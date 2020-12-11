В следующем году медсправки будут выдаваться через портал госуслуг

С 1 января 2021 г. на портале госуслуг должна появиться возможность получить электронную медицинскую справку. Технически реализовать эту возможность несложно. Однако для того, чтобы электронная медсправка стала востребована, надо определить порядок ее приема работодателями, учебными заведениями и другими госорганизациями.

Медсправки в электронном виде

С 1 января 2021 г. можно будет получить основные медсправки в электронном виде через портал госуслуг. Возможность получения справок в бумажном виде тоже сохранится. Соответствующий приказ опубликован Минздравом России.

Приказом предусмотрена возможность получения электронных медсправок и выписок пациентом или его законным представителем. Для этого надо отправить электронный запрос в медорганизацию, подписав его усиленной квалифицированной электронной подписью. Второй вариант: оформить запрос через портал госуслуг — тогда будет достаточно простой электронной подписи, а электронный документ появится в личном кабинете.

С 1 января 2021 г. можно будет получить основные медсправки в электронном виде через портал госуслуг

В электронном виде можно будет получить справки о факте обращения пациента за медицинской помощью; об оказании пациенту медицинской помощи в медицинской организации; о факте прохождения пациентом медицинского освидетельствования, медицинских осмотров, медицинского обследования и (или) лечения, профилактического медицинского осмотра или диспансеризации; о наличии (отсутствии) у пациента заболевания, результатах медицинского обследования и (или) лечения; об освобождении от посещения образовательных и иных организаций, осуществления отдельных видов деятельности, учебы в связи с заболеванием, состоянием; о наличии (отсутствии) медицинских показаний или медицинских противопоказаний для применения методов медицинского обследования и (или) лечения, санаторно-курортного лечения, посещения образовательных и иных организаций, осуществления отдельных видов деятельности, учебы; о проведенных пациенту профилактических прививках; о наличии (отсутствии) контакта с больными инфекционными заболеваниями; об освобождении донора от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского обследования; иные сведения, имеющие отношение к состоянию здоровья пациента и оказанию пациенту медицинской помощи в медицинской организации.

Как это должно работать

«Техническая возможность выдавать электронные справки имеется, на некоторые виды документов имеются даже соответствующие спецификации структурированных электронных медицинских документов (СЭМД), — комментирует Владимир Варфоломеев, генеральный директор SofTrust. — Однако приказ, к сожалению, не определяет порядок использования электронных справок конечным потребителем, которым является не пациент, а работодатель, учебное заведение и т.д.» По его мнению, для того чтобы процесс был полным и завершенным, необходимо приказами по другим министерствам (образования, труда, внутренних дел и т.д.) определить порядок приема и использования электронных справок. С технической точки зрения приказ должен быть расширен или уточнен спецификациями СЭМД по каждому виду электронного документа, допустимыми способами предъявления гражданином такой справки (например QR-код на мобильном телефоне), а также техническими регламентами обмена между участниками процесса.

Наиболее востребованными, по мнению Владимира Соловьева, директора по развитию направления «Здравоохранение» компании «Нетрика», могли бы стать справки из психдиспансера и наркодиспансера без их посещения. «В некоторых субъектах РФ уже есть возможность получить водительские медсправки для ГИБДД и справки на право владения оружием для МВД. Однако на текущий момент на портале госуслуг такая услуга отсутствует», — говорит он. Кроме того, медкомиссию проходят не только в государственных медучреждениях, но и в частных медцентрах. И для выдачи таких справок они должны быть подключены к порталу госуслуг.