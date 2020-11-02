ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

24 ноября CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы».

24 ноября CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы».

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО

Законодательные инициативы в сфере электронного документооборота;

«Государственная СЭД»: планы, ожидания, прогнозы;

Риски юридически значимого электронного документооборота;

Электронная подпись как необходимый шаг к переходу на ЭДО;

Новые требования бизнеса к функциональности СЭД;

Роль ЭДО в системе маркировки и прослеживаемости товаров.

Кейсы и практика

Роботизация документооборота: кейсы внедрения RPA в системы ЭДО;

Внедрение ЭДО с внешними контрагентами в компании: препятствия и решения;

Как посчитать экономический эффект от внедрения ЭДО?

Использование искусственного интеллекта в ЭДО для первичной обработки документов.

Технологии и методологии

Подходы к организации роуминга в процессе ЮЗЭДО;

Как правильно интегрировать электронный документооборот в существующий ИТ-ландшафт;

Риски хранения электронных документов;

Сервис-ориентированная архитектура для ЭДО: миф или ближайшее будущее.

Подтвердили выступление с докладом:

Елена Пискунович, директор департамента портальных решений «Корус Консалтинг»;

Борис Шевелев, директор по информационным технологиям, «Русские башни»;

Дмитриев Александр, начальник отдела информационных технологий, ОССП;

Светлана Юдина, руководитель управления разработки, «Гулливер энд Ко Интернейшнл»;

Валентин Черепащук, руководитель департамента автоматизации и роботизации, QIWI;

Илья Королев, начальник отдела бизнес-процессов, ТМК;

Евгений Гончаров, руководитель проектного офиса, Российский футбольный союз ;

Светлана Мочалина, директор юридического департамента и департамента управления рисками, L’Occitane Rus LLC.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.