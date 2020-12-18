Власти дали миллиард на цифровые материалы для школ

Правительство выделит миллиард рублей на обеспечение школ современным образовательным контентом, в который войдут цифровые конспекты, игры, тесты, виртуальные лаборатории, архивные документы и мультимедийные карты. Михаил Мишустин подписал распоряжение и поручил Минпросвещения отчитаться о распределении средств до 1 февраля 2021 г.

Миллиард на цифровой контент для школьников

Власти выделяют миллиард рублей из резервного фонда, чтобы обеспечить школы цифровыми конспектами по общеобразовательным предметам с 1 по 11 классы, а также интерактивными обучающими материалами для всех учеников. Соответствующее распоряжение подписал 15 декабря 2020 г. глава Правительства Михаил Мишустин.

В современный образовательный контент войдут игры, тесты, виртуальные лаборатории, мультимедийные карты, хрестоматии, архивные и исторические документы. В сообщении на сайте Правительства, говорится, что это поможет сделать обучение интересным и увлекательным, а главное — будет отвечать запросам современных школьников.

В распоряжении указано также, что контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществит Минпросвещения. По итогам проделанной работы представители ведомства должны представить Правительству отчет до 1 февраля 2021 г.

Масштабные траты на образование

В октябре 2020 г. CNews рассказывал, что федеральный проект «Цифровой регион», который должен стать частью нацпрограммы «Цифровая экономика», предполагает затраты в размере 6 млрд руб. на развитие образования. Из этой суммы федеральный бюджет потратит 370 млн руб., бюджеты регионов — 5,67 млрд руб. Рабочую группу этого федпроекта возглавил гендиректор «Почты России», бывший вице-премьер Максим Акимов.

Правительство выделит миллиард рублей на обеспечение школ современным образовательным контентом

В октябре из общей суммы на закупку верифицированного образовательного контента предполагалось выделить 520 млн руб. Средства должны были пойти на создание регуляторных, кадровых и технических возможностей для закупки и использования обучающимися и учителями верифицированного электронного образовательного контента, цифровых учебно-методических комплексов, электронных форм учебников для обеспечения проведения образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

В том числе предполагалось обеспечить образовательные организации оборудованием для дистанционного обучения и верифицированными электронными материалами, создать персональные образовательные профили и уничтожить цифровое неравенство в компетенциях жителей регионов.

Кроме этого, 2,09 млрд руб. из общей суммы в 6 млрд руб. должны были выделить на создание региональной цифровой образовательной среды, которая обеспечит доступность современных образовательных методик и материалов, а также повышение качества образования с учетом индивидуальных способностей учеников и их предпочтений.

Из них 850 млн руб. планировалось на создание сервисов вебинаров, видеоконференций и цифровых сервисов диагностики талантов и профориентации школьников. А 1,2 млрд руб. — на создание и внедрение на уровне субъектов федерации инновационных образовательных сервисов и образовательного контента в формате виртуальной и дополненной реальности, виртуальных помощников (чат-ботов) на основе технологий распознавания голоса и речи, индивидуальных образовательных траекторий обучающихся на основе технологии аналитики больших данных и искусственных интеллекта, сервисов оценки вовлеченности и обнаружения нарушений на экзаменах на основе технологии компьютерного зрения и машинного обучения.

Доступный интернет во всех школах

Вопрос доступа учащихся к современным образовательным программам поднимался 17 декабря 2020 г. в ходе ежегодной пресс-конференции Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что в 2021 г. скоростной интернет появится во всех школах, и призвал позаботиться о том, чтобы проблема технологической неготовности общеобразовательных учреждений была решена.

Как в августе 2020 г. писал CNews, проектом по обеспечению доступа школ к интернету с защитой информации и контентной фильтрацией занимается «Ростелеком». Согласно контракту с Минцифры, «Ростелеком» получит на эти цели до конца 2020 г. 6,7 млрд руб. Это мероприятие также включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В соответствии с ним, расходы федерального бюджета на данные цели в период 2019-2021 гг. составят 10,3 млрд руб.

Коммерческие игроки на рынке цифрового контента

Напомним, что еще в 2018 г. компания «Яндекс.Просвещение» запустила образовательную онлайн-платформу, предназначенную для школ. На платформе школьники могут выполнять задания, а система оценивает результат и сообщать его учителю и самому школьнику. В основе платформы лежат собственные технологии «Яндекса».

Интерес к онлайн образованию проявила и Mail.ru — 17 декабря 2020 г. компания получила долю 25% в образовательной платформе для школьников «Учи.ру», заплатив 3,75 млрд руб. По данным компании, объединенная платформа «Учи.ру» имеет потенциал роста не менее чем на 30% в год в 2020-2023 гг. с плановой маржинальностью более 30%.