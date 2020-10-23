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Онлайн-конференция «ПРОSTOR 2020» соберет ведущих экспертов отрасли хранения данных

Интеграция Инфраструктура

Конференция «ПРОSTOR» — это одна из крупнейших в России встреч профессионального сообщества и ведущих экспертов в области технологий хранения данных. Форум впервые пройдет в онлайн-формате: присоединиться к прямому эфиру можно 29 октября c 12.00 до 14.00 мск.

Конференция «ПРОSTOR 2020» пройдет в онлайн-формате

Технологическая конференция «ПРОSTOR» ежегодно выступает площадкой для обсуждения новостей и тенденций отрасли СХД. В этом году мероприятие впервые сменит формат на онлайн и откроется в прямом эфире 29 октября в 12.00 на встрече спикеров конференции. Представители крупнейших вендоров, производители аппаратного обеспечения и программных решений обсудят технологические задачи, компоненты и новые подходы к хранению данных.

Зарегистрироваться на «ПРОSTOR 2020» можно уже сейчас. Участие бесплатное.

Онлайн-дискуссия спикеров будет основываться на докладах, которые выложены на сайте мероприятия в данный момент. Новый формат форума позволяет ознакомиться с записанными заранее выступлениями и принять участие в прямой трансляции итоговой сессии из любой точки мира. Видеоматериалы доступны после регистрации на сайте.

Участники конференции расскажут, как сделать данные эффективными для бизнеса

В программе ПРОSTORа — доклады от компаний «Рэйдикс», Western Digital, Micron, Broadcom, Microchip, GS Nanotech и IBM. В ходе онлайн-конференции эксперты компаний определят наиболее перспективные технологии работы с данными, которые в ближайшие годы окажут значительное влияние на цифровую трансформацию предприятий.

«Технологии работы с данными, которые раньше применялись в инфраструктурах высокопроизводительных вычислений, приходят в корпоративные инфраструктуры и облачные ЦОДы и становятся основой изменения бизнесов компаний. При этом требования к системам хранения данных у этих потребителей значительно выше, и в итоге мы получаем спрос на действительно высокопроизводительные решения, которые обладают определенными уровнями отказоустойчивости и набором сервисов», — говорит Сергей Платонов, заместитель генерального директора «Рэйдикс» по стратегии и постоянный спикер конференции.

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Сергей Платонов, «Рэйдикс»: Технологии работы с данными становятся основой изменения бизнесов компаний

«Построить масштабируемые и надежные системы хранения с уровнем производительности в несколько десятков и сотен гб/с (а именно такой производительности ввода-вывода достигают некоторые инфраструктуры анализа данных) — непростая задача. Тем временем мир стремится к тому, что до 25% данных будут обрабатываться в режиме реального времени, и это создает толчок к интеграции уровней хранения и энергонезависимой памяти в единый масштабируемый комплекс. На конференции мы расскажем, какие технологии позволят решить эти задачи», — добавляет Сергей Платонов.

«ПРОSTOR 2020» будет посвящен выбору решений для наиболее эффективного использования данных в бизнесе. Инженеры и ведущие технические специалисты компаний-лидеров рынка ответят на ряд актуальных вопросов и поделятся взглядами на перспективные решения и новые задачи:

  • Как меняется технологическая картина рынка?
  • Какие технологии хранения данных ждет интенсивное развитие?
  • Как обеспечить работу СХД в условиях нагрузки в миллионы IOPS?
  • Какие технологии ждет особенно интенсивный рост: zoned storage, K8S, persistent memory, блокчейн, NVMf?
  • Как безболезненно перейти на новые протоколы?
  • Как по максимуму использовать новые технологий хранения и плавного управления данными между разными классами хранения?
  • Каковы ключевые отличия новых линеек оборудования для систем хранения данных и что ожидать в этом сегменте в ближайшем будущем?
  • Высока ли конкурентоспособность российских решений на рынке устройств хранения данных?

Технологическая конференция «ПРОSTOR» — ежегодный форум профессионалов отрасли СХД, который посвящен анализу новых тенденций и оценке решений для хранения данных. Конференция впервые состоялась в 2014 г. Организатор — компания «Рэйдикс», российский разработчик программных решений для управления системами хранения данных.

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