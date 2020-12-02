ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно

Восьмилетний конфликт между воронежской компанией «Квант-телеком», выступающей подрядчиком космодрома «Байконур», и саратовским производителем телекоммуникационного оборудования «АЛС и ТЕК», грозит многомиллионными штрафами всем участникам.

Война двух российских телеком-компаний

Саратовский производитель телеком-оборудования «АЛС и ТЕК» должен выплатить 14,4 млн руб. в качестве возмещения ущерба за порчу имущества воронежскому оператору связи «Квант-телеком». Об этом написало «Агентство бизнес информации», ссылаясь на информацию пресс-службы «Квант-телекома».

Судебные тяжбы между двумя компаниями длятся уже много лет. «АЛС и ТЕК» и «Квант-телеком» ведут настоящую войну друг с другом, что подтверждает обширная картотека судебных дел, в которых то ответчиком, то истцом выступают обе компании.

Данный спор, по данным «Агентства бизнес информации», начался в 2012 г., когда «Квант-телеком» выиграла тендер на обеспечение оптоволоконной связью космодрома «Байконур». Как пишет агентство со ссылкой на пресс-службу оператора, «АЛС и ТЕК», желая подорвать авторитетность и качество услуг, предоставляемых «Квант-телеком» и «Ретнет» (магистральный оператор связи), в течение четырех дней, с 3 по 6 марта 2016 г., повреждал волоконно-оптические линии связи. Сейчас «АСЛ и ТЕК» должно будет возместить ущерб.

Саратовская компания подала встречный иск. Согласно картотеке Арбитражного суда Саратовской области «Компания «АЛС и ТЕК» просит суд взыскать с «Квант-телеком» 150,6 млн руб. Претензия состоит в том, что «Квант-телеком» задолжал «АЛС и ТЕК» арендную плату за оптоволокно. Предварительное судебное заседание назначено на 7 декабря 2020 г.

Причина конфликта

По информации воронежского «Агентства бизнес информации», которое давно следит за развитием конфликта между двумя компаниями, в 2012 г. «Квант-телеком», после того как выиграла подряд на обеспечение оптоволоконной связью космодрома «Байконур», выкупила у «АЛС и ТЕК» права на пользование четырьмя волокнами на участке волоконно-оптической линии «Саратов — Озинки». Саратовский партнер продал воронежцам не то, что значилось в документах, пишет агентство, и когда воронежский оператор связи об этом узнал, начались судебные тяжбы. В приоритете было обеспечение высокоскоростным интернетом российского анклава в Казахстане. Поэтому «Квант-телеком» построил через фирму «Смур» свой участок, параллельный выкупленному у «АЛС и ТЕК».

ИТ-подрядчик «Байконура» победил в многолетней судебной тяжбе и избежал многомиллионных штрафов

В 2015 г. «АЛС и ТЕК» выкупил участок земли на границе с Казахстаном. Годом позже начались земляные работы, в результате которых линии, построенные воронежскими связистами, и были повреждены. Обесточенными оказались около 9 тыс. абонентов. По данным агентства, также было сорвано несколько запусков космических кораблей.

Затем начались многолетние судебные тяжбы. Сначала Арбитражным судом Воронежской области были приняты решения о выплате саратовской компанией более 10,7 млн руб. компенсации за причиненный ущерб. Однако в то же время саратовский арбитраж постановил возвратить компании «АЛС и ТЕК» приобретенные в 2012 г. четыре волокна связи. Вскоре решения воронежского арбитража были отменены апелляционным судом, решение которого было поддержано и кассационной инстанцией.

В октябре 2019 г. «Коммерсант» писал, что еще один затяжной конфликт между двумя компаниями связан с арендой в 2013 г. «Квант-телекомом» у «АЛС и ТЕК» 694,8 км линий оптоволоконной связи между ретранслятором воронежского областного радиотелевизионного передающего центра в Грибановском районе и Саратовом. На протяжении следующих нескольких лет «АЛС и ТЕК» многократно пытался взыскивать с «Квант-телекома» задолженность по арендной плате, проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойки общей суммой до 60 млн руб.

В августе 2016 г. «АЛС и ТЕК» подавал иск о банкротстве провайдера, требуя у него 47,55 млн руб. Представитель «Квант-телекома» тогда заявлял, что долг уже был погашен в полном объеме. После того как в суд были представлены соответствующие платежные ордеры, производство по делу о банкротстве было прекращено.

Тогда же, в октябре 2019 г. «Коммерсант» писал, что «АЛС и ТЕК» подал иск о банкротстве «Квант-телекома», пытаясь добиться взыскания с оператора 4,06 млн руб. процентов за пользование чужими средствами по договору аренды. До этого саратовская компания в июле 2019 г. добилась взыскания с воронежской компании еще 3,34 млн руб. с аналогичной формулировкой

Напомним, что это не первый случай затяжных войн на телеком-рынке. Ранее CNews писал, что Мурманский интернет-провайдер «Поларком» обвинял крупнейшего в регионе универсального оператора связи «Северо-Западный телеком» в недобросовестной конкуренции.

Несколько фактов о «АЛС и ТЕК» и «Квант-телеком»

ООО «Компания "АЛС и ТЕК"» — российский разработчик и производитель оборудования для сетей TDM, NGN и IMS, обеспечивающего предоставление телекоммуникационных услуг. Компания была зарегистрирована в Саратове в 1994 г. Основной вид деятельности — работа холдинговых компаний. Гендиректором выступает Наталия Полякова, 100% ООО принадлежат Ильдару Салимову. Компания производит телекоммуникационное оборудование: порты, коммутаторы, узлы доступа, климатические шкафы. 90% продукции у нее покупает, по собственным данным, «Ростелеком». Также компания оказывает услуги связи и интернета по собственным оптоволоконным сетям с доступом в Сибирь, страны Европы и Средней Азии.

АО«Квант-телеком» зарегистрировано в Воронеже в 2007 г. Основной вид деятельности — связь на базе проводных технологий. Гендиректор — Александр Торохов, 100% АО принадлежат Николаю Торохову. Компания оказывает телекоммуникационные услуги в Воронежской, Липецкой, Тульской и Московской областях, владеет собственной магистральной оптоволоконной линией между Москвой и Воронежем.