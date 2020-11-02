CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в финсектор: выручка его участников впервые превысила 200 миллиардов

Согласно новому рейтингу CNews, вышедшему в обзоре «ИТ в банках и страховых компаниях 2020», темп роста выручки крупнейших поставщиков ИТ в финсектор в 2019 г. сохранился на уровне предыдущего года, а совокупный оборот участников исследования впервые превысил ₽200 млрд. Быстрее всего развивались сегменты информационной безопасности и заказной разработки. Участники отрасли считают, что эпидемия не сможет остановить инвестиции в ИТ со стороны финансовых организаций. Среди наиболее перспективных направлений они называют роботизированную автоматизацию процессов.

Совокупная выручка 50 крупнейших компаний, занимающихся поставками ИТ в компании финансового сектора, по итогам 2019 г. составила ₽211,2 млрд, что на 10% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные нового рейтинга CNews. Наиболее активно развивались продажи в сегментах информационной безопасности и заказной разработки ПО.

Лидирующие позиции в рейтинге сохранил международный разработчик заказного ПО компания EPAM (₽32,4 млрд), а также отечественный поставщик программных решения для банков ЦФТ (₽25,6 млрд). На третью позицию поднялся системный интегратор SoftLine (₽22,4 млрд), так как «бронзовый призер» 2018 г. «СберТех» сократил свой оборот более чем в 2 раза (9 млрд, на 56% меньше, чем в 2018 г.) и опустился на восьмую позицию рейтинга. Это падение связано с agile-трансформацией самого Сбербанка: в 2019 г. 9 тыс. из 11 тыс. сотрудников «СберТеха» были переведены непосредственно в банк для того, чтобы разработчики, продуктовые команды и пользователи могли совместно работать в рамках одного процесса.

CNews Analytics: крупнейшие поставщики ИТ для финансового сектора 2019

№ 2019 № 2018 Название компании Город Выручка от проектов в финсекторе в 2019 г., тыс. руб., включая НДС Выручка от проектов в финсекторе в 2018 г., тыс. руб., включая НДС Рост выручки от проектов в финсекторе 2019/2018, в % Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2019 г. Доля проектов в финсекторе в совокупной выручке, в 2018 г. 1 1 EPAM Ньютаун (США) 32 423 257 26 516 960 22,0% 22,0% 23,0% 2 2 ЦФТ Москва 25 933 128 22 537 877 13,0% 93,0% 91,0% 3 4 Softline Москва 22 392 692 18 249 953 23,0% 21,0% 19,0% 4 - Техносерв Москва 14 598 262 н/д н/д 55,0% н/д 5 8 СберСервис Москва 14 315 862 12 418 919 15,0% 98,0% 98,0%

Источник: CNews Analytics, 2020 Перейти к полной таблице

С полными данными рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИТ в банках и страховых компаниях 2020».

Темп роста выручки крупнейших поставщиков ИТ в финсектор в 2019 г .сохранился на уровне предыдущего года, а совокупный оборот участников исследования впервые превысил ₽200 млрд. Фото:

В прошлом году поставки ИТ в финсектор лидеров рейтинга росли медленнее, чем у лидеров ИТ-рынка в целом (выручка крупнейших компаний, входящих в рейтинг CNews 100, выросла в 2019 г. на 22%). Отставание связано с насыщением банковской отрасли, которая демонстрирует более высокую зрелость с точки зрения внедрения ИТ по сравнению с другими отраслями экономики. При этом отечественные финансовые институты инвестировали в ИТ активнее, чем их иностранные коллеги: по данным Gartner, глобальные траты финсектора на ИТ в 2019 г. увеличились только на 4,9%.

Динамика 50 крупнейших поставщиков ИТ в финсектор, в ₽млрд

Источник: CNews Analytics, 2020

В 2020 г. представители отрасли не ожидают серьезного сокращения в связи с эпидемией коронавируса. Банки вынуждены будут экономить на чем угодно другом, но не на ИТ, полагает заместитель председателя правления ЦФТ Андрей Фомичев: «Пандемичная» реальность диктует свои правила игры, когда удобное мобильное приложение больше не преимущество для банка, а вопрос его выживания на рынке».

Более того, кризис ускорит цифровую трансформацию банков. «В ближайшие 2-3 года мы будем наблюдать перераспределение в структуре операционных расходов в сторону увеличения доли ИТ-расходов с нынешних 8-10% до 12-15%, в том числе за счет экономии в результате сокращения персонала благодаря автоматизации и роботизации процессов и перехода к обслуживанию клиентов преимущественно в онлайне», — прогнозирует Александр Рожков, директор управления продаж продуктов и сервисов SoftLine. Кроме того, внутри ИТ-расходов будут расти затраты на виртуализацию и средства защиты.

Подробнее читайте в обзоре «ИТ в банках и страховых компаниях 2020».