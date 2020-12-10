Недорогие массовые системы спасли мировой серверный рынок от краха
По самому краешку, почти в «ноль»
Выручка глобального рынка серверных решений по итогам III квартала 2020 г. составила $22,6 млрд, что лишь на 2,2% больше чем за аналогичный период 2019 г., сообщила аналитическая компания International Data Corporation (IDC) со ссылкой на данные собственного мониторинга Worldwide Quarterly Server Tracker.
В штучном выражении мировой рынок серверов за отчетный квартал даже несколько сократился – до 3,1 млн систем, что на 0,2% меньше, чем наблюдалось в III квартале 2019 г. Это меньше, чем 3,2 млн серверов, поставленных на мировой рынок в предыдущем II квартале 2020 г., когда суммарная выручка рынка, по данным IDC, составила $24,0 млрд.
Наибольшее сокращение в III квартале 2020 г. наблюдалось в сегменте серверов среднего уровня, который сократился на 13,9% год к году до $2,6 млрд. Сравнимая ситуация сложилась в сегменте высокопроизводительных систем – здесь падение выручки составило 12,6% год к году, до $937 млн.
Единственным растущим сегментом, который по итогам квартала вывел глобальный рынок в плюс, стал рынок серверных систем начального уровня – здесь квартальная выручка составила $19,0 млрд, превысив на 5,8% показатель за аналогичный период прошлого года.
«Глобальный спрос на серверные решения корпоративного класса в третьем квартале 2020 года не показал особой динамики, хотя не обошлось без некоторых областей высокого спроса», – сказал Пол Магуранис (Paul Maguranis), старший аналитик отдела инфраструктурных платформ и технологий IDC.
Лидеры глобального рынка
По мнению аналитиков IDC, компании Dell Technologies и HPE/New H3C Group практически разделили первое место на глобальном серверном рынке по итогам III квартала 2020 г., с долями 16,7% и 15,9% в денежном выражении, соответственно.
Третью строчку рейтинга уверенно занял китайский конгломерат Inspur/Inspur Power Systems с долей мирового рынка 9,4%. Lenovo и Huawei заняли четвертое и пятое места с долями рынка 5,9% и 4,9% соответственно.
|Компания
|Выручка, III кв. 2020 г.
|Доля рынка, III кв. 2020 г.
|Выручка, III кв. 2019 г.
|Доля рынка, III кв. 2019 г.
|Изменение доли рынка, год к году
|Dell Technologies
|$3 757,8 млн
|16,65%
|$3 779,1 млн
|17,12%
|-0,6%
|HPE/New H3C Group
|$3 596,9 млн
|15,94%
|$3 737,9 млн
|16,93%
|-3,8%
|Inspur/Inspur Power Systems
|$2 114,7 млн
|9,37%
|$1 973,3 млн
|8,94%
|7,2%
|Lenovo
|$1 326,0 млн
|5,88%
|$1 189,8 млн
|5,39%
|11,4%
|Huawei
|$1 098,9 млн
|4,87%
|$916,7 млн
|4,15%
|19,9%
|ODM поставщики
|$6 303,3 млн
|28,03%
|$5 816,0 млн
|26,34%
|8,4%
|Остальные
|$4 367,9 млн
|19,36%
|$4 663,8 млн
|21,13%
|-6,3%
|Всего
|$22 565,6 млн
|100,00%
|$22 076,6 млн
|100,00%
|2,2%
Источник: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker (Декабрь 2020)
Интересно, что продажи серверных систем производителями группы ODM Direct, которые практикуют поставки своих решений напрямую облачным и сервисным провайдерам, по итогам отчетного квартала составили 28,0% мирового рынка, увеличившись год к году на 8,4%.
Региональный расклад
Среди всех регионов планеты наиболее сильными за отчетный период были продажи в Китае, где выручка выросла на 14,2% год к году. В плюс также вышли региональные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (за вычетом Китая и Японии) с ростом на 3,0%, Латинской Америки с ростом на 1,5% и Северной Америки с ростом на 1,8% год к году, соответственно.
|Компания
|Количество, III кв. 2020 г.
|Доля рынка, III кв. 2020 г.
|Количество, III кв. 2019 г.
|Доля рынка, III кв. 2019 г.
|Изменение доли рынка, год к году
|Dell Technologies
|502 409 шт.
|16,39%
|502 306 шт.
|16,36%
|0,0%
|HPE/New H3C Group
|425 117 шт.
|13,87%
|459 395 шт.
|14,96%
|-7,5%
|Inspur/Inspur Power Systems
|296 121 шт.
|9,66%
|314 975 шт.
|10,26%
|-6,0%
|Huawei
|177 729 шт.
|5,80%
|156 150 шт.
|5,08%
|13,8%
|Lenovo
|163 908 шт.
|5,35%
|204 040 шт.
|6,64%
|-19,7%
|ODM поставщики
|989 024 шт.
|32,26%
|896 625 шт.
|29,19%
|10,3%
|Остальные
|511 482 шт.
|16,68%
|537 752 шт.
|17,51%
|-4,9%
|Всего
|3 065 791 шт.
|100,00%
|3 071 244 шт.
|100,00%
|-0,2%
Источник: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker (Декабрь 2020)
Рынок Канады также продемонстрировал мощный рывок на 13,1% год к году, в то время как продаж серверов в США выросли только на 1,5%.
В минус по итогам III квартала 2020 г. ушли региональные продажи в странах Европы, Африки и Ближнего Востока – на 4,9% год к году. Наиболее заметное падение наблюдалось на рынке Японии – здесь квартальные продажи сократились сразу на 21,4% год к году.
Платформенные предпочтения
По данным аналитиков IDC, выручка от глобальных продаж серверов с процессорами AMD выросла за III квартал 2020 г. на 112,4% год к году, хотя выручка всего сегмента серверных решений x86 выросла лишь на 1,6% год к году, составив чуть меньше $21,0 млрд. Выручка в сегменте серверов на базе чипов с архитектурой, отличной от x86, выросла на 10,4% год к году и составила $1,6 млрд.
Самую высокую динамику продаж за квартал показали серверные системы на базе чипов ARM, по которым выручка подскочила на 430,5% год к году. Впрочем, на общем фоне рынок таких решений пока остается небольшим, чтобы показывать заметное влияние на общую картину, отмечают в IDC.
Как сообщал ранее CNews, российский рынок серверных решений по итогам первого полугодия 2020 г. показал позитивную динамику как в штучном, так и в денежном выражении. По итогам II квартала 2020 г. в России особенно впечатляющий рост – более чем на 50% год к году в денежном выражении, показал сегмент систем с архитектурой RISC.