ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей

Около 400 операторов по всему миру инвестировали в развитие 5G, но наибольшие темпы внедрения отмечаются в Китае. Участники международного онлайн-форума GSMA Thrive Eurasia отмечают, что теперь будущее нового стандарта зависит от предоставления наиболее эффективных частот.

Китай лидирует по темпам внедрения 5G

От начала внедрения 5G до так называемого «ускорения» в 2020 г. 101 оператор запустил услуги 5G, а 397 операторов инвестировали в 5G во всем мире. Только в Китае еженедельно устанавливается около 15 тыс. базовых станций 5G. Среди прочего, на конец сентября в Китае уже развернули свыше 690 000 базовых станций 5G, а такие города, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Ханчжоу получили постоянное покрытие сетей 5G в городских районах. Такие данные прозвучали на онлайн-форуме GSMA Thrive Eurasia.

«5G обладает потенциалом для открытия новых возможностей для роста и изменения всего общества. Мы считаем, что инновации, эффективность и соблюдение нормативных требований помогут нам управлять системными рисками в условиях внешней неопределенной среды», — отметил Чжан Цзяньпэн (James Zhang), старший вице-президент компании ZTE, которая приняла участие в форуме в качестве партнера, а ее представители поделились своими идеями о перспективах развертывания сети 5G и цифровой трансформации.

Чжан Цзяньпэн, ZTE — на форуме GSMA Thrive Eurasia

Развитие 5G зависит от выделения частот

Участники форума сошлись на том, что для реализации потенциала 5G необходимы значительные объемы гармонизированного спектра. Спектр 5G подразумевает использование низких, средних и высоких частот. Низкие диапазоны, такие как 700 МГц, обеспечивают широкое покрытие в условиях пригорода и сельской местности, а также подходят для интернета вещей. Высокие диапазоны, такие как mmWave, необходимы для достижения сверхвысокой широкополосной скорости. Средние полосы сочетают широкий охват и высокую емкость.

Большинство коммерческих сетей 5G полагаются на спектр в диапазоне от 3,3 до 3,8 ГГц. Для спектра 5G приоритетными являются средние полосы частот 3,5 ГГц. Страны-лидеры в обласли 5G — Китай, Корея, Швейцария, Великобритания и Германия, — сделали средние полосы доступными для операторов. Качество услуг 5G зависит от правительств и регулирующих органов, обеспечивающих своевременный доступ к нужному спектру 5G.

Участники форума сошлись на том, что для реализации потенциала 5G необходимы значительные объемы гармонизированного спектра

Сервисы 5G не только отвечают растущим требованиям потребителей, но также могут влиять на трансформацию бизнеса. Следовательно, выделение спектра 5G напрямую влияет на конкурентоспособность цифровой экономики.

CTO Group ZTE Дэвид Ань (David An) в своем выступлении представил стратегию и продукты компании для 5G: «ZTE может предоставить комплексные решения 5G, технологические платформы и богатый опыт работы с вертикальными отраслями и партнерами. Наше решение E2E 5G включает сеть радиодоступа, транспорт 5G, ядро 5G и устройства 5G, такие как мобильные устройства, CPE и MiFi. Вспомогательные платформы включают облачное видео, промышленный интернет вещей, роботов, средства безопасности и определения местоположения. Эти платформы могут помочь нашим партнерам в разработке дифференцированных решений. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с операторами Евразии в области 5G, чтобы создать большую ценность для цифровой экономики в регионе».

Дэвид Ань, ZTE — на форуме GSMA Thrive Eurasia

Как 5G проекты развивают в Евразии

Чжан Чжэньчао (Gavin Zhang), директор департамента продуктов для транспортной сети на международном рынке ZTЕ, поделился своим видением ценностей оптической транспортной сети корпорации: «ZTE на протяжении многих лет занимается созданием новой экосистемы и изучением новых бизнес-моделей. Компания совместно с вертикальными партнерами активно развивает отраслевые коллаборации в области 5G. Мы верим, что наши инновационные технологии станут эффективными инструментами для наших клиентов, помогут «расправить крылья» и вместе устремиться навстречу инновациям в оптических сетях».

Кристиан Лаке (Christian Laqué), технический директор A1 Беларусь, в беседе с Вэй Вэем (Wei Wei), генеральным директором ZTE в Беларуси, отметил: «В 2016 году вместе с нашим партнером ZTE мы начали виртуализировать всю опорную сеть. Далее мы сделали следующий шаг — полностью перешли в облако, после чего внедрять новые сервисы стало намного проще, чем когда-либо прежде. А1 совместно с ZTE тестирует 5G SA, благодаря использованию технологии VoNR мы совершили первый звонок в СНГ в сети 5G SA». Вэй Вэй продолжил: «ZTE как вендор полностью готова к развертыванию 5G с точки зрения оборудования».

На конец сентября 2020 г. ZTE заключила 55 коммерческих контрактов 5G по всему миру, компания сотрудничает с более чем 90 операторами и 500 отраслевыми партнеров в области 5G. В корпорации отмечают, что она продолжит повышать конкурентоспособность основных технологий, придерживаясь принципа открытости и стратегии на взаимовыгодное сотрудничество. Опираясь на свои возможности в области 5G, облачных технологий, искусственного интеллекта и других ключевых технологий, компания продолжит работать с отраслевыми партнерами, чтобы способствовать развитию телеком-индустрии и цифровой экономики.