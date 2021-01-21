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EPAM покупает американскую финтех-компанию

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, Текст: Игорь Королев
EPAM заплатит до $31,2 за американскую ИТ-компанию Deltrix, разрабатывающую ПО для торговли на бирже. Как и сам EPAM, компания Deltrix была основана выходцами из Белоруссии.

За сколько EPAM купил Deltrix

Американский офшорный разработчик ПО с белорусскими корнями EPAM Systems потратил $14,63 млн на приобретение другой американской ИТ-компании – Deltrix – работающей в сфере финансового сектора. Эта информация следует из документов EPAM.

Из обозначенной суммы $10,6 млн были выплачены сразу, $4 млн должны были быть выплачены в виде отложенного платежа. Кроме того, EPAM обязался в первую и вторую годовщины данной сделки выплатить дополнительные отложенные платежи на общую сумму до $16,58 млн. Точный размер данной суммы будет зависеть от показателей работы Deltrix.

Таким образом, общая сумма сделки по покупке EPAM компании Deltrix может составить до $31,2 млн. Кроме того, EPAM выпустил в пользу сотрудников Deltrix 17,98 тыс RSU (restricted stock unit, право на бесплатное получение акций при наступлении определенных условий и прошествии определенного периода времени), рыночная стоимость которых на текущий момент составляет $6,5 млн.

Кто создал Deltrix и чем занимается данная компания

Компания Deltrix была основана в 2005 г. группой ученых-математиков, специализирующихся на сложных количественных и основанных на событиях решениях. Основателем и гендиректором компании является уроженец Белоруссии Илья Горелик. То есть история Deltrix похожа на историю EPAM, основанной выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным.

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EPAM заплатит до $31,2 за Deltrix, американского разработчика ПО для торговли на бирже

Головной офис компании находится в американском штате Массачусетс, кроме того, у компании есть офисы в Нью-Йорке, Минске и Санкт-Петербурге. В штате компании работает около 80 инженеров.

Deltrix обеспечивает ПО и сервисы для количественных исследованиях, алгоритмической торговли и аналитических данных о торговли в сфере акций, фьючерсов, опционов, валюты, фиксированного дохода и цифровых активов. Клиентами компании являются институциональные системные и дискреционные фирмы, работающие как на стороне покупателя, так и на стороне продавца.

Как Deltrix будет интегрироваться с EPAM

После сделки с EPAM компания Deltrix продолжила разрабатывать свои продукты для клиентов в области систематической и алгоритмической торговли. EPAM намерен использовать технологии Deltrix для усиления своих растущих позиций в сфере финансовых технологий («Финтех»), говорит вице-президент EPAM Балазс Феджес (Balazs Fejes).

Кроме того, EPAM будет использовать технологии Deltrix в таких индустриях, как путешествия и гостеприимство, розничная торговля и развлечения, сервисы финансовой информации, здравоохранение и медико-биологические разработки, энергетика и ЖКХ, страхование, автомобили, ПО и др.

Сделка с Deltrix добавила EPAM нематериальных активов на сумму $6,3 млн. В основном данная сумма относится к контрактам компании со своими клиентами. За первое полугодие 2020 г. выручка Deltrix составила $2,23 млн.

Самые крупные сделки в истории EPAM

Самой крупной сделкой в истории EPAM была покупка в 2018 г. американской компании Continium, занимающейся инновационным дизайном ПО. Сумма той сделки составила $52,5 млн.

Вторая по стоимости сделка в истории EPAm была заключена в 2015 г. Тогда за $51,3 млн был приобретен американо-индийский разработчик ПО для тестирования программных продуктов Alliance Global Services.

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