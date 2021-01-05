На рынке процессоров может смениться лидер. Это произойдет впервые за 15 лет

AMD получила реальную возможность обойти Intel в сегменте десктопных процессоров. По прогнозам, в I квартале 2021 г. ее доля хоть и ненамного, но все же окажется больше доли Intel – в последний раз компания добивалась такого успеха 15 лет назад.

Потенциальный успех AMD

Компания AMD по итогам I квартала 2021 г. может стать новым лидером на рынке процессоров для настольных компьютеров. Такой прогноз, пишет TechSpot, озвучили аналитики PassMark.

AMD приписывают первое место в сегменте с долей 50,8%, тогда как Intel могут достаться 49,2% рынка и второе место. Но нельзя забывать, что пока это лишь прогнозы, и истинные итоги первой четверти 2021 г. могут отличаться от них в обе стороны.

Если предсказания специалистов PassMark все же сбудутся, то это будет первая победа AMD в сегменте десктопных процессоров за последние 15 лет. В последний раз ей удавалось вырваться на первое место лишь в I квартале 2006 г., с долей 53,9% против 46,1% у Intel.

Секрет успеха AMD

Одна из возможных причин роста популярности новых процессоров AMD – это стремление компании выпускать их по самым современным технологическим нормам и, в некоторых случаях, отсутствие необходимости покупать под них новые материнские платы. Например, в начале октября 2020 г. компания показала процессоры Ryzen 5000, пришедшие на смену серии Ryzen 3000 и получившие новейшую архитектуру Zen 3. При сравнительно тех же характеристиках новые чипы демонстрируют возросшую производительность как в тяжелых программах, так и в видеоиграх. По словам представителей компании, все четыре модели новой линейки будут работать с наборами системной логики уже существующей 500-й серии, дебютировавшей весной 2020 г., что и означает отсутствие необходимости замены системных плат.

AMD идет к такому успеху 15 лет

Плюс ко всему, современные процессоры AMD сплошь семинанометровые, а до конца 2021 г. компания, по данным TechSpot, собирается показать свои первые пятинанометровые чипы. Intel же пока никак не может полностью отказаться от 14-нанометровой топологии и продолжает выпускать процессоры с ее использованием, хотя еще в августе 2019 г. она освоила 10 нм. В октябре 2020 г. гендиректор компании Роберт Свон (Robert Swan) объяснил, что это связано с финансами – оборудование 14 нм давно себя окупило, тогда как 10-нанометровый техпроцесс все еще требует значительных вложений.

В мобильном сегменте AMD пока сильно отстает от конкурента

В конце октября 2020 г. стало известно, что новая линейка процессоров Intel, Rocket Lake-S, будет построена на архитектуре Cypress Cove, тогда как в распоряжении компании уже есть более современная Willow Cove. Также для этих CPU компания избрала все тот же морально устаревший техпроцесс 14 нм, не объяснив причины своего решения.

Новый техпроцесс задержится

Появления чипов Intel, выполненных по более современному техпроцессу, в обозримом будущем ждать не стоит. По предварительным прогнозам, семинанометровые CPU компании ожидаются никак не раньше 2022 г., а то и в 2023 г.

Разрыв в сегменте серверных чипов поистине огромен

На платформу AMD постепенно переходят многие известные в ИТ-сфере специалисты. Например, в мае 2020 г. от ПК на Intel впервые за 15 лет отказался сам Линус Торвальдс (Linus Torvalds), создатель ядра Linux. По его словам, на момент перехода на AMD остался доволен возросшей производительностью, и в январе 2021 г., как пишет ZDnet, Торвальдс заявил, что ничуть не расстроен своим выбором.

Праздновать победу пока рано

AMD пока нельзя считать лидером всего процессорного рынка, даже несмотря на возможное опережение Intel в настольном его сегменте. Например, подавляющее большинство ноутбуков выпускаются на CPU производства Intel – прогнозируемые доли по итогам I квартала 2021 г. здесь составят 83,2% у Intel и 16,8% у AMD. В серверном секторе рынка разрыв, по оценке PassMark, ожидается еще более существенный – 1,2% у AMD и 98,8% у Intel.

Суммарная доля рынка AMD постепенно растет

Суммарная доля AMD по результатам I квартала 2021 г. может достигнуть 38,2% против 61,7% у Intel. Разрыв по-прежнему значительный, но в то же время он один из самых небольших за последнее десятилетие – для сравнения, на начало II квартала 2010 г. Intel удерживала 71,6% рынка, тогда как у AMD было лишь 28,3%.