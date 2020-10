Обнародованы характеристики стандарта Wi-Fi 7. Скорость составит 46 Гбит/с

Новый Wi-Fi через четыре года

Рабочая группа по созданию и развитию сетевых стандартов IEEE 802.1 опубликовала финальные спецификации критериев для определения беспроводного стандарта следующего поколения 802.11be. Ожидается, что к моменту публикации финальной версии, намеченной на середину 2024 г., стандарт получит коммерческое название Wi-Fi 7, а первые тестовые испытания коммерческих устройств нового стандарта стартуют до конца 2024 г.

Стандарт Wi-Fi 7, который придет на смену нынешнему Wi-Fi 6 и запускаемому в следующем году Wi-Fi 6E, призван обеспечить более высокие скорости передачи данных с меньшими задержками, улучшенной энергетической эффективностью и более эффективным подавлением помех. Плавный переход к новому поколению устройств будет обеспечен за счет обратной совместимости с предыдущими поколениями.

Ожидается, что за счет многочисленных усовершенствований технологий беспроводного обмена данными – включая удвоенную ширину каналов, удвоение их количества и другие, новый стандарт сможет обеспечить скорости передачи данных вплоть до теоретических 46 Гбит/с. По словам разработчиков, пиковые скорости обмена данными в условиях реального развертывания сети на нескольких устройствах смогут достигать 30 Гбит/с.

Для сравнения: теоретическая максимальная скорость загрузки данных в сетях 5G заявлена на уровне до 10 Гбит/с. Для устройств стандарта IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) теоретический комбинированный «потолок производительности» заявлен на уровне до 11 Гбит/с.

Citius, Altius, Fortius! (Быстрее, выше, сильнее)

Согласно документации, новый стандарт 802.11be будет по-прежнему базироваться на технологии многоканального доступа с ортогональным частотным разделением (Orthogonal frequency-division multiple access, OFDMA), но с улучшением в плане применения квадратурной модуляции 4096-QAM.

Таймлайн разработки и принятия стандарта Wi-Fi 7

Помимо этого, технология многопользовательского беспроводного обмена данными с множественными входами и выходами – MU-MIMO (Multi-user Multiple Input, Multiple Output) в новой версии стандарта получит дальнейшее развитие в виде так называемого «кооперативного» MU-MIMO (CMU-MIMO), способного поддерживать до 16 пространственных потоков передачи данных – это вдвое больше, чем в стандарте Wi-Fi 6. Только за счет этого ожидается прирост пропускной способности при передаче данных на 20%.

Впрочем, разработчики нового стандарта Wi-Fi считают эту технологию наиболее сложной проблемой, которая может возникнуть при проектировании Wi-Fi 7, поэтому CMU-MIMO в новом стандарте будет продвигаться всего лишь как дополнительная опция наряду с режимами с меньшим числом каналов.

Усовершенствования стандарта 802.11be (Wi-Fi 7)

Другим серьезным прорывом Wi-Fi 7 станет увеличение ширины каналов до 320 МГц, что также вдвое больше по сравнению с Wi-Fi 6. Расчет на возможность использования столь широких частотных полос под каждый канал обусловлен перспективами адаптации частотного диапазона 6 ГГц нужд беспроводных сетей на безлицензионной основе – по крайней мере, в некоторых странах, где этот диапазон уже изучается регуляторами на предмет использования с сетями Wi-Fi 6E.

Удвоение максимальной ширины каналов соответственно позволить удвоить производительность сетей Wi-Fi 7. Для увеличения пропускной способности стандарт также предусматривает комбинированное сочетание канальных полос 160+160 МГЦ, 240+180 МГЦ и 160+80 МГц, в том числе, с возможностью объединения частотных блоков в несмежных участках спектра.

Wi-Fi 7: координированный обмен данными

В стандарте Wi-Fi 7 будет предусмотрена многоканальная работа, что позволит беспроводным устройствам передавать и принимать данные одновременно по разным каналам или в разных диапазонах с разделением каналов управления и обмена данными. Именно эта технология, по мнению разработчиков, обеспечит Wi-Fi 7 возможность значительного наращивания скорости обмена данными в сети из нескольких устройств наряду с повышением стабильности обмена трафиком за счет снижения задержек.

