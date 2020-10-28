«Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными

Умная система «Газпром нефти»

«Газпром нефть» запатентовала собственную разработку — систему управления инженерными данными (СУПРИД). Система, разработанная компанией, формирует «цифровые двойники», то есть электронные модели производственных установок, которые включают в себя инженерно-техническую документацию и 3D-модель объектов. Экономический эффект от внедрения системы на НПЗ компании превышает 700 млн руб. в год, сообщает компания.

Массив данных превышает 660 тыс. технических документов для 21 тыс. единиц оборудования собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) «Газпром нефти» в России.

Проект «СУПРИД» стартовал в 2014 г. В основе проекта лежит применение технологий 3D-моделирования для проектирования, строительства и обслуживания промышленных объектов. Благодаря их использованию сокращаются сроки создания и реконструкции нефтеперерабатывающих установок, повышается эффективность и безопасность их эксплуатации, снижается время простоя технологического оборудования завода.

Проект реализован на платформе Smart Plant for Owners/Operators (SPO) специалистами департамента систем управления блока логистики, переработки и сбыта «Газпром нефти». В реализации также участвовали сотрудники компаний «ИТСК», сервисного ИТ-интегратора, и «Автоматика сервис», «дочки» «Газпром нефти».

«Газпром нефть» запатентовала свою систему управления инженерными данными (СУПРИД)

«СУПРИД» интегрирован с другими информационными системами и образует единую информационную среду инженерных данных. Система связана с КСУ НСИ (корпоративная система управления нормативно-справочной информацией), SAP ТОРО (техническое обслуживание и ремонт оборудования), СУ ПСД (система управления проектно-сметной документацией) «ТрекДок», Meridium APM (решение по управлению производственными активами).

Как работает СУПРИД

Задача системы «СУПРИД» — охватить все этапы жизненного цикла технологического объекта, начиная с фазы проектирования и заканчивая последующими стадиями. Информация от проектировщика последовательно передается и загружается в систему. Исходные данные включают проектную документацию, информацию о функционально-технологической и строительно-монтажной структуре объекта, интеллектуальные технологические схемы. Эти сведения становятся базой информационной модели, позволяя получать адресную информацию о строительных объектах и технологической схеме установки, давая возможность за несколько секунд найти нужную позицию технологического оборудования, оборудования КИПиА на технологической схеме, определить ее участие в технологическом процессе.

С помощью загруженной в систему проектной 3D-модели объекта можно визуализировать его, увидеть конфигурацию блоков, пространственное расположение оборудования, окружение соседним оснащением, выполнить замеры расстояний между различными элементами установки. Формирование эксплуатационной информационной модели завершается привязкой исполнительной документации к 2D-, 3D-моделям. Модели дают возможность получить детализированную информацию о свойствах и технических характеристиках любого оборудования или его элементов на стадии эксплуатации. Таким образом, система представляет собой структурированную и взаимосвязанную совокупность всех инженерных данных объекта и его оборудования.

Инженер может получить оперативный доступ к информации о любом оборудовании. Для этого достаточно открыть чертеж, уточнить технические параметры, определить местоположение и выполнить замеры на 3D - модели, которая воспроизводит реальную установку. Это позволяет специалисту принимать инженерные решения без необходимости посещать объект, а также ускоряет работу кроссфункциональных команд. Анализ больших данных, проведенный с помощью СУПРИД, помогает избегать ошибок при реконструкции и ремонте оборудования предприятий.

Сейчас к СУПРИД «Газпром нефти» подключены Московский и Омский НПЗ. По подсчетам экспертов компании, работа в системе позволяет на 20% сократить временные затраты на выполнение регламентных мероприятий по эксплуатации, ремонту и обслуживанию. Кроме того, система предоставляет надзорным органам, в том числе Ростехнадзору, требуемый набор технических данных.

«СУПРИД показал свою эффективность в сложных условиях непрерывного производства, — прокомментировал заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер. — Мы продолжим его тиражирование на других активах». Компания планирует внедрить систему на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти» и строящемся заводе по производству катализаторов.

Директор дирекции цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев, говорит, что в конечном итоге все цифровые проекты в тесном взаимодействии между собой сформируют цифровой двойник всей компании.

Предполагается, что вложенные в реализацию «СУПРИД» инвестиции окупятся примерно за 3–4 года. Это станет возможным благодаря сокращению сроков проектирования, более раннему переводу установок из стадии пуско-наладки в промышленную эксплуатацию и, как следствие, увеличению объема выпускаемой готовой продукции.

Идет цифровая трансформация «Газпром нефти»

«Газпром нефть» активно ведет процесс цифровой трансформации. В рамках этой работы по всей цепочке создания стоимости компания реализует большое количество цифровых проектов. В 2019 г. «Газпром нефть» запустила более 150 новых цифровых инициатив и 10 программ цифровой трансформации. В результате компания получила 7,2 млрд руб. экономического эффекта и увеличила операционные показатели.

«Цифровые двойники» шагают по планете

Технология «цифровой двойник» интегрирует практически всех сквозные цифровые технологии и субтехнологии, выступает драйвером, обеспечивает технологические прорывы и позволяет высокотехнологичным компаниям переходить на новый уровень технологического и устойчивого развития на пути к промышленному лидерству на глобальных рынках.

Лидером технологии в России является нефтегазовая и нефтехимическая промышленность. Например, активно развивают все направления, связанные с созданием цифрового двойника — СУИД (другое название системы управления инженерными данными), моделирование производственных процессов, имитационные модели производства и логистики — в компании «Сибур». Не менее востребована технология в самолето- и двигателестроении, а также на транспортных предприятиях. Цифровой двойник внедряется на площадках КАМАЗа, где уже были созданы 3D-модели 28 единиц cтанков с ЧПУ и 20 универсальных станков, а также более 50 единиц различного технологического оборудования. На базе Новочеркасского электровозостроительного завода в структуре «Трансмашхолдинга» в рамках проекта «Цифровой завод» реализуются более 40 мероприятий, направленных на получение цифровых фактических данных практически из всех сегментов деятельности предприятия. Компания создает цифровой двойник завода.

Согласно опросам Gartner, в 13% организаций, реализующих проекты Интернета вещей, уже применяются цифровые двойники, а в 62% либо начинают их создание, либо планируют сделать это. Gartner прогнозирует, что уже к 2021 г. половина крупных промышленных компаний будет использовать цифровых двойников, что приведет к повышению эффективности этих организаций на 10%. Через пять лет рынок таких продуктов, как цифровые двойники, достигнет $16 млрд.