Использование в России цифровых водительских удостоверений начнется через год

По данным Минцифры, пилотный проект по использованию цифровых двойников документов стартует в декабре 2021 г. Цифровые аналоги могут появиться для водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, охотничьего билета, зачетных и санитарных книжек, а также студенческих билетов.

Цифровые двойники —в массы

Реализация проекта, предполагающего использование цифровых двойников документов вместо оригиналов, начнется в декабре 2021 г. в Москве. Цифровые аналоги могут появиться для водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), охотничьего билета и, возможно, паспорта. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

«Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении, и вы сможете их использовать взамен бумажных документов», — сказал Шадаев днем ранее в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Как пишет ТАСС, со временем список оцифрованных оригиналов документов может расшириться. «Мы договорились с Министерством образования и науки, что мы все студенческие и зачетки тоже переведем в эту форму, с Роспотребнадзором — все санитарные книжки», — уточнил глава Минцифры.

Цифровые двойники документов, в том числе водительских прав, появятся в декабре 2021 года

Шадаев также отметил, что данную схему уже опробовали во время пандемии коронавируса при помощи цифровых пропусков. «Вот эти цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения», — уточнил он, подчеркнув, что система QR-кодов доказала свою эффективность. «Мне достаточно показать QR-код, и любой сотрудник может проверить мои данные, мои полномочия путем онлайн-доступа к системе госуслуг, где эти данные хранятся»,— сказал чиновник, пояснив, что такую же систему можно будет запустить для водительских удостоверений, СТС и других документов.

Напомним, в России реализуется проект по созданию цифрового профиля гражданина. Он станет «единым окном» для доступа к данным о гражданах и организациях, содержащихся в различных государственных информационных системах (ГИС). Непосредственно в цифровом профиле будет храниться только базовый набор данных о субъектах, а также ссылки на информацию о соответствующих лицах в других ГИС.

Также в цифровой профиль будет интегрирован сервис управления согласиями на доступ к данным. Таким образом, не только государственные ведомства, но и коммерческие организации (например, банки) с согласия граждан смогут получать доступ к данным о них. Сейчас такой доступ получили рестораны и гостиницы, которые добровольно присоединились к системе регистрации посетителей, получив соответствующие QR-коды.

В соответствии с указом мэра, с 19 октября по 29 ноября 2020 г. для входа в развлекательные заведения Москвы, открытые в том числе с 00:00 до 06:00, требуется регистрация с помощью QR-кода или СМС. Посетители должны оставлять номера телефонов, на которые придут уведомления, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус.

Что еще известно о проекте цифровых двойников

Впервые о проекте цифровых двойников документов сообщил в 2018 г. Алексей Козырев, занимавший тогда пост замглавы Минкомсвязи на конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) в Иннополисе (республика Татарстан). Планировалось, что «цифровой двойник» будет собирать всю необходимую информацию о реальном гражданине — паспортные данные, телефонные номера и т. п. — и сможет представлять его интересы при общении с государством. Например, цифровой двойник, по поручению гражданина, сможет в его интересах провести сделки с принадлежащими ему квартирой, машиной и т. д. Тогда говорилось, что для доступа к цифровому двойнику будет использоваться биометрическая идентификация.

Разработчики мобильных приложений, как государственных, так и коммерческих, смогут добавить в них возможность работы с цифровым двойником. Для этого пользователь должен будет нажать специальную кнопку — подключиться к своему цифровому двойнику — и осуществить через камеру смартфона биометрическую идентификацию.

Технология цифрового двойника потребовала внести изменения в нормативную базу. В 2019 г. Госдума приняла поправки в закон №63-ФЗ «Об электронной подписи», легализовав электронную облачную подпись.

Проект создания цифрового профиля российских граждан и организаций финансируется из мероприятий, заложенных в федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Первоначально предполагалось, что проект будет реализовывать «Ростелеком», выделив на это 3,1 млрд руб. собственных средств. Однако в 2019 г. оператором проекта цифрового профиля граждан и организаций стало Минцифры (ранее Минкомсвязи), а «Ростелеком» получил статут подрядчика по выполнению соответствующих работ. В итоге бюджет проекта снизился до 235 млн руб.

Цифровые двойники организаций и городов

В данный момент создаются не только цифровые двойники документов, но и организаций, а также целых городов. Например, Правительство Москвы создало ИТ-платформу, которая является цифровым двойником Московского инновационного кластера и объединяет инновационную экосистему Москвы.

А в Санкт-Петербурге к концу 2020 г. запустится цифровой двойник города: государственная информационная система «Объекты городской среды». Жителям города станут доступны данные о разрешениях на вырубку деревьев, об ордерах, выданных на производство земляных работ, и о других документах.