У «Т-платформ» хотят отобрать контроль над разработчиком «Байкалов» в пользу светодиодной компании

Группа компаний «Вартон» может купить 60-процентную долю акций «Байкал электроникс», отечественного разработчика процессоров. Эти акции в настоящее время принадлежат компании «Т-платформы», основатель которой в 2019 г. стал фигурантом уголовного дела и был арестован.

Новый потенциальный инвестор

Компания «Байкал электроникс», отечественный разработчик процессоров линейки Baikal, до конца 2020 г. может получить нового крупного инвестора, которому будет передан контрольный пакет ее акций. Как пишет РБК, им может стать компания «Вартон», занимающаяся производством светодиодов.

На момент публикации стороны вели переговоры о переходе под контроль «Вартона» 60% акций «Байкал электроникс», этот факт подтвердили РБК глава «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов и совладелец «Вартона» Илья Сивцев.

Сделка может быть заключена до конца ноября 2020 г., но ее финансовая часть пока остается неизвестной. Издание со ссылкой на неназванный источник сообщает, что такое приобретение может обойтись «Вантону» в 4 млрд руб.

Илья Сивцев уточнил, что в случае достижения соглашения, «Вартон» сосредоточит развитие «Байкал электроникс» в первую очередь на выпуске процессоров и на расширении модельного ряда, оглядываясь на Intel. Компания, по его словам, по-прежнему будет развиваться как отдельный бизнес.

Действующие и потенциальные владельцы компании

По состоянию на 27 октября 2020 г. 75% «Байкал электроникс» принадлежали компании «Т-платформы». Ее основатель Всеволод Опанасенко, как сообщал CNews, был арестован в марте 2019 г. Он является фигурантом уголовного дела, связанного с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. Поставка значительной части «железа» не была осуществлена в срок, что дало право МВД отказаться от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Позже тендер был перезапущен, победили снова «Т-платформы», и поставка все же была завершена.

Производитель процессоров Baikal сменит главного инвестора

Оставшаяся 25-процентная доля в «Байкал электроникс» числится за компанией «Т-нано», которая на 37,2 % также подконтрольна «Т-платформам». 62,8% «Т-нано» удерживает «Роснано» через дочерний фонд инфраструктурных и образовательных программ.

По данным РБК, после заключения сделки с «Вартоном» доля «Т-нано» в «Байкал электроникс» останется неизменной, в отличие от доли «Т-платформ». Как сообщил изданию неназванный источник, ее пакет «будет максимально снижен».

Что касается «Вартона», то это группа компаний, в состав которой входят три юрлица. В каждой из них Илье Сивцеву принадлежит 20-процентная доля, а оставшиеся 80% компаний удерживает Денис Фролов.

Бизнесмены также являются совладельцами компании «Русбитех-Астра», разрабатывающей российскую ОС Astra Linux. Вместе с ней они совместно владеют компанией «Лассард», производящей лазеры и лазерные системы. Кроме того, Фролов является генеральным директором «НМ-тех», дочерней компании «ВЭБ.РФ».

Арест Опанасенко подорвал финансовое положение «Т-Платформ». В середине декабря 2020 г. CNews стало известно о массовом исходе (около 80%) сотрудников компании на фоне ее многочисленных проблем, в частности, вылившихся в задержки зарплат.

В конце декабря 2019 г., как сообщал CNews, на площадке Правительства России прошло совещание руководителей профильных департаментов Правительства, ВЭБ.РФ и Минпромторга, а также представителей «Т-платформ», на котором обсуждались меры финансового оздоровления компании. На совещании Правительством и Минпромторгом была подчеркнута стратегическая важность деятельности «Т-платформ» и рассмотрено несколько сценариев оказания поддержки компании, включая возможность изменения акционерного состава с передачей 100% акций «Т-платформ» вышеупомянутой компании «НМ-тех» (Фролов тогда в ней гендиректором, по данным ЕГРЮЛ, не числился).

Деньги на импортозамещение

Поиск нового инвестора, пишет «Коммерсант», может быть связан со стремлением «Байкал электроникс» перенести производство своих процессоров в Россию. В настоящее время она заказывает выпуск чипов у тайваньской компании TSMC.

TSMC – это один из крупнейших производителей микросхем в мире, но сотрудничество с ним сопряжено с определенными рисками. Как сообщал CNews, в мае 2020 г. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) запретил ей выпускать процессоры для китайской Huawei.

«Для России важна независимость в этой части, создание производства процессоров по технологии 28 нм входит в стратегию развития радиоэлектроники страны», – сообщил «Коммерсанту» неназванный источник, знакомый с ситуацией. В данном случае речь идет о 28-нанометровом чипе Baikal-М, который производится «Байкал электроникс» на фабрике TSMC по заказу Минпромторга России. На его разработку еще в 2016 г. Министерство выделило 1,1 млрд руб. с условием, что выпуск первой партии чипов должен состояться в середине 2018 г. В итоге производство началось лишь в сентябре 2019 г., а в сентябре 2020 г. Минпромторг потребовал от «Байкал электроникс» 500 млн руб. за срыв сроков. В начале октября 2020 г. CNews стало известно, что Минпромторг не будет требовать от разработчиков процессоров «Байкал» возврата субсидий министерства на создание двух новых чипов. В силу того, что результаты все же были достигнуты, хоть и с опозданием, разработчики отделаются штрафами, размер которых определит суд.

Как главу основного владельца «Байкал электроникс» держали под стражей

Всеволода Опанасенко арестовали в марте 2019 г. В феврале 2020 г. ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), а первоначальные обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями с него сняли. Тогда же Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бизнесмена на продление ему срока содержания под стражей. В середине марта 2020 г., как сообщал CNews, Московский городской суд отправил Опанасенко под домашний арест..

В конце сентября 2019 г., когда Опанасенко еще был под стражей, за него вступился омбудсмен Борис Титов, призвавший российскую и мировую общественность к распространению информации о деле. По его мнению, уголовное преследование Опанасенко нельзя считать справедливым. Свое публичное обращение он разместил на официальных страницах в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».

Титов даже написал письмо Президенту России Владимиру Путину с просьбой о проверке законности и обоснованности заведения уголовного дела. Письмо он отправил 21 октября 2019 г, но этот шаг тоже ни к чему не привел.