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Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года

Бизнес Законодательство Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова

Минцифры предложило продлить сроки перевода КИИ на отечественный софт и оборудование на три года — на 2024 и 2025 гг. соответственно. При этом провести аудит иностранного ПО и утвердить план перехода на отечественный софт субъекты КИИ обязаны до 1 июля 2021 г.

Подробности переноса сроков

Владельцы критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны будут перейти на преимущественное использование российского софта не с 2021 г., как было установлено ранее указом Президента Владимира Путина, а с 2024 г. Дата обязательного перехода на российское оборудование также сдвигается с 2022 г. на 2025 г. Это следует из доработанного Минцифры проекта указа Президента, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

Субъекты КИИ, к которым относятся госорганы, ТЭК, транспортные, телекоммуникационные, финансовые компании, предприятия здравоохранения, оборонной промышленности и другие компании, повреждение сетей связи которых может иметь серьезные последствия, обязаны провести аудит иностранного ПО и до 1 июля 2021 г. утвердить план перехода на отечественный софт.

Напомним, что в мае 2020 г. Минцифры опубликовало проекты указа Президента и постановления Правительства России о переходе владельцев КИИ на преимущественное использование отечественного ПО с 2021 г., а российского оборудования — с 2022 г. В случае если будет утверждена текущая доработанная версия проекта указа, это даст временную передышку участникам рынка, которые выражали сильную озабоченность быстрым принудительным переходом на отечественный софт и оборудование.

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Минцифры предлагает продлить сроки импортозамещения для объектов КИИ на три года

В частности, в августе 2020 г. Ассоциация банков России попросила главу Правительства Михаила Мишустина отложить переход на четыре года. В июле 2020 г. президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме главе Минцифры Максуту Шадаеву, опасался, что формулировки приказа приведут к необходимости не преимущественного, а всеобъемлющего перехода на отечественное оборудование и ПО. Указанное в проекте условие о модернизации, гарантийном и техобслуживании иностранного оборудования и софта российскими компаниями практически невозможно обеспечить.

Как говорится в проекте указа, технологическая независимость является необходимым условием обеспечения безопасности КИИ. «В целях обеспечения технологической независимости проектом указа предусматривается обязанность субъекта КИИ по приоритетному использованию российских аналогов иностранного ПО и (или) оборудования в случае, если они позволяют по своим техническим характеристикам в полной мере достичь определенных законодательством целей и задач субъекта КИИ», — отмечается в документе.

Проект указа Президента «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов КИИ» подготовлен во исполнение поручения Президента ‎от 2 июля 2019 г. № Пр-1180.

Закон о безопасности КИИ

Закон о безопасности КИИ вступил в силу 1 января 2018 г. Он предусматривает подключение объектов КИИ к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Также в законе оговаривается категорирование объектов КИИ и предъявление к ним, в зависимости от категории, соответствующих требований по обеспечению информационной безопасности.

В конце 2019 г. Правительство ввело запрет на два года на государственные закупки иностранных систем хранения данных для использования на объектах КИИ.

В феврале 2020 г. ФСТЭК подготовила проект поправок к закону «О безопасности КИИ», позволяющих полностью отказаться от использования в этой сфере иностранных программно-аппаратных комплексов.

В сентябре 2020 г. CNews писал, что власти предложили отнести госкомпании и госкорпорации к объектам КИИ наравне с госорганами и банками с 1 января 2021 г.

Кроме того, 30 октября 2020 г. стало известно, что «Почта России» должна до 30 декабря 2020 г. провести тендер на закупку серверов, СХД и аппаратно-программных комплексов. При этом 70% их стоимости должно приходиться на отечественную электронику из реестра Минпромторга. Также, по словам высокопоставленного чиновника Минфина, до конца 2020 г. директивы срочно сменить подрядчиков может получить еще 51 госкомпания.



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