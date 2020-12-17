В российском офисе IBM грядут массовые увольнения

Сотрудникам российского представительства IBM объявили о предстоящих сокращениях

В российском представительстве американской корпорации IBM прошло собрание сотрудников, на котором было объявлено о предстоящих сокращениях. Об этом CNews рассказали двое источников, знакомых с ситуацией.

По словам одного из них, сокращения будут произведены 31 января 2021 г. и затронут 50 человек. Другой добавил, что собрание происходило по видеосвязи.

По информации одного из собеседников издания, сокращения главным образом затронут сотрудников, занятых интеграцией и поддержкой решений Salesforce.

Что представляет из себя российское представительство IBM

Юридическим лицом российского представительства IBM является ООО «ИБМ ВЕА» («ИБМ Восточная Европа/Азия»). Согласно сведениям базы List-org.com, в нем работает 984 человека. То есть сокращения затронут 5% персонала. Пресс-служба российского представительства IBM к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

В российском представительстве IBM ожидаются сокращения

По данным базы «Контур-Фокус», в 2019 г. выручка «ИБМ ВЕА» составила 10,7 млрд руб., прибыль от продаж – 3,9 млрд руб., чистая прибыль – 2,9 млрд руб. Общая сумма заключенных компанией госконтрактов составляет 4,3 млрд руб.

Как российский ИТ-рынок боялся сокращений из-за пандемии коронавируса

Весной 2020 г. из-за пандемии коронавируса, прогнозы развития российской ИТ-отрасли были пессимистичными. «В марте многие предприятия нефтегазового сектора объявили о сокращении ранее заявленных ивнестиционных бюджетов, в том числе на ИКТ, в среднем на 20%, - говорит исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. - Подобные меры рассматривали и другие крупнейшие заказчики в промышленности, транспорте, хозяйстве. Практически полностью остановили ИТ-проекты предприятия следующих отраслей – туристическая, общепит, строительство, спортивные и культурные учреждения, авиаперевозки и машиностроение».

«Резко сокращали ИТ-бюджеты региональные госучреждения, поскольку прогнозировалось снижение доходов в региональный бюджет, - продолжает Лашин. - Наблюдалось обострение ситуации с неплатежами за выполненные Ит-компаниями работы (около половины контрактов) и учащающимися случаями расторжения реализуемых контрактов (10-20%). Такая ситуация в среднесрочной перспективе вынудила бы отечественные ИТ-компании начать сокращение персонала».

Летом глава компании Inofowatch Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой признать ИТ-отрасль пострадавшей от пандемии коронавируса. «В мае выручка российских разработчиков упала упала в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а более 10% компаний заявили о ее падении более чем на 90%, - говорили авторы письма, текст которого приводило издание РБК. – Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала: потерять работу могут порядка 20-25 тыс. человек».

Налоговый маневр для российской ИТ-отрасли

ИТ-отрасль так и не признали пострадавшей от пандемии коронавируса. Однако, по инициативе Президента России Владимира Путина был проведен налоговый маневр для ИТ-отрасли: страховые взносы для ИТ-компаний были снижены с 14% до 7,6%, а налог на прибыль – с 20% до 3%.

По данным Центробанка, каждую из трех последних недель мая и в первую неделю июня 2020 г. финансовый поток в сфере разработки ПО снижался на величину от 39,5% до 63,4% по сравнению с докарантинным периодом (с 20 января до 13 марта 2020 г). Осенью же началась положительная динамика по направлению «Разработка компьютерного ПО»: рост за каждую из трех последних недель сентября составлял от 7,3% до 20,3%. Соответственно, до сих пор не было известно о крупных сокращениях в российской ИТ-отрасли.