Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права

В российское законодательство могут быть внесены поправки, закрепляющие право на интеллектуальную собственность, созданную ИИ, не за ним самим, а за его разработчиком. Это позволит избежать многочисленных правовых споров в недалеком будущем, поскольку ИИ-сфера в России очень быстро развивается за счет многомиллиардных в нее вложений.

ИИ без права на собственность

Российские власти предложили закрепить право на интеллектуальную собственность, созданную при использовании искусственного интеллекта (ИИ), непосредственно за его разработчиками. Согласно действующим российским законам, сейчас подобной собственностью владеет сам ИИ, то есть компьютер.

Как пишет «Коммерсант», для закрепления новых норм в Госдуме предложили внести в Гражданский кодекс (ГК) соответствующие поправки. Документ подготовил депутат «Единой России» Алексей Кобилев, и он был направлен на согласование в Минэкономики России еще 21 октября 2020 г.

Подготовленный депутатом проект поправок включает перечень видов интеллектуальной собственностью, которой ИИ не сможет владеть в случае их принятия. Это аудио- и видеоконтент, изображения, текст и даже различная аналитика, в том числе прогнозы.

Что изменится

В пояснительной записке к законопроекту Кобилева сказано, что пробелы в действующем законодательстве по части прав на результаты деятельности ИИ могут повлечь за собой негативные последствия. В частности, на этой почве могут возникать многочисленные споры о принадлежности прав на тот или иной плод труда искусственного интеллекта.

Судьба ИИ и его прав на интеллектуальную собственность в руках российских властей

После вступления поправок в силу любой контент, созданный ИИ и оговоренный в них, будет автоматически принадлежать не компьютеру, а человеку, этот ИИ разработавшему. Алексей Кобилев назвал тот факт, что сейчас права на «творчество» искусственного интеллекта по закону принадлежат компьютеру, несправедливым.

С депутатом, по данным «Коммерсанта», согласен глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев «Это исключит спорные ситуации. В противном случае у бизнеса, разрабатывающего и инвестировавшего в создание ИИ, будут сложности с монетизированием», – отметил он.

Мнение против

С идеей, предложенной Алексеем Кобилевым, согласны не все. Так, старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин считает, что после принятия поправок могут возникнуть определенные трудности в их применении на практике. «В некоторых ситуациях придется различать результаты, созданные ИИ, и результаты, созданные человеком. Это может быть очень непросто сделать», – сообщил он «Коммерсанту».

Максим Лабзин считает также, что гораздо более справедливо было бы передать права на творчество ИИ не его разработчику, а пользователям. В то же время юрист считает, что предложенный Кобилевым вариант решения вопроса права на интеллектуальную собственность выглядит наиболее удачным на фоне других возможных способов его урегулирования.

Продвижение ИИ в России

В России в сферу искусственного интеллекта вкладываются миллиарды рублей – согласно статистике исследовательской компании IDC, по итогам 2019 г. отечественные компании инвестировали в ИИ $172,5 млн. Власти тоже уделяют ИИ много внимания. К примеру, как сообщал CNews, в октябре 2019 г. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития ИИ на территории России.

Данная стратегия рассчитана вплоть до 2030 г. и направлена на то, чтобы Россия не упустила на этом рынке свою долю. Согласно документу, рынок решений на основе искусственного интеллекта к 2024 г. должен вырасти до $140 млрд.

В конце декабря 2019 г. Росстандарт утвердил первые в России стандарты в сфере искусственного интеллекта, вступившие в силу в начале осени 2020 г. Они описывают средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей, определяя единые требования к устройствам проверки багажа на предмет незаконных вложений.

В середине августа 2020 г. стало известно, что бюджет на федеральный проект по искусственному интеллекту существенно сократился. Вместо суммы в 124,8 млрд руб., которую планировали направить в начале 2020 г. (из них 89,7 млрд руб. бюджетных средств), на проект будет направлено всего 27,7 млрд руб. (из них 22,4 млрд руб. из бюджета).

Через две недели, в начале сентября 2020 г. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал программу поддержки небольших российских компаний – разработчиков в области искусственного интеллекта. По словам Мишустина, поддержка будет оказана 1200 отечественным стартапам – в ближайшие четыре года им будут выделены гранты на сумму около 12 млрд руб.