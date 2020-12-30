Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах

Министр здравоохранения сообщил, что привившиеся от коронавируса россияне с января 2021 г. смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг.

Новый паспорт на «Госуслугах»

Привившиеся от коронавируса россияне с января 2021 г. смогут автоматически получить паспорт вакцинированного на портале госуслуг. Об этом 29 декабря 2020 г. сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как пишет «Интерфакс», помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов пояснил, что пока речь идет только о получении на «Госуслугах» информации о поставленной прививке от COVID-19. В то же время Кузнецов допустил, что в перспективе в этот паспорт можно будет добавить информацию о других прививках.

Масштабная вакцинация в российских регионах началась 15 декабря 2020 г. Гражданам предлагается сделать прививку вакциной «Спутник V», разработанной специалистами Центра имени Гамалеи. Вице-премьер Татьяна Голикова 29 декабря 2020 г. заявила в интервью РИА «Новости», что, предположительно, в I квартале 2021 г. россияне смогут выбирать, какой из вакцин против коронавируса привиться.

Жаркие дебаты

В начале декабря 2020 г. в России уже было запущено приложение «Путешествую без COVID-19». Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о старте этого пилотного проекта на заседании Евразийского межправительственного совета 4 декабря 2020 г.

С января 2021 г. у россиян появится новый документ — паспорт вакцинированного

ТАСС писал, что это аналог цифрового документа, который подтверждает отсутствие у граждан коронавируса. По словам Мишустина, использование такого сервиса значительно облегчит передвижение людей и уменьшит риск распространения инфекции. Тестирование приложения началось на рейсах между Москвой и Ереваном. Позже оно появится в AppStore и GooglePlay.

Во время пресс-конференции 17 декабря 2020 г. Президент России Владимир Путин не исключил возможность введения международных сертификатов для граждан, получивших прививку от коронавируса, чтобы они смогли свободно передвигаться по всему миру.

Однако 24 декабря 2020 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией и дискриминацией предложения о введении «ковидных паспортов» для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией. «Я категорически противник такого рода документов», — подчеркнула она на пресс-конференции ТАСС.

На следующий день, 25 декабря 2020 г., директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов» в эфире телеканала «Россия 24».

«Ковидные паспорта» в мире

Отметим, что в ноябре 2020 г. возможность введения «ковидных паспортов» для тех, кто вакцинировался от коронавируса нового типа обсуждали власти Великобритании, как сообщала газета TheSunday Times со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Также в ноябре 2020 г. портал Aviasales сообщал, что с декабря 2020 г. крупнейшие авиакомпании США и Европы вместо справок о коронавирусе будутп ринимать QR-коды в специальном приложении CommonPass. Процедуру опробовали еще в конце октября 2020 г. на рейсах Cathay Pacific и United Airlines между Гонконгом, Сингапуром, Лондоном и Нью-Йорком. В будущем QR-код получится использовать на рейсах в Японию и Руанду, а всего в проекте будут участвовать 26 государств, в том числе и Россия. Позже в программу добавят сведения о вакцинации, и возможно, они будут обязательными для полетов.

Как пишут «Ведомости», 29 декабря 2020 г. министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья (Salvador Illa) в интервью телеканалу LaSexta сообщил, что в стране будет создан специальный реестр лиц, которые отказались делать прививку от коронавируса. Этот список будет передан другим государствам-партнерам.

Другие электронные документы

В конце ноября 2020 г. CNews писал, что МВД заявило о начале подготовки пилотного проекта по запуску электронных паспортов в Москве. Документ жители столицы получат до 1 декабря 2021 г. Если эксперимент пройдет успешно, его действие распространят на всю Россию.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации. На носителе отечественного производства будут размещены данные, содержащиеся в действующем бумажном паспорте, в частности, о регистрации по месту жительства, семейном положении и детях. Основные сведения о гражданине будут напечатаны на самой пластиковой карте.

Основные данные электронного паспорта возможно будет считать с помощью бесплатного мобильного приложения. По заявлению МВД, электронный паспорт станет ключом к государственным и коммерческим услугам, а также обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки.

Кроме того, в 2021 г. могут появиться цифровые аналоги для водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), охотничьего билета. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

В начале декабря 2020 г. CNews писал, что с 1 января 2021 г. пациенты или их представители смогут получить основные медсправки и выписки в электронном виде через портал госуслуг. Для этого надо будет отправить электронный запрос в медорганизацию, подписав его усиленной квалифицированной электронной подписью. Второй вариант: оформить запрос через портал госуслуг — тогда будет достаточно простой электронной подписи, а электронный документ появится в личном кабинете.