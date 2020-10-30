Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус

К службе пригоден

Как сообщили CNews в «Байкал электроникс», Минпромторг России выдал компании официальное заключение о том, что процессор Baikal-M признан микросхемой второго уровня и относится к промышленной продукции, произведенной на территории России в соответствии с постановлением Правительства №719 от 17 июня 2015 г. В реестре промышленной продукции, произведенной в России, процессору Baikal-M присвоен регистрационный номер 854231101.

Как пояснили CNews в «Байкал электроникс», начиная с 2021 г. в силу вступает законодательное обязательство для госорганов при прочих равных отдават на тематических госзакупках предпочтение продуктам из этого реестра. То есть, если в российской микроэлектронике есть продукт, удовлетворяющий заявляемым им требованиям, чиновникам придется брать российский.

«Включение процессора Baikal-M в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ – это официальное подтверждение того факта, что наш процессор разработан в России, – сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал электроникс». – Весь наш опыт говорит о том, что российским разработчикам под силу создавать качественные продукты для решения широкого класса задач».

По сути, присвоенный статус является подтверждением возможности участия Baikal-M во всех импортозамещающих госпрограммах, поскольку чип полностью «готов к промышленному выпуску и не имеет ограничений по верхней планке серийного производства», отмечается в заявлении компании.

Российская микросхема второго уровня

Как ранее рассказывал CNews, определение российских микросхем первого и второго уровней было впервые утверждено распоряжением Правительства России №719 от 9 августа 2016 г.

Процессор Baikal-M (BE-M1000)

Согласно документу, производитель интегральных схем первого уровня должен обладать правами на конструкторскую документацию, включая документацию на блоки не собственной разработки, в объеме, достаточном для производства чипов в течение пяти лет.

Для таких микросхем определена разработка топологии, структуры, логической и электрической составляющих, разработка ПО, полный цикл изготовления пластин (кроме фотошаблонов) с кристаллами, их измерение, корпусировка и испытание исключительно на территории России, без права использования готовых схемотехнических решений иностранного производства при проектировании и разработке.

При выпуске интегральных схем второго уровня производителям разрешено обладать только правами на топологию и конструкторскую документацию. Права на технологическую документацию необязательны, поскольку для этого класса чипов допускается зарубежное производство. В границах России в случае второго класса микросхем должны происходить только проектирование, разработка и испытания микросхем.

Иными словами, выпуск кристаллов Baikal-M с нормами техпроцесса 28 нм на производственных линиях TSMC на Тайване не влияет на статус отечественной микросхемы, поскольку все остальные стадии разработки и производства производятся в России и позволяют гарантировать надежность и безопасность изготавливаемой продукции.

Baikal-M: возможности и перспективы

Процессор Baikal-M, получивший производственное наименование BE-M1000, является «системой на кристалле» (System on Chip, SoC) на базе восьми 64-битных вычислительных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A) с поддержкой векторных расширений NEON. В чип также интегрирован восьмиядерный графический процессор Mali-T628 MP8 с аппаратным ускорением воспроизведения видео в форматах H.264/H.265.

Блок-схема процессора Baikal-M

Вычислительные ядра процессора разделены на четыре кластера по два ядра и работают на частоте до 1,5 ГГц. Тактовая частота видеоядра достигает 700 МГц, суммарное энергопотребление чипа не превышает 30 Вт. Каждый кластер ядер получил по 1 МБ кэша второго уровня, суммарный объем кэш-памяти третьего уровня равен 8 МБ. Процессор исполнен в корпусе FCBGA размером 40х40 мм.

Материнская mini-ITX плата TF307-MB-S-C под Baikal-M

В конце апреля 2020 г. процессор «Байкал-М» прошел всестороннее тестирование в лаборатории CNews, в ходе которого продемонстрировал производительность на уровне современных зарубежных процессоров с архитектурой x86 начального сегмента, таких как Intel Atom E3940 и Core i3 7300T.

В частности, результаты тестирования показали некоторое отставание Baikal-M при операциях с памятью и кэшами (тест LMbench), при работе JavaScript-движков, оперирующих кодом ресурсоемких web-проектов (тест Octane 2.0), а также при работе PHP-интерпретатора, движка SQLite и парсера Python (тест Phoronix Test Suite).

В то же время Baikal-M значительно превзошел Intel Atom E3940 и был близок к Intel Core i3 7300T на синтетике целочисленной арифметики CoreMark, в тесте архиватора 7-Zip, а также обогнал конкурентов в тесте производительности графики для OpenGL ES. Неожиданностью также стал факт превосходства российского процессора над Intel Core i3-7300T по эффективности обработки чисел с плавающей запятой в тесте HPLinpack 2.2.

В начале недели, 27 октября 2020 г., CNews рассказал о том, что «Байкал электроникс» уже до конца 2020 г. может получить нового крупного инвестора с передачей контрольного пакета акций. По предварительным данным, этим инвестором может стать компания «Вартон», занимающаяся производством светодиодов.

В случае заключения сделки, которая может состояться до конца ноября 2020 г., под контроль «Вартона» может перейти 60% акций «Байкал электроникс». Финансовая часть сделки пока неизвестна, но источники сообщили об оценке в 4 млрд руб. Ожидается, что в случае достижения соглашения между сторонами, «Вартон» планирует сосредоточить развитие «Байкал электроникс» прежде всего на выпуске процессоров и на расширении их модельного ряда по аналогии с Intel.