 году

Финансовую поддержку разработке платформы обеспечил фонд «Сколково». Он выделил грант в размере 80 млн руб. с целью поддержки внедрения российских цифровых решений в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». На вопрос CNews о дополнительных вложениях в проект представители РЖД рассказали, что вклад «РЖД-Технологий» в него – это дополнительное рабочее время сотрудников, которые примут участие в реализации проекта. Помимо этого, пилотная площадка для нового продукта будет развернута на базе «РЖД-Технологий».

Преимущества для клиентов

Разрабатываемая РЖД новая платформа автоматизации, по данным представителей компании, позволит клиентам пользоваться ее сервисами по роботизации бизнес-процессов без дополнительных расходов на покупку соответствующей инфраструктуры. Также им не потребуется открывать собственный локальный центр экспертизы по роботизации – все необходимые операции будут выполняться на стороне платформы, имеющей облачную инфраструктуру.

Представители РЖД уточнили CNews, что подключиться к новой платформе смогут не только российские, но и иностранные компании. «Договором страна не ограничена», – отметили они. В то же время на вопрос CNews о том, на каких именно условиях будет происходить подключение компаний к новой платформе, сотрудники РЖД на момент публикации материала ответить не смогли.

Роботизация и цифровая трансформация в РЖД

В РЖД задумались о роботизации собственных ИС еще до запуска «Облачной фабрика программных роботов». В настоящее время она реализуется в рамках программы цифровой трансформации компании.

В течение 2020 г. РЖД внедрила в эксплуатацию свыше 1000 программных роботов, которые позволили автоматизировать 980 операций. За этот же период роботы смогли обработать в пределах 500 тыс. обращений пользователей информационных систем РЖД.

РЖД роботизировала, помимо прочего, тестирование автоматических систем, ввод нормативно-справочной документации и информации о тарифах, а также администрирование учетных записей пользователей. Итогом всего этого стало пятикратное ускорение выполнение этих операций при одновременном сокращении до нескольких минут времени обработки входящих заявок в службе поддержки пользователей.

РЖД утвердила крупномасштабную стратегию своей цифровой трансформации в 2019 г. По словам ИТ-директора компании Евгения Чаркина, в рамках этой стратегии компания ведет разработку и внедрение восьми цифровых платформ, которые будут использоваться во всех направлениях деятельности компании, включая клиентские сервисы. «В их основу положены несколько “сквозных” технологий, в том числе и искусственный интеллект», – добавил ИТ-директор РЖД.

В рамках одной из таких платформ («Управление перевозочным процессом») есть проект «Цифровой помощник маневрового диспетчера на сортировочных станциях», о разработке которого стало известно в сентябре 2020 г. CNews писал, что РЖД провела испытания его прототипа, и он продемонстрировал хорошие результаты тестирования, снизив время простоя вагонов более чем на 20%.

Также РЖД работает над проектами «технического зрения» с использованием ИИ-технологий. Они будут использоваться для управления беспилотным транспортом и контроля над комплексными системами диагностики состояния объектов и сервисами по интеллектуальной поддержке принятия решений в управлении перевозками.