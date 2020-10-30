Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи

Ученые и специалисты четырех стран, в том числе, представители холдинга «Швабе», входящего в структуру «Ростеха», участвуют в проекте по созданию первого в мире межконтинентального канала квантовой связи протяженностью более 10 тыс. км.

Знаковый для России проект

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» присоединился к научно-исследовательскому проекту БРИКС по квантовым коммуникациям. Ученые России, Китая, Индии и ЮАР проведут совместные исследования и создадут межконтинентальный канал квантовой связи, который свяжет университеты — участники проекта в ЮАР и Китае. Протяженность канала составит более 10 тыс. км. По словам экспертов «Ростеха», подобный проект по своей масштабности и инновационным разработкам будет первым в истории.

Квантовые коммуникации дают беспрецедентный уровень защиты; криптографические ключи для шифрования передаются при помощи квантовых объектов и являются доступными только легитимным сторонам коммуникаций.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов рассказал, что роли участников распределятся следующим образом. Российские специалисты разработают инновационное оптическое волокно, ЮАР выступит головным исполнителем проекта, Китай будет отвечать за направление спутниковой квантовой связи, Индия — за моделирование волоконно-оптических коммуникаций.

Проект реализуется в рамках международного гранта БРИКС при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Он заложит основу для дальнейшего развития науки и техники в области квантовых коммуникаций.

Российские разработчики вместе со специалистами ЮАР, Китая и Индии создадут межконтинентальный канал квантовой связи

От «Швабе» в проекте участвует головная научная организация холдинга АО «Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова» (ГОИ). Это один из ведущих центров России в области создания новейших лазерных систем различного назначения. ГОИ включено в перечень ведущих научно-исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса по направлению «Оптико-электронные приборы, системы и комплексы», утвержденный Минпромторгом 2 апреля 2009 г.

Научно-исследовательская работа «Спутниковая и волоконно-оптическая связь квантовых коммуникаций», соисполнителем по которой выступает ГОИ, рассчитана на три года. «Для этого проекта специально разрабатываются новые волоконно-оптические элементы, в том числе для формирования и трансляции оптических вихрей в приложении квантовых коммуникаций», — уточнил заместитель гендиректора «Швабе» по НИОКР, руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов.

Головным исполнителем проекта с российской стороны является Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Это один из четырех российских центров, ведущих научные исследования и широкомасштабную подготовку специалистов по направлениям телекоммуникации, радиотехники, информатики и экономики.

В научно-исследовательскую группу, помимо структуры «Ростеха», также вошел Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева, один из ведущих российских вузов в области авиастроения, двигателестроения, приборостроения, информатики, радиотехники и телекоммуникаций.

Перспективная технология

По мнению замглавы Минцифры Максима Паршина, мир стоит на пороге второй квантовой революции (первая подарила нам транзисторы и мобильную связь). Крупные страны вкладывают миллиарды долларов в развитие квантовых технологий. А квантовые коммуникации — наиболее развитая и «понятная» из них. Со временем основными потребителями квантовых коммуникаций станут сотовые операторы, органы власти, банки, медицинские учреждения и т. д. Коммерциализация сервисов квантовой связи и отечественных продуктов квантовой криптографии будет возможна также и на зарубежных рынках.

В июле 2020 г. CNews писал, что в России за пять лет планируется выделить на технологию квантовых коммуникаций 19,5 млрд руб. В том числе 5,3 млрд руб. из этой суммы выделит госкорпорация РЖД, разработчик «дорожной карты» развития данной технологии.

В августе 2020 г. «дорожную карту» утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию. В соответствии с документом, первая в стране квантовая линия связи может появиться между Москвой и Санкт-Петербургом уже в I квартале 2021 г. Ее протяженность может составить 800 км.

Кроме того, 29 октября 2020 г. Правительство утвердило перечень технологий для «регуляторных песочниц». В их число вошли также квантовые и производственные технологии.

Возможность реализации масштабного проекта с пока условным называнием «Квантовая долина» сейчас прорабатывается в Минэкономразвития. Планируется, что в ближайшие годы в Нижегородской области будет создан Инновационный научно-технологический центр, который займется разработкой решений в области квантовых технологий. В реализации проекта заинтересованы около 50 компаний, среди них Сбербанк, «Росатом», «Ростех» и РЖД.

Проекты по созданию масштабных каналов квантовой связи ведутся и в других странах. В июне 2020 г. с помощью спутника «Мо-Цзы» физики из Китая, Сингапура и Великобритании объединили города Наньшань и Дэлинха квантовой линией связи протяженностью в 1120 км. С помощью спутника связи исследователи произвели квантовый обмен ключами между двумя наземными станциями.

Чем занимается «Швабе»

Основные направления деятельности «Швабе» — разработка и серийное производство оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции. Номенклатура продукции, выпускаемой на предприятиях холдинга, превышает 6,5 тыс. единиц. Выручка за 2019 г. составила 61 млрд руб.