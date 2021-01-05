Мировой рынок смартфонов вернулся к росту. Состав лидеров сменился
Возвращение к сдержанному оптимизму
Мировой рынок смартфонов в наступившем 2021 г. ожидает постепенное восстановление и даже некоторый рост – по мере привыкания пользователей к «новой норме» в условиях коронавирусной пандемии, отмечается в свежем прогнозе аналитиков TrendForce.
По итогам 2021 г. в компании ожидают роста глобальных продаж до 1,36 млрд смартфонов. Это на 9% превысит продажи 2020 г., предварительно оцениваемые аналитиками в 1,25 млрд смартфонов, что, в свою очередь, на 11% меньше чем было продано в рекордном 2019 г.
Среди ключевых тенденций наступившего года аналитики TrendForce отмечают продолжение роста спроса на новые смартфоны 5G на замену устаревшим устройствам, увеличение спроса на развивающихся рынках, а также рекордное падение рыночной доли Huawei. В 2021 г. ее по объему производства обгонят сразу шесть брендов: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и почти не известная в России компания Transsion.
Смена лидеров
Нынешнюю семерку лидеров мирового рынка смартфонов, согласно прогнозу, не покинет никто, однако ранжирование по брендам изменится значительным образом. Huawei при этом окажется в самом низу списка.
Топ-6 лидеров 2021 г., согласно прогнозу, расположится в следующей последовательности: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и Transsion. Вместе эти шесть компаний будут контролировать в новом году порядка 80% мирового рынка смартфонов.
В связи с последствиями экспортных ограничений США и выделением бренда Honor в самостоятельную компанию, Huawei в 2021 г. ожидает падение с третьего места до седьмого в глобальном рейтинге поставщиков смартфонов.
|Бренд
|Позиция (2020)
|Продажи (2020), млн шт.
|Доля рынка 5G (2020)
|Позиция (2021)
|Продажи (2021), млн шт.
|Доля рынка 5G (2021)
|Samsung
|1
|263
|11%
|1
|267
|13%
|Apple
|2
|199
|31%
|2
|229
|35%
|Xiaomi
|4
|146
|8%
|3
|198
|11%
|OPPO
|5
|144
|9%
|4
|185
|14%
|Vivo
|6
|110
|9%
|5
|145
|13%
|Transsion
|7
|55
|0%
|6
|60
|0%
|Huawei
|3
|170
|30%
|7
|45
|8%
Источник: TrendForce (январь 2021)
Аналитики TrendForce считают полезным и своевременным действием официальное отделение Honor от Huawei, которое обеспечит выживание бренда в качестве независимого производителя смартфонов, однако пока не уверены в том, сможет ли «новый» Honor переключить на себя внимание потребителей без былой поддержки Huawei.
Помимо этого, в случае снятия торговых санкций США с Huawei, ей придется напрямую конкурировать с Honor, что затруднит Huawei возвращение былой доли рынка.
Что повлияет на развитие рынка смартфонов
Пандемия COVID-19 останется ключевым фактором неопределенности развития мирового рынка смартфонов, поскольку она еще длительное время будет оказывать значительное влияние на мировую экономику, отмечают в TrendForce.
Среди других факторов, способствующих в 2021 г. неопределенности на этом рынке, аналитики также отмечают возможную геополитическую нестабильность и потенциальный дефицит современных производственных мощностей на рынке полупроводников.
Наступает глобальная эпоха 5G
Глобальный объем поставок смартфонов 5G по итогам 2020 г. в TrendForce оценивают на уровне порядка 240 млн штук, что соответствует глобальному уровню проникновения порядка 19%. Отдельно отмечается, что на этом рынке ведущую роль занимают китайские бренды с долей почти 60%.
Позитивное влияние на развитие рынка смартфонов будет оказывать постоянно растущий уровень проникновения сетей 5G, а также растущий ассортимент мобильных процессоров 5G начального и среднего уровня. В 2021 г. ожидается увеличение числа и емкости коммерческих мобильных сетей 5G по всему миру, а также выход на этот рынок новых стран, в том числе России.
В TrendForce долю глобальных продаж смартфонов 5G по итогам 2021 г. прогнозируют на уровне порядка 37% – до примерно 500 млн смартфонов в год.