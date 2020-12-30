Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания

Строительством 800-миллионного нового главного ЦОДа ФТС займется компания «Амдтехнологии». Она также ранее претендовала на 30-миллионное проектирование объекта, но контракт достался «Ланиту», который сейчас безуспешно поборолся и за новый подряд.

Определен строитель ЦОДа ФТС

Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) нашла подрядчика на строительство своего нового главного ЦОДа. Им стала компания «Амдтехнологии», победившая в тематическом тендере с начальной ценой контракта в 806,2 млн руб. Процедура в формате аукциона была объявлена 24 ноября 2020 г.

Торги прошли 2 декабря. В них приняли участие два претендента на бюджетные деньги. Вышеупомянутые «Амдтехнологии» остановились на отметке в 790,1 млн руб. Проигравшая им компания «Ланит-интеграция» (входит в группу «Ланит») попросила за свои работы 794,1 млн руб.

Победителю теперь предстоит до конца 2022 г. реконструировать административно-производственный комплекс Тверской таможни, расположенный в Твери на Октябрьском проспекте. Непосредственным заказчиком работ выступает Центральная базовая таможня.

Запутанная предыстория

Примечательно, что именно «Ланит-интеграция» занималась проектирование рассматриваемого ЦОДа, перехватив контракт на эти работы у компании «Н-ком». Последняя, с точки зрения заказчика, не справилась с взятыми на себя обязательствами, после чего контракт с ней был разорван в одностороннем порядке в начале июня 2020 г.

ЦОД для таможенников построят «Амдтехнологии»

Напомним, «Н-ком» был выбран ФТС в рамках конкурса, стартовавшего еще 21 октября 2019 г. Начальная цена контракта на проектирование была выставлена на уровне 29,1 млн руб. Победитель снизил цену лота почти вдвое — до 15 млн руб. Среди оставшихся не удел конкурентов оказались «Ланит-интеграция», «Крок инкорпорейтед», «Инлайн технолоджис» и «Индустриальная электротехника XXI».

Предполагалось, что «Н-ком» завершит проектирование ЦОДа до 31 марта 2020 г. После того, как работы были сорваны, ФТС 10 июня 2020 г. перезапустила тендер с прежней стартовой ценой лота. На нем конкуренцию «Ланиту» попытались составить компании «Амдтехнологии» (получившая теперь строительный подряд) и «АВ-инжиниринг». Заявка первой из них была отклонена на основании того, что должным образом не было представлено финансовое обеспечение. Второй — из-за отсутствия в заявке выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Победивший «Ланит» снизил цену до 23,9 млн руб.

Представитель «Амдтехнологий» в разговоре с CNews не стал отвечать на вопрос, не видит ли компания для себя сложностей в том, что ей придется осуществлять строительство ЦОДа по проекту другой организации. Не смущает ли это обстоятельство ФТС, на момент публикации представители госзаказчика сообщить CNews не смогли.

Отметим также, что завершившийся сейчас строительный тендер заказчик запускал дважды. Первый раз — еще в конце сентября 2020 г., хотя проектирование ЦОДа по контракту «Ланита» должно было завершиться лишь 26 октября 2020 г. В середине октября процедура была отменена.

Что за ЦОД строит ФТС и на чем считает сейчас

В ходе исполнения контракта «Ланиту» предстоит осуществить проектно-изыскательские работы по реконструкции административно-производственного комплекса Тверской таможни. Именно в нем должен будет разместиться дата-центр ФТС на 100 серверных и восемь сетевых (для коммутационного оборудования) стоек.

Предельная стоимость всего проекта — без стоимости серверов и иного «железа» — оценена госзаказчиком в 850,6 млн руб. «в текущих ценах соответствующих лет». Суммарная мощность стоек составит 924 кВт. Общая потребляемая мощность ИT-оборудования, инженерной инфраструктуры и прочих элементов объекта будет уточнена в ходе проектирования.

Как ранее рассказал CNews официальный представитель ФТС, в настоящее время главным центром обработки данных ведомства (ГЦОД) является дата-центр на объекте «Фили», построенный в 2006 г.

Основные показатели инженерной инфраструктуры строящегося ЦОДа ФТС

Помещение Мощность стойки, кВт Количество стоек, штук Высота, юниты Габариты (ширина*глубина) не менее, мм Мощность модуля, кВт Машинный зал 14 30 48 600*1200 420 Машинный зал 8 30 48 600*1200 240 Машинный зал 6 40 48 600*1200 240 ТА1 (MDA) 43 743 4 48 750*1200 12 ТА2 (MDA) 43 743 4 48 750*1200 12 Итого 108 924 Источник: Центральная базовая таможня

Он располагается в 25 серверных стойках общей мощностью 300 кВА. В сутки в нем обрабатывается 35 млн сообщений. В ЦОДе эксплуатируется 81 специальное программное средство.

«Кроме того, в каждом из восьми региональных таможенных управлений, а также в каждой из семи таможен непосредственного подчинения ФТС России находится по одному локальному центру обработки данных (всего — пятнадцать), — уточняет собеседник редакции. — Связь между ГЦОДом, региональными ЦОДами и таможенными органами осуществляется посредством более 2 тыс. каналов передачи данных».