Рынок облачных услуг России перевалил за миллиард долларов

Многолетняя позитивная динамика

Объем российского рынка облачных услуг с учетом секторов публичных и частных облаков по итогам 2019 г. вырос на 26,9% и составил $1,07 млрд. Об этом CNews сообщили в IDC Russia со ссылкой на результаты исследования Cloud Service Market 2020-2024 Forecast and 2019 Analysis.

Для сравнения: по итогам 2018 г., как ранее сообщал CNews, объем российского рынка облачных услуг превысил $804 млн, увеличившись за год на 24,8%, а в 2017 г. он составлял порядка $664 млн.

По данным IDC, в дополнение к $1,07 млрд на облачные услуги, компании в 2019 г потратили в России еще $580,78 млн на оплату профессиональных ИТ-сервисов, которые непосредственно связаны с облачными услугами.

«Определенно можно сказать, что 2019 год стал поворотным в истории российского рынка облачных услуг: ряд российских поставщиков запустили и стали активно развивать облачные сервисы на основе контейнерной виртуализации, – отметил Дмитрий Гаврилов, руководитель исследований рынка облачных услуг IDC в России и СНГ. – Это изменит структуру потребления облачных сервисов в пользу IaaS и PaaS и сместит баланс сил в пользу отечественных поставщиков».

Ранее в рейтинге CNews «Облачные сервисы 2020» отмечалось, что в 2019 г. выручка 10 крупнейших отечественных поставщиков «программного обеспечения как сервиса» (SaaS) достигла 48 млрд руб., увеличившись на 48% по сравнению с 2018 г. при этом выручка топ-10 участников рынка «инфраструктуры как сервиса» (IaaS) составила 24 млрд руб., но со сравнимыми темпами роста — 49% год к году.

Публичные облака в фаворитах

Как сообщили CNews в IDC, на услуги в публичных облаках по итогам 2019 г. в России пришлось 84,6% от всех расходов на облачные сервисы. Лидером в этом сегменте, как и годом ранее, осталась Microsoft. На частные облака в России за 2019 г. пришлись оставшиеся 15,4% затрат.

Объем рынка облачных услуг в России в 2019 г. составил $1,07 млрд (IDC)

Одним из ключевых стимулов роста российского рынка публичных облаков в IDC называют растущую популярность аналитики больших данных для решения бизнес-задач, получения конкурентного преимущества и управления рисками.

Наибольшая доля на российском рынке публичных облаков в 2019 г. пришлась на категорию «программное обеспечение как услуга» (SaaS) – 61,2%. За ней следует «инфраструктура как услуга» (IaaS) с долей 26,7% и «платформа как услуга» (PaaS) с долей 12,1%.

Максимальное потребление публичных облачных услуг по итогам 2019 г. было отмечено в сфере розничной и оптовой торговли, финансовой отрасли и промышленном производстве.

Ключевые тенденции рынка облачных услуг

По мнению аналитиков, большие данные, технологии искусственного интеллекта, нереляционные базы данных, интернет вещей и инструменты разработки с поддержкой процессов DevOps напрямую меняют способы использования облачных сервисов. Кроме того, использование публичных облаков для решения бизнес-задач порождает спрос на решения с адаптацией под задачи конкретных отраслей. Это вынуждает провайдеров облачных услуг устанавливать более тесные партнерские отношения с разработчиками ПО для отраслевых решений.

Аналитики IDC отмечают рост интереса со стороны крупных компаний к платформенным решениям с поддержкой непрерывности бизнеса, хотя всего несколько лет назад их интересовали преимущественно решения облачной инфраструктуры. Таким образом, аналитики ожидают, что в ближайшие годы сектор PaaS станет самой быстрорастущей категорией.

В плане роста популярности платформ аналитики IDC отмечают большой интерес к решениям, которые включают среды выполнения и инструменты управления контейнерами. В этом ключе наиболее популярной технологией является Kubernetes. Ее выбирает подавляющее большинство поставщиков, предлагая по модели Kubernetes as a service, например, Azure Kubernetes Service (AKS)

«Это серьезным образом изменит структуру потребления облачных услуг в пользу IaaS и PaaS в ближайшие 5-6 лет, а надвигающийся глобальный экономический кризис только ускорит эту тенденцию, заставляя компании ускорять инновации и использовать платформенные облачные услуги для повышения эффективности своей деятельности», – отметил Дмитрий Гаврилов.

В IDC прогнозируют, что формирование партнерской экосистемы вокруг функциональных рынков IaaS и PaaS будет станет ключевым фактором при масштабировании бизнеса провайдеров облачных услуг. Такие экосистемы, по мнению аналитиков, стимулируют создание новых партнерских каналов выхода