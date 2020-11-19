Крошечная ИТ-компания одолела «Росэнергоатом» в многомиллионном споре о Cisco в России

Некрупный ИТ-интегратор отстоял свою правоту в разбирательстве, касающемся поставленного им в «Росэнергоатом» оборудования Cisco, которое госзаказчик отказался оплачивать. Причиной сложившейся ситуации стала позиция российского офиса Cisco, который объявил свое легальное «железо» неавторизованным. Напомним, эта история недавно стала предметом интереса Управления по борьбе с картелями ФАС — предположительно из-за публикаций CNews.

Победа поставщика

Как выяснил CNews, ИТ-компании «СТК Развитие» удалось через суд взыскать с концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») деньги за поставленное, но не оплаченное ранее оборудование американской компании Cisco. Сумма исковых требований составляла 14,2 млн руб. Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил их в полной мере.

Напомним, «СТК Развитие» в конце 2018 г. столкнулась с проблемами при исполнении господряда на поставку в «Росэнергоатом» блоков питания, серверов, кабелей, телефонов, ВКС, видеокамер, микрофонов и пр. зарубежного вендора. Российский офис Cisco тогда убедил «Росэнергоатом» в том, что закупаемое госконцерном «железо», произведенное в США, легально ввезенное в Россию и правомерно проданное компании-интегратору через партнерский канал, является «неавторизованным», а значит негарантийным, после чего госзаказчик разорвал контракт со своим поставщиком.

Освещая в июле 2019 г. эту историю, CNews выяснил, что из не относящихся к данной поставке документов самой же российской Cisco следует, что гарантия на «железо» американского вендора возникает просто по факту легального производства товара.

Не согласившись с потерей денег, «СТК Развитие» 28 февраля 2019 г. обратилось в Арбитражный суд Москвы, но по результатам разбирательства проиграло. Тогда компания подала на апелляцию, и 23 сентября 2019 г. Девятый арбитражный апелляционный суд в связи с новыми обстоятельствами вынес не самое распространенное определение — рассмотреть дело в апелляции по правилам первой инстанции, то есть по существу, а не на предмет возможных процедурных нарушений. Теперь оно завершилось.

Маленькая ИТ-компания сможет получить деньги с «Росэнергоатома» за старую поставку «железа» Cisco

На момент выхода материала «Росэнергоатом» и российский офис Cisco как-либо прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Станет ли госзаказчик оспаривать решение суда — не ясно.

Позиция суда в отношении конфликта и заявлений Cisco

Как следует из заключения суда, в своем решении служители Фемиды отталкивались от того факта, что спорный товар в «Росэнергоатом» действительно был поставлен.

«Доводы ответчика о том, что полученный от истца товар поставлен не через официальные каналы Cisco, без гарантий и сервисной поддержки производителя, что является существенным нарушением условий требований к качеству товара, апелляционным судом отклоняются», — говорится в документе.

При этом в нем отмечается, что в обоснование соответствия товара условиям договора «СТК Развитие» в материалы дела был представлен запрос в Московскую областную таможню ФТС России. Ответ таможенников заключался в том, что товар является официально ввезенным на территорию России.

Также в материалы дела были представлены доказательства покупки спорного оборудования у компании «Бизнес телекомимпорт», являющейся дистрибутором ООО «Сиско солюшенс» (наименование юрлица российского офиса зарубежного вендора).

«Из совокупного толкования условий договора следует, что в нем отсутствует обязательство поставщика по предоставлению гарантийных талонов либо иных документов, подтверждающих гарантию», — указывают судьи, ссылаясь на то, что перечень документов, подлежащих передаче покупателю одновременно с товаром, определен соответствующим пунктом договора, является исчерпывающим и не содержит в себе гарантийных документов производителя товара.

«При этом, из представленного в материалы дела письма ООО “Сиско солюшенз”, адресованного ГК “Росатом”, гарантийные талоны в отношении продуктов Cisco, изготавливаемых за рубежом, не оформляются, общие сведения о гарантии находятся в публичном доступе, а гарантийные обязательства перед конечным пользователем несет исключительно тот партнер, с которым конечный пользователь заключил договор», — подчеркивается в заключении суда.

Какого размера бизнес у «СТК Развитие»

На своем сайте «СТК Развитие» сообщает, что работает на рынке ИТ-услуг с 2004 г. Его решения базируются на продуктах ведущих мировых производителей. Среди партнеров компании указаны HP, Avaya, Ericom и Cisco.

По данным ЕГРЮЛ, АО «СТК Развитие» было зарегистрировано в Москве 12 января 2005 г. Гендиректором является Александр Харитонов. По его заверению, единственным реальным акционером (в ЕГРЮЛ совершенно очевидно устаревшие данные) выступает также он.

По сведениям «Контур.фокус», по итогам 2019 г. компания продемонстрировала выручку на уровне 748,9 млн руб. с падением этого показателя на 25% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль «СТК Развитие» за отчетный период составила 21,9 млн руб. В штате компании, по данным ФНС, в последние годы трудилось чуть больше десяти человек.

В контексте этого Александр Харитонов в разговоре с CNews назвал исковую сумму неоплаченной поставки в 14,2 млн руб. для своего бизнеса «очень значительной». При этом он добавил, что нужно помнить о том, что для поставщика зарубежного «железа» указанная сумма в рублях сейчас не тождественна тому, что представляла собой в 2018 г. — из-за существенно изменившегося курса доллара.

Этой и схожей историей заинтересовалась ФАС

Напомним, 16 октября 2020 г. CNews писал, что деятельность Cisco в России стала предметом интереса Управления по борьбе с картелями ФАС. Предположительно этот интерес спровоцировали публикации CNews об этом и еще одном сходном конфликте.

Во втором случае речь идет о том, что «Ижевская строительная компания» (ИСК) сейчас не может завершить проект строительства нового здания для размещения Пермского краевого суда по заключенному в начале 2018 г. госконтракту на 473,2 млн руб.

Один из разделов фронта работ связан с развертыванием локальных вычислительных сетей на основе оборудования Cisco: коммутаторов, телекоммуникационных модулей, блоков питания и кабелей. На этапе приемки, в декабре 2019 г. российский офис Cisco в диалоге с госзаказчиком признал телекоммуникационное оборудование «нелегальным», чем спровоцировал возбуждение уголовного дела.

Разбираясь в этой истории, CNews в августе 2020 г. отмечал, что ряд фактов в ней указывает на то, что с точки зрения законодательства России техника могла пересечь государственную границу правомерно. И значит речь может идти исключительно о нарушении неких внутренних правил «Сиско солюшенз» — как и в первом из упомянутых проектов.

Запросы ФАС на предоставление информации «в связи с осуществлением контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации продукции Cisco» поступили как в «СТК Развите», так и в ИСК. Копии запросов имеются в распоряжении CNews.

Оба запроса были датированы 1 октября 2020 г. и подписаны начальником Управления по борьбе с картелями ФАС Андреем Тенишевым. В ответ на обращение CNews с просьбой разъяснить ситуацию, он рассказал, что ФАС в рамках реализации своих функций и полномочий сейчас проводит сбор и анализ информации относительно реализации продукции Cisco, в том числе, при проведении госзакупок. «В настоящее время признаки, указывающие на наличие или отсутствие нарушения на рассматриваемом рынке, ФАС не установлены, — отметил он. — С учетом этого, говорить о каких-либо последствиях преждевременно».

На вопрос CNews, обратилась ли в итоге ФАС в российский офис Cisco в связи с указанными историями, в организации на момент выхода материала ответить не смогли.