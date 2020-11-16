Цифровизация транспорта в российских регионах обойдется в 4,5 миллиарда

Федеральный проект «Цифровой регион» предполагает выделение 4,5 млрд руб. на цифровизацию транспортной сферы. В том числе запланировано внедрение Единого проездного билета, оснащение грузового транспорта бортовыми устройствами для оптимизации транспортных потоков и обеспечение работы систем цифрового транспортного моделирования и управления транспортными потоками.

Транспорт для цифрового региона

CNews продолжает публикации по предварительному варианту федерального проекта «Цифровой регион», который должен стать частью нацпрограммы «Цифровая экономика». В числе прочего документ предполагает, что на повышение качества управления мобильностью граждан и эффективность грузовых перевозок будет выделено 4,54 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет направит 1,585 млрд руб., бюджеты регионов — 2,955 млрд руб.

Деньги на Единый проездной

Главный запланированный по данной части результат — внедрение Единого проездного билета (ЕПБ) в субъектах России. На эти цели будет выделено 2,72 млрд руб. Данная сумма примерно поровну будет поделена между федеральным бюджетом и бюджетами регионов.

Большая часть затрат, 2,31 млрд руб. будет направлена на интеграцию транспортных услуг на принципах мультимодальности. Предполагается обеспечить работу технологий безналичной оплаты проезда на общественном транспорте, использование технологий биометрической идентификации, тарифно-билетную интеграцию, контрактную интеграцию с перевозчиками на разных видах транспорта, интеграцию с операторами платных участков уличной дорожной сети и парковок.

На цифровизацию транспортной сферы в регионах стары могут потратить 4,5 млрд рублей

Также потребуется разработать стандарт автоматизации управления региональными, пригородными и городскими пассажирскими перевозками. Предполагается нормативно закрепить типовые требования к информатизации мультимодального общедоступного транспорта с учетом следующих факторов: наличия электронных табло на остановках, онлайн-доступа к информации о работе общественного транспорта через различные цифровые каналы, цифровых сервисов мультимодальных планировщиков поездок (commuter planners), единых проездных документов и систем мобильной оплаты проезда.

Кроме того, будут разработаны концепция ЕПБ и внесены изменения в нормативно-правовые акты, позволяющие обеспечить его создание. В том числе соответствующие изменения будут внесены в закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ».

Еще 300 млн руб. потребуется на разработку системы ЕПБ и требований для интеграции региональных решений к ней, в том числе стандарта обмена данных по поездкам на разных видах транспорта в разных субъектах страны. Также запланирована разработка методических рекомендаций по оснащению устройствами диспетчеризации пассажирского транспорта на регулярных маршрутах в целях осуществления контроля качества оказания услуг (выход, соблюдение расписания, безопасность вождения).

Средства на оптимизацию потоков грузоперевозок

Другим запланированным результатом является обеспечение оптимального распределения транспортных потоков для увеличения общей средней скорости движения. На эти цели предлагается выделить 1,82 млрд руб.

Большая часть данной суммы будет направлена на оснащение бортовыми устройствами грузовых транспортных средств категории №3 (способных перевозить грузы весом более 12 тонн) — для обеспечения оптимального распределения транспортных потоков в части перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов при проезде весового и габаритного контроля, работающего в автоматическом режиме. В том числе будут учитываться и нарушения правил дорожного движения.

Также должны быть сформированы единые регламенты информационного взаимодействия между участниками транспортно-логистической деятельности (грузоотправители, грузополучатели, грузоперевозчики, операторы транспортно-логистических центров) и установлены технические требования по подключению региональных информационных систем к единой Транспортно-логистической среде России.

Цифровое транспортное моделирование

Третий запланированный результат — внедрение технологии цифрового транспортного планирования и управления транспортного системы на уровне региона. В этой части запланировано создание, внедрение и ведение комплексного ПО мониторинга и управления транспортной системой.

Речь идет о системах информирования участников дорожного движения о чрезвычайных ситуациях, авариях, заторах, метеорологической обстановке. Для этого будет использоваться, в том числе, мобильная связь. При этом должна быть предусмотрена интеграция «цифровых двойников» региональных дорог, систем автоматизированного управления пассажирским транспортом и городских систем в единую систему.

Также должны быть разработаны требования к документам планирования внедрения цифровых технологий в региональной транспортной системе («Комплексная схема цифровизации транспорта региона»), порядок разработки и утверждения такого документа и механизмы мониторинга реализации.

Кроме того, должны быть разработаны стандарты цифровых документов транспортного планирования, включая программы комплексного развитии транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД), и обеспечена их интеграция с градостроительными и прочими региональными цифровыми документами. Также должны быть составлены базы данных по текущему технико-эксплуатационному состоянию улично-дорожной сети (УДС) и осуществлению ремонтных работ и линейных мероприятий.