Преимущества «кооперативного» MU-MIMO (CMU-MIMO)

Создатели Wi-Fi 7 также учитывают тот факт, что к моменту коммерциализации стандарта частотный диапазон 6 ГГц будет изрядно загружен трафиком других беспроводных сервисов, включая сотовые сети 5G. По этой причине в финальных спецификациях Wi-Fi 7 также появится разрабатываемый в настоящее время «автоматический частотный координатор» – AFC (Automated Frequency Co-ordinator), задачей которого является эффективное использование частотного спектра.

Частотный диапазон 6 ГГц: Европа на перепутье

Выделение частот в диапазоне 6 ГГц для нужд беспроводных сетей в настоящее время в разных странах находится на разных и порой противоречивых стадиях. Так, несмотря на уже выданное Федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешение на использование диапазона 6 ГГц для устройств стандарта Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E, а также позитивные сдвиги в этом направлении со стороны регуляторов Южной Кореи и Великобритании, Европе в этом плане пока находится на перепутье.

По словам Андреаса Гайсса (Andreas Geiss), главы департамента политики в отношении распределении радиочастотного спектра GD CONNECT при Еврокомиссии, процесс ратификации нового частотного диапазона осложняется участием в нем не только 26 стран Евросоюза (за вычетом Великобритании), но также всех 48 стран Европы в составе Европейской конференции администраций почтовых служб и служб связи (CEPT, Conference of European Posts and Telecommunications), сообщил портал The EE Times.

По словам Гейсса, дополнительные сложности в достижении консенсуса по использованию диапазона 6 ГГц в Европе также вызван ограничениями на встречи из-за пандемии коронавируса, однако регуляторы полны оптимизма согласовать уже к апрелю 2021 г. протокол по использованию частотного диапазона шириной 500 МГц – в промежутке между 5945 МГц и 6425 МГц, для целей Wi-Fi.

По его Гейсса, сбор предложений от всех участников CERT должен завершиться в конце ноября 2020 г., после чего они будут рассмотрены другими европейскими органами – включая Европейский комитет по радиочастотному спектру (RSC, European Radio Spectrum Committee) на предмет гармонизации.

Ожидается, что к апрелю 2021 г. европейские регуляторы согласуют и примут две версии правил для использования беспроводного оборудования в диапазоне. Одна из этих версий – с низким энергопотреблением для помещений (Low Power Indoor, LPI), будет предназначена для оборудования с размещением только внутри зданий, с полным доступом к частотам в полосе 480 МГц.

Оборудование категории с очень низким энергопотреблением – Very Low Power (VLP), можно будет использовать как внутри, так и вне помещений, при этом спектральные полосы для этого будут разделены на две категории - 400 МГц и 80 МГц, соответственно.

Ожидается, что большинство техники Wi-Fi с поддержкой диапазона 6 ГГц будет поставляться в категории LPI. В только недавно разработанной и представленной категории VLP будут появляться в основном потребительские устройства – такие как виртуальные очки VR/AR и другие гаджеты с подключением к смартфонам.

Перспективы Wi-Fi 7 в России

В России правила сертификации устройств стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) в диапазонах частот 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц и новом 5650-6425 МГц урегулированы приказом Минцифры России №321 от 6 июля 2020 г. «О внесении изменений в Правила применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.09.2010 N 124» за подписью министра Максута Шадаева.

В частности, новыми правилами для оборудования стандарта Wi-Fi 6 устанавливается требование не менее четырех потоков MIMO для базовой станции и не менее двух для абонента, и не более восьми в обоих случаях. Поддерживаемая ширина канала может составлять 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 80+80 МГц или 160 МГц, с модуляцией BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM и 1024-QAM.

С точки зрения адаптации нового стандарта в России, при появлении финальных спецификаций Wi-Fi 7 в документе российского регулятора понадобятся лишь минимальные дополнения, поскольку частотный диапазон 6 ГГц уже de facto разрешен для использования устройствами Wi-Fi на территории страны.