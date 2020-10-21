«Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России

В «Росатоме» появится единая система контроля за учетными записями сотрудников на которую перейдут работники всех его организаций. Это более 250 тыс. человек, что сделает систему крупнейшей в России. Реализацией проекта займется «Ростелеком-солар», дочерняя компания «Ростелекома».

Новый проект «Ростелекома» и «Росатома»

Российская госкорпорация «Росатом» внедрит в свою ИТ-сеть систему централизованного управления учетными записями и правами пользователей к своим информационным ресурсам. Как сообщили CNews представители «Гринатома», ИТ-интегратора госкорпорации, это совместный с компанией «Ростелеком» проект, запущенный в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве.

Реализацией проекта займутся две компании – со стороны «Ростелекома» в ней будет участвовать ее «дочка» «Ростелеком-Солар», а со стороны «Росатома» – «Гринатом». «Ростелеком-Солар» был выбран на роль исполнителя проекта по результатам конкурса, но на момент публикации материала не было известно, сколько всего компаний участвовало в нем – в «Гринатоме» рассказали CNews, что в этом конкурсе принимали участие «ведущие российские разработчики.

По заверению представителей ИТ-интегратора, готовящаяся к запуску система станет крупнейшей в России по количеству пользователей. Это станет возможным за счет подключения к ней всех без исключения предприятий «Росатома». В итоге единой системой управления учетными записями будут пользоваться свыше 250 тыс. сотрудников этих организаций. Кроме того, в рамках проекта планируется создать центр компетенций по созданию и развитию системы на базе «Гринатома».

Для чего нужна такая система

«Ростелеком-Солар» и «Гринатом» построят систему управления аккаунтами на основе программных решений, внесенных в реестр отечественного ПО. Какое именно программное и аппаратное обеспечение они планируют использовать, остается неизвестным.

Аналогов новой системы «Росатома» по ее масштабу в России не существует

Запуск системы позволит предприятиям «Росатома» автоматизировать жизненный цикл профилей своих сотрудников: начиная предоставления доступа к необходимым ресурсам при их найме до отзыва этого доступа при увольнении. За счет внедрения такой системы все предприятия «Росатома» будут подчиняться единым требованиям политики безопасности и пользоваться едиными маршрутами согласования при предоставлении доступа к корпоративным системам.

Такой подход позволит госкорпорации оптимизировать производственные процессы, обеспечивавшие все функции раньше. В итоге это привет к снижению количества рутинной работы у ИТ-администраторов и к росту эффективности их деятельности.

«Говоря о безопасности, как об одной из ключевых ценностей “Росатома”, нельзя забывать об ИТ-секторе и сохранности информации. Совместный с “Ростелекомом” проект будет способствовать не только повышению уровня информационной безопасности атомной отрасли, но и ускорению, упрощению и автоматизации предоставления прав доступа. А значит, поможет оптимизировать наши ресурсы, высвобождая время пользователей», – сказал директор департамента информационных технологий госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.

Запуск и сопровождение

Как сообщили CNews представители «Гринатома», внедрение системы, по плану, будет завершено до конца 2021 г. Стоимость работ «Ростелекома» в рамках проекта составит 38 млн руб.

Директор Центра компетенций управления доступом компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь рассказал CNews, что разрабатываемая система «будет развернута в Центре обработки данных Росатома с использованием импортозамещенного программного обеспечения. «Система будет построена на базе разработок Центра компетенций управления доступом компании “Ростелеком-Солар”. Ее поддержкой, развитием и интеграцией с существующими корпоративными системами займется Центр компетенций, который будет создан в рамках проекта в АО “Гринатом”», – добавил он.

Другие совместные проекты «Ростелекома» и «Росатома»

Госкорпорация «Росатом» и «Ростелеком» обладают многолетним опытом сотрудничества. К примеру, в августе 2018 г. CNews писал, что в рамках реализации мероприятий нацпрограммы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» они планировали построить федеральную сеть ЦОДов стоимостью 22 млрд руб.

В июле 2019 г. «Росатом» через свою «дочку» «Росэнергоатом» вместе с «Ростелекомом» построил ЦОД в Удомле Тверской области. Он возведен на базе Калининской АЭС, располагает 4000 стоек и обладает мощностью 48 МВт.

О «Ростелеком-Солар»

Компания «Ростелеком-Солар» существует под таким названием с мая 2018 г. Изначально она была известна как Solar Security и являлась дочерней структурой компании «Инфосистемы джет», специализируясь на ИБ-безопасности.

Solar Security была основана в 2015 г. В мае 2018 г., как сообщал CNews, «Ростелеком» выкупил 100-процентную долю в ней за 1,5 млрд руб. По условиям сделки, сотрудники Solar Security должны были сохранить свои рабочие места. К примеру, Игорь Ляпунов до момента поглощения Solar Security «Ростелекомом» занимал пост ее генерального директора и сохранил его за собой, одновременно став вице-президентом «Ростелекома» по кибербезопасности.