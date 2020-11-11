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Аналитики рассказали, с каких секторов начнется восстановление ИТ-рынка

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур
Расходы на ИТ в Европе и странах EMEA после падения на 6,5% по итогам 2020 г. ожидает рост на 2,8% до $1,1 трлн в следующем году. Драйверами роста, по мнению аналитиков Gartner, станут затраты компаний на корпоративное ПО и строительство дата-центров.

Неспешное восстановление после резкого спада

Расходы на ИТ в регионе EMEA (Европа, Африка, Ближний Восток) начнут неспешно восстанавливаться уже в 2021 г., при этом годовой прирост по сравнению с 2020 г. составит 2,8%, а выручка сегмента по региону достигнет $1,075 трлн. Такие данные представлены в обновленном прогнозе Gartner по итогам первых десяти месяцев 2020 г.

В Gartner считают, что восстановление рынка ИТ в регионе EMEA до уровня 2019 г. займет более года, поскольку по итогам всего 2020 г. аналитики прогнозируют его сокращение сразу на 6,8% год к году, до $1,046 трлн.

Наиболее энергично ИТ-рынок будет восстанавливаться в таких секторах как строительство дата-центров и закупки ПО корпоративного класса. Минимальный рост в 2021 г. покажут секторы офисного оборудования и ИТ-сервисов, считают в Gartner, хотя именно эти сегменты по итогам нынешнего года ожидает самое значительное сокращение – на 15,1% и 7,0%, соответственно.

Помимо пандемии COVID-19, обрушившей ИТ-рынок в глобальном масштабе, для региона EMEA, по мнению аналитиков Gartner, отрицательным экономическим фактором в 2020 г. также стал выход Великобритании из ЕС – так называемый «Брекзит» (Brexit).

«До пандемии больша часть компаний последовательно продвигала цифровые стратегии, – сказал Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), заслуженный вице-президент Gartner по исследованиям. – Продвижение компаний вперед в 2021 г. зависит от роста, а не сокращения числа инициатив в области цифрового бизнеса, и финансирования этих инициатив путем привлечения средств из других областей ИТ».

Сегментированное восстановление рынка

По итогам всего 2020 г. в Gartner прогнозируют «просадку» всего рынка расходов на ИТ по всем сегментам без исключения. В то же время, процесс восстановления рынка, который стартует в 2021 г., для большей части компаний будет тесно связан с переконфигурированием бизнес- и операционных моделей в соответствии с «новой реальностью» за счет более оптимального перераспределения расходов на ИТ.

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Восстановление ИТ-рынка Европы в 2021 г. будет небыстрым

В Gartner считают, что рекордное сокращение расходов на технику по итогам 2020 г. на 15,1%, вызванное пандемией коронавируса, вырастет незначительно в 2021 г., всего на 1,7%, однако расходы на приобретение тонких легких ноутбуков и настольных ПК при этом вырастут на 10%.

Прогноз Gartner по развитию рынка ИТ в регионе EMEA

Расходы 2019, $ млрд % год к году, 2019 2020, $ млрд % год к году, 2020 2021, $ млрд % год к году, 2021
Дата-центры 54,003 -9,0% 49,836 -7,0% 51,881 4,1%
Корпоративное ПО 128,688 7,3% 123,354 -4,1% 130,823 6,1%
Оборудование 198,369 -1,9% 168,362 -15,1% 171,158 1,7%
ИТ-услуги 306,031 1,0% 284,736 -7,0% 291,953 2,5%
Коммуникационные сервисы 431,625 -0,2% 420,017 -2,7% 429,465 2,2%
Суммарно по ИТ-индустрии $1 118,72 0,0% $1 046,31 -6,5% $1 075,28 2,8%

Источник: Gartner (Ноябрь 2020)

В 2021 г. в регионе EMEA резко, сразу на 60% вырастут расходы на сервисы PaaS (платформа как услуга), считают аналитики. Также в регионе по итогам 2021 г. ожидается рост на 5% инвестиций в технологии для работы удаленных сотрудников. Компании региона EMEA увеличат суммарные расходы на платформы для совместной работы и контента на 17%, ПО для обеспечения безопасности – на 11%, на облачную видеоконференцсвязь и унифицированные коммуникации – на 4%.

Скорость адаптации принципов удаленной работы значительно различается по всему миру и зависит от глубины внедрения ИТ, культуры и степени взаимопроникновения отраслей экономики, считают в Gartner. Так, в США по итогам 2021 г. прогнозируется до 52% рабочей силы в режиме удаленной работы, в Великобритании – до 48%, в Германии и Франции – порядка 38% и 34%, соответственно.

«Пандемия вынудила работодателей использовать труд удаленных сотрудников, превратив его в стратегическую кадровую политику, – сказал Ранджит Атвал (Ranjit Atwal), вице-президент Gartner по исследованиям. – Мобильные ПК необходимы для удаленной работы, так что компании из региона EMEA будут перефокусировать ряд расходов на мобильные ПК».

В середине сентября 2020 г. CNews со ссылкой на данные IDC рассказал о том, что по итогам 2019 г. российский рынок ИТ-услуг вырос на 8,0% до $5,57 млрд, однако по итогам 2020 г. в этом секторе ожидается спад в связи со сложной экономической ситуацией.

В июле 2020 г. CNews со ссылкой на скорректированный прогноз Gartner сообщил о том, что глобальные расходы на ИТ в 2020 году упадут на 7,3% до $3,5 трлн. Тем не менее, по мнению аналитиков, спад вряд ли носит долгосрочный характер, и расходы на ИТ возрастут сразу же после появления первых признаков восстановления мировой экономики.

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