В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт

Предпочитающий очень сильно демпинговать на гостендерах индивидуальный предприниматель из маленького сибирского городка сбил цену контракта на создание информсистемы Минтруда более чем в 11 раз — с 30 млн руб., до 2,7 млн руб. При этом подряд ему все же не достанется; заказчик признал его уклонившимся от подписания контракта.

Мегадемпинг на ИТ-тендере Минтруда

Как выяснил CNews, проект Минтруда по созданию информационно-аналитической системы министерства несколько забуксовал. Выбранный в ходе тендера подрядчик уклонился от подписания контракта. По крайней мере, именно так его действия трактует сам заказчик.

Начальная цена контракта была выставлена на уровне 30 млн руб. Закупочная процедура в формате электронного аукциона стартовала 7 октября 2020 г. Претендентами на бюджетные деньги выступили сразу шесть компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), хотя непосредственное участие в торгах приняли лишь четыре соискателя.

На состоявшемся 19 октября аукционе компания «4А.консалтинг» снизила цену лота до 29 млн руб., ИП Николай Апурин — до 23,6 млн руб., НПО «Криста» сбила цену более чем в 10 раз, до 2,95 млн руб., но ставший победителем ИП Артем Бойко пошел еще дальше и понизил планку более чем в 11 раз, до 2,69 млн руб.

Признание Бойко уклонившемся от подписания контракта Минтруд оформил специальным протоколом от 3 ноября 2020 г. В документе говорится, что победитель в установленные закупочным законодательством сроки «не подписал усиленной электронной подписью проект контракта, не разместил на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, а также не разместил протокол разногласий».

В тендере на создание ИТ-системы Минтруда два претендента сбили цену контракта более чем в 10 раз, но победитель не стал его подписывать

Артему Бойко такое решение Минтруда теперь грозит включением его юрлица (зарегистрировано 3 марта 2020 г.) в Реестр недобросовестных поставщиков, что не позволит ему в качестве ИП в течение двух лет участвовать в тендерах госорганов (но не компаний с госучастием).

Связаться с ним для комментариев не представляется возможным. Сайт его компании «Боич индастрис», зарегистрированной 7 ноября 2014 г. в городе Карасук Новосибирской области, не обслуживается. Сама компания, по данным «Контур.фокус» по итогам 2019 г. имела нулевую выручку.

При этом абсолютным призраком Бойко все же не является. За его ИП числится два заключенных в октябре 2020 г. госконтракта на общую сумму в 1,3 млн руб. — с Департаментом ИТ и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и с «Туристским информационным центром Красноярского края». Правда, и здесь для победы в тендерах ему пришлось изрядно демпинговать, сбив в первом случае цену контракта на 63,1%, а во втором — на 73,7%.

Минтруд: закупка будет перезапущена

Как отметили в разговоре с CNews представители пресс-службы Минтруда, согласно действующему закупочному законодательству для госорганов (44-ФЗ), если победитель тендера признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе либо заключить контракт с участником, заявке которого присвоен второй номер (здесь это НПО «Криста»), либо принять решение о повторном размещении извещения о закупке.

«В данном случае заказчиком принято решение о повторном размещении извещения о закупке на выполнение работ по созданию комплексной информационно-аналитической системы Минтруда, — сообщили собеседники редакции. — В настоящее время осуществляется подготовка документации».

Какую систему хочет получить Минтруд

Как следует из техзадания рассматриваемого тендера, ИТ-система Минтруда должна быть создана на базе платформы бизнес-аналитики и системы сбора и консолидации отчетности. Целями работы системы станут разработка, корректировка, мониторинг и контроль прогноза социально-экономического развития России, мониторинг качества и доступности госуслуг, автоматизация процессов сбора и обработки информации, повышение обоснованности и результативности принимаемых решений, повышение оперативности подготовки аналитических материалов, повышение действенности мер по предупреждению социальной напряженности.

Также система должна обеспечить непрерывное наблюдение за значением целевых показателей госпрограмм и нацпроектов в Минтруде в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, соцстрахования, условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых отношений, занятости населения и безработицы, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, государственной гражданской службы, социальной защиты населения и т. д.

Фронт работ рассчитан примерно на три месяца. Исполнение контракта должно завершиться не позднее 15 февраля 2021 г. По условиям госзаказчика, в составе ПО системы должны максимально использоваться отечественный или свободно распространяемый софт.

Предполагается, что аналитическая платформа и системы сбора и консолидации отчетности станут работать на мощностях ЦОДа Минтруда. В нем используются серверы приложений и СУБД на процессорах с числом ядер до 32 (а значит речь об импортных чипах), с оперативной памятью до 28 ГБ, жесткими дисками (HDD) на 1 ТБ, с ОС Linux Ubuntu Server x64 (16.04, 18.04, 20.04), Debian (8, 9) и Astra Linux 1.6. Задействованная СУБД — PostgreSQL 9.5 и выше.

В ЦОДе используются каналы связи с пропускной способностью 250 Мбит/с и клиентские устройства на процессорах Intel Pentium IV 2GHz и выше, с ОС Windows 7/8 Pro, Windows 10.