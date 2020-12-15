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«Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о скидках на мобильные АРМ

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Компании OCS, НИИ СОКБ и «Лаборатория Касперского» объявили о совместной акции на покупку автоматизированных мобильных рабочих мест на базе планшетов Samsung и смартфонов Nokia. Скидка на такие устройства вместе с годовой лицензией SafePhone MTD Edition составит 20%.

Покупатели мобильных АРМ получат скидку

Компании «Лаборатория Касперского», OCS и НИИ СОКБ объявили о проведении совместной новогодней акции, связанной с покупкой автоматизированных мобильных рабочих мест на базе планшетов Samsung и смартфонов Nokia. Теперь устройства, участвующие в акции, можно купить в комплекте с годовыми лицензиями SafePhone MTD Edition с 20-процентной скидкой. Фактически готовое мобильное рабочее место будет стоить не дороже мобильного устройства, купленного отдельно.

Платформа EMM SafePhone обеспечивает возможность централизованного управления и защиты мобильных устройств всех представленных на российском рынке платформ — Android, iOS, macOS, Windows, «Аврора». EMM SafePhone уже более 10 лет используется для организации защищенного удаленного доступа к корпоративным данным с мобильных устройств.

В мобильных АРМ заинтересованы промышленность и медицина

Организаторы акции отмечают, что версия SafePhone MTD Edition предназначена для реализации концепции «нулевого доверия» Zero Trust и включает в свой состав библиотеку Kaspersky Mobile Security SDK.

Использование SafePhone MTD Edition на мобильных устройствах с доступом к государственным информационным системам (ГИС), информационным системам персональных данных (ИСПДн) и объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) позволяет успешно аттестовать эти информационные системы на соответствие требованиям безопасности информации.

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Акция действует на покупку мобильных рабочих мест на базе планшетов Samsung и смартфонов Nokia

Мобильные устройства производства Samsung и Nokia успешно применяются при цифровизации образования, промышленности, транспорта, медицины.

«SafePhone MTD Edition — единственное решение на российском рынке, которое сочетает в себе сертифицированные функции защиты информации, обрабатываемой на мобильных устройствах от несанкционированного доступа, с сертифицированными функциями антивирусной защиты. В комплекте с устройствами Samsung и Nokia, зарекомендовавшими себя у многих заказчиков, мы сформировали оптимальное предложение по привлекательной цене», — отметил руководитель управления проектов НИИ СОКБ Дмитрий Сирик.

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