Спецпроекты

Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год

Бизнес Финансовые результаты Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
Главный тренд 2020 г. – массовый переход на удаленку – стал испытанием на прочность для российской телекоммуникационной отрасли. В целом отрасль справилась с вызовом, хотя перспективы традиционных услуг связи выглядят не самыми радужными. К тому же российские власти усиливают регуляторное давление на отрасль, но так и не решили проблему с запуском сетей 5G.

Все в онлайн!

Уходящий 2020 г. выдался проверкой на прочность для телекоммуникационного рынка. В условиях локдауна и фактической заморозки оффлайн-жизни у людей не оставалось другого выхода, кроме как обращаться по любым вопросам к интернету. Через интернет и работали, и учились, и лечились, заказывали товары, продукты и готовую еду, даже оформляли пропуска на выход из дома и делали селфи как доказательство своего нахождения дома.

Сервис видеоконференций Zoom прочно вошел в жизнь современных людей, став заменять и производственные совещания, и конференции, и лекции в университетах.

Онлайн-магазин Ozon за II квартал 2020 г, благодаря локдауну, в два раза увеличил свою выручку (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.) , что позволило компании в конце 2020 г. провести успешное IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ и привлечь таким образом $1,3 млрд.

Сбои и «глюки»

Далеко не все было гладко и многие механизмы приходилось отлаживать «на лету». Весной только ленивый не критиковал систему цифровых пропусков, запущенную Департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ) для оформления разрешений на проезд на личном и общественном транспорте, и приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для контроля нахождения дома больных коронавирусом.

telecom6001.jpg
Хотя российская телекоммуникационная отрасль в целом справилась с вызовом 2020 года, перспективы традиционных услуг связи выглядят не самыми радужными

Осенью наблюдались проблемы с работой Московской электронной школы и сервисом Правительства Москвы по сбору информации о сотрудниках предприятий, переведенных «на удаленку». В конце 2020 г. стало известно об утечке столичной базы пациентов, переболевших короновирусом.

Увеличение потребностей в разного роста интернет-сервисах привело к росту потребления интернет-трафика. В результате, весной, например, в принадлежащей «Ростелекому» московской сети проводного интернета Onlime наблюдались сбои. Впрочем, в целом телекоммуникационная отрасль неплохо отработала кризисное время и обеспечила россиянам возможность массового перехода на удаленку, причем не только из городской черты, но также и с дач.

Однако уже давно общая тенденция в телекоммуникационной отрасли неблагоприятна для операторов: рост потребления трафика приводит к увеличению расходов, но не доходов. Основные «сливки» снимают поставщики интернет-сервисов (OTT): «Яндекс», Google, Facebook, Mail.ru Group и др.

В 2020 г. к числу поставщиков OTT-сервисов добавился еще и Сбербанк. Кредитная организация установила контроль над холдингом «Рамблер» и разработчиком навигационных приложений 2ГИС, а также запустила собственную ТВ-приставку и другие интернет-сервисы. Попытки же запускать собственные интернет-сервисы (OTT) у операторов связи пока не имели успеха.

Почему стратегии МТС и «Ростелекома» оказались правильными

В условиях пандемии короновируса и ограничений перемещений населения сотовые операторы получили неприятную «пилюлю» в виде потери доходов от роуминга. Как отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, финансовые итоги телекоммуникационных операторов показывают правильность ставки на диверсификацию бизнеса, которую сделали «Мобильные Телесистемы» (МТС) и «Ростелеком».

МТС имеет серьезные активы в области фиксированного бизнеса и развивает банковские продукты, «Ростелеком» в последние годы активно смотрит в сторону ИТ-сервисов, особенно для государства. В результате у обеих компаний неплохие результаты. У МТС выручка за девять месяцев 2020 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 5% до 366 млрд руб. В том числе выручка в России выросла на 4,4% до 127 млрд руб. Показатель OIBDA на данные период подрос на 2% до 161,6 млрд руб.

У «Ростелекома» выручка за девять месяцев 2020 г. выросла по сравнению с аналогичным 2019 г. на 12% 383,9 млрд руб., показатель OIBDA увеличился на 15% до 149,6 млрд руб.

Гиперактивный «Ростелеком»

«Ростелеком» весь год демонстрировал серьезную активность в области слияния и поглощений (M&A), характерную для «золотой эпохи» российского телекома». В частности, была завершена консолидация сотового оператора Tele2 . Также за 17,5 млрд руб. был приобретен оператор дата-центров DataLine. Правда, затем «Ростелеком» пришлось привлечь партнера в лице госбанка ВТБ: банк за 35 млрд руб. выкупил 45% долю в «дочке» «Ростелекома», занимающейся ЦОДами.

Кроме того, «Ростелеком» приобрел: системного интегратора нефтяной компании «Лукойл» - «Лукйо-Информ» (примерная сумма сделки 2 млрд руб.), разработчика ПО для мусоропереработки «Большая тройка» за 1,3 млрд руб., оператора услуг связи для медиа-компаний «Синтерра-Медиа» за 1,5 млрд руб и екатеринбургского интернет-провайдера «Планета» за 1,76 млрд руб. и долю в разработчике решений в сфере информационной безопасности «Элвис-Плюс».

Проблемы «Билайна»

А вот «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» выглядят хуже из-за серьезной зависимости от своего основного направления – сотовой связи, констатирует Либин. У «Мегафона» выручка за девять месяцев 2020 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 4,4% до 244,6 млрд руб показатель OIBDA снизился на 1,4% до до 111,5 млрд руб.

У «Вымпелкома» выручка за девять месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизилась на 13,7% до 202,5 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 22% до 81,6 млрд руб. У материнской структуры «Вымпелкома» группы Veon выручка за девять месяцев 2020 г. упала по на 9,5% до $5,98 млрд, показатель EBITDA снизился на 20% до $2,63 млрд.

В случае с «Вымпелкомом» ситуация осложняется продолжающимся кадровым кризисом. В начале года с поста гендиректора оператора неожиданно ушел гражданин Украины Василь Лацанич. Несколько месяцев ему искали преемника и нашли его в лице Александра Торбахова, который уже возглавлял компанию в 2009-2010 гг.

Торбахов откровенно признал, что дела в компании идут не лучшим образом. Новый глава «Вымпелкома» не видит смысла в выстраивании экосистемы сервисов и хочет сконцентрироваться на традиционных телекоммуникационных сервисах. Также Торбахов решил отказаться от любимой «игрушки» своих предшественников – аутсорсинга: «Вымпелком» расторг контракты с финской Nokia и китайской Huawei на управление своими сетями, вернув назад тысячи своих сотрудников, которые ранее были переведены в штат указанных вендоров.

«Прежнее руководство компании считало, что инфраструктура не является главным конкурентным преимуществом, - вспоминает Сергей Либин. – Считалось, что основным преимуществом является качественный сервис, а инфраструктура может быть и общей. Но оказалось, что в российских условиях такой подход не работает».

Сменилось руководство и в материнской структуре «Вымпелкома» - группе Veon. Весной американка Урсулы Бернс (Ursula Berns), занимавшая одновременно посты гендиректора и председателя совета директоров группы, покинула компанию. У Veon появилось сразу два первых лица: бывший гендиректор турецкого сотового оператора Turkcell Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) и бывший топ-менеджер социальной сети Facebook Серджио Херреро (Sergi Herrero).

Veon продолжил распродавать активы: была продана «дочка» группы в Армении (после Таджикистана это вторая постсоветская страна, из которой уходит Veon).

Также Veon списал в убыток стоимость своих активов в Киргизии в размере $64 млн. Хуже того, из-за переоформления частот для киргизской «дочки» Veon в стране разгорелся огромный коррупционный скандал: под арестом оказались бывшая глава Госагентства связи Наталья Черногубова, бывший руководитель аппарата Правительства Самат Кылжыев и ряд других лиц. А премьер-министр Муххамедкаллый Абылгазиев вместе со всем составом Правительства вынужден был уйти в отставку.

5G все дальше от российских абонентов

Последние несколько лет надежды мировой и российской телеком индустрии связаны с новым, пятым поколением сотовой связи (5G). Но в российских условиях операторам пока остаются только надежды. Остается нерешенным вопрос о запуске 5G частот в основном диапазоне – 3,4-3,8 ГГц, который необходим для работы на территории крупных городов. Власти не нашли способов конверсии данного диапазона и предлагают операторам альтернативные диапазоны, например, 4,5-4,99 ГГц и 6 ГГц.

Но в указанных диапазонах не будет большого количества абонентских устройств, предупреждают операторы. Нерешенным остается вопрос и с частотами в диапазоне 800 МГц, необходимыми для работы за пределами крупных городов: данные частоты все еще заняты телевидением.

Подвижки произошли только в миллиметровом диапазоне - 24,25-29,5 ГГц - который пригоден лишь для точечного покрытия. В конце 2019 г. предполагалось провести аукцион на данные частоты, но в 2020 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила выделить часть данного диапазона – 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц. Первым из операторов, кто решил воспользоваться данной возможностью и получить частоты для работы в 5G, стал МТС.

Правда, тут операторов ждал еще один сюрприз. В последние годы российские власти активно агитируют операторов связи переходить на отечественное оборудование. Первоначально, принимая решения о 5G в миллиметровом диапазоне, ГКРЧ обязала операторов использовать отечественное оборудование при условии его наличия. Затем ГКРЧ внесла изменение в собственное решение, обязав операторов в принципе использовать только отечественное оборудование. На это сами операторы возражают, что пока такого оборудования просто нет.

«Задержки с запуском 5G лишают российских операторов избавиться от «проклятья умной трубы», которое их преследует последние годы, - сожалеет гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. – Операторы могли бы разработать интересные кейсы для промышленности. Теперь же, через несколько лет, придется заимствовать их у зарубежных поставщиков. Которых, к тому же, придется убеждать работать с нестандартным российским оборудованием».

Власти предъявляют все больше требований к операторам связи

Параллельно на телекоммуникационную отрасль возрастает регуляторное давление. В начале 2020 г. Президент России Владимир Путин поручил реализовать проект «Доступный интернет», подразумевающий обеспечение бесплатного доступа к определению перечню социально-значимых ресурсов. В первую очередь речь шла о Портале госуслуг.

Однако аппетит приходит во время еды. Когда Минцифры подготовило предварительный список сайтов, к которому следует оказывать бесплатный доступ, в него вошло более 400 ресурсов, включая социальные сети, сайты телеканалов, развлекательные проекты и др. Операторы были в шоке, ведь государство не собиралось им компенсировать выпадающие доходы. Впрочем, «Доступный интернет» пока остается только экспериментом и соответствующий законопроект еще не утвержден.

Также в Закон «О связи» был внесены изменения относительно реформы механизма универсального обслуживания. Исторически к универсальным услугам связи относились таксофоны и пункты коллективного доступа в интернет (ПКД). В 2014 г. единым оператором универсального обслуживания стал «Ростелеком».

Тогда же частью механизма универсального обслуживания стал проект «Устранения цифрового неравенства», предполагающий прокладку магистральный волоконно-оптических линий связи до всех населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500 человек и установку в таких населенных пунктах точек доступа Wi-Fi.

В 2020 г. из механизма универсального обслуживания были исключены ПКД. В то же время проект «Устранения цифрового неравенства» был распространен на населенные пункты с числом жителей от 100 до 250 человек. Также в указанных населенных пунктах «Ростелеком» должен будет обеспечить оказание услуг сотовой связи.

Другие материалы рубрики

CNews поздравляет с Новым годом!

Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры

Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания

Минцифры хочет из бюджета платить российским разработчикам половину цены ПО

Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах

Агентство CNews Analytics выпустило исследование «ИТ-тренды CNews 2021»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса 360 Robot Vacuum Cleaner C50: бюджетная модель с функцией влажной уборки

Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Техноблог

Как превратить ваш телевизор в виртуальный камин

Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки

Показать еще

Наука

Самые значимые достижения 2020 года в разработке аккумуляторов

В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись?

Разработан датчик зрения для следующего поколения ИИ

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию