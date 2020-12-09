МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО

Отказ Microsoft поставлять ПО «Бауманке»

Компания Microsoft не будет больше поставлять свои программы МГТУ им. Баумана из-за новых экспортных ограничений, введенных правительством США летом 2020 г. против России, Китая и Венесуэлы. Об этом сообщило издание «Ведомости», в распоряжении которого оказалось официальное письмо дистрибутора Microsoft «Софтлайн» в адрес вуза.

В письме говорится, что в связи с новыми санкциями «Софтлайн» не может участвовать в тендерах, проводимых «военными конечными пользователями».

В МГТУ им. Баумана сказали, что многие образовательные программы работают только с операционной системой Windows, и ни о какой замене они пока не думали. Лицензию Microsoft вуз приобрел в 2018 г., срок ее эксплуатации истекает в сентябре 2021 г.

МГТУ им. Н.Э. Баумана готовит специалистов в области авиации, создания ракетной техники, в сфере ядерной энергетики и радиоэлектроники.

Кроме того, МГТУ это опорный университет национальной программы «цифровая экономика». Вуз готовит специалистов, способных создавать технологическую базу для сверхбыстрых вычислений, квантовых компьютеров, инженеров коммуникационных систем, программистов-разработчиков.

Среди выпускников МГТУ Баумана есть, например, Сергей Королев, один из основных создателей советской ракетно-космической техники и известный авиационный конструктор Семен Лавочкин. «Бауманку» закончил Евгений Новицкий, бывший президент холдинга АФК «Система», один из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы».

В ответ на вопросы CNews, представители компании Microsoft сообщили: «Правительства формируют требования по экспортному контролю в отношении определенных продуктов и услуг. Корпорация Microsoft тщательно изучает обновленные и существующие требования экспортного контроля, чтобы удостовериться в том, что наше соответствие установленным требованиям и нормам не отражается на заказчиках сверх требуемого законом».

Представители «Софтлайн» на момент публикации этого материала не смогли ответить на вопросы CNews.

Какие были введены санкции

В конце июня 2020 г. власти США ужесточили экспортные правила в отношении России и ряда других стран. Новые ограничения не позволят российским военным пользоваться рядом американских ИТ-разработок, как программных, так и аппаратных.

Microsoft отказалась поставлять свой софт МГТУ Баумана

Изменения связаны с вступившим в силу новым правилом Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS), входящего в состав Министерства торговли США. Оно расширяет определение «военного использования» американской продукции. Итогом этого станет сокращение возможностей для российского оборонного сектора в плане закупок ПО, технологий и других товаров, разработанных в США.

Новые правила накладывают ограничение, в том числе, и на закупку смартфонов Apple iPhone, а также на использование ОС Microsoft Windows, вне зависимости от их версий и поколений.

Изменения, внедренные BIS, распространяются не только на непосредственно вооруженные силы. Без iPhone и Windows останутся также различные разведслужбы, национальная гвардия, полиция и любая другая организация (и даже частное лицо), так или иначе способная использовать продукцию в «военных» целях. Перечень устройств, которые по новым правилам BIS нельзя поставлять российским военным, входят, помимо iPhone и Windows, различные лазеры и сенсоры, генераторы для атомных электростанций, двигательные установки, а также целый спектр оборудования для морских судов и т. д.

Аналогичные случаи с Red Hat и Adobe

Ранее такие случаи уже возникали и также были связаны с санкционными действиями американского правительства. Так в 2014 г. сразу после принятия США «первой волны» санкций против России, один из крупнейших в мире разработчиков ОС Linux компания Red Hat потребовала от своих российских партнеров приостановить проекты в подпавших под санкции компаниях. Сама Red Hat сообщила о приостановке работ в банке «Россия» и СМП-банке.

Приостановку проектов с частью российских компаний Фил Эндрюс (Phil Andrews), занимавший тогда пост вице-президента компании, в своем письме от 20 мая 2014 г. объяснял изданием президентом США распоряжений, которые запрещали американским компаниям участвовать в сделках с лицами, причастными к событиям на Украине. Список этих лиц определялся Минфином США.

Известно, что список 20 компаний, работу с которыми надлежит прекратить партнерам Red Hat, полностью совпадал с «первым санкционным списком США». В их число входили: производитель питьевой воды Aquanika; «дочка» аэропорта Шереметьево «Авиа Групп», занятая развитием проекта бизнес-авиации (с собственными «дочками»); банк «Россия» (с «дочкой» ИК «Аброс»), крымский «Черноморнефтегаз»; лизинговая компания «Зест»; Инвесткапиталбанк; Собинбанк; компания «Сахатранс»; СМП-банк; «Стройгаз» со своими «дочками»; «Трансойл» и Volga Group.

Еще одна история очередного прекращения функционирования иностранного ПО в России связана с Adobe. В 2015 г. американская антивирусная компания FireEye раскрыла атаку на некую «правительственную структуру», проведенную с помощью уязвимостей в плеере Adobe Flash и операционной системе Microsoft Windows. FireEye приписывал атаку российской хакерской группировке под названием APT28.

В декабре 2016 г. компания Google начала отключать поддержку Flash в своем браузере Chrome и заменять его на HTML5. До этого, весной 2016 г., стало известно, что в IV квартале 2016 г. Google Chrome будет проигрывать Flash без дополнительных действий пользователя только на 10 сайтах. В список этих 10 ресурсов вошли: Youtube.com, Facebook.com, Yahoo.com, Live.com, Twitch.tv, Amazon.com, а также Vk.com, Yandex.ru, Ok.ru и Mail.ru. Таким образом, на 40% список исключений оказался сформирован из российских ресурсов.

Через несколько дней после Google об отказе от Flash объявила Microsoft. В браузерах Edge (на старом движке EdgeHTML) и Internet Explorer он должен был полностью перестать работать в конце 2019 г. В новом Edge на базе Chromium Microsoft придерживается тех же сроков отказа от поддержки Flash, что и Google в своем Google Chrome. Отключение Flash должно было пройти в несколько этапов, полностью поддержка будет прекращена в декабре 2020 г.

Таким образом после 31 декабря 2020 г. Flash-содержимое перестанет воспроизводиться с помощью уже установленных экземпляров плеера. Кроме того, Adobe не только перестанет выпускать обновления для плеера, но и удалит все ссылки на загрузку его установщика со своего сайта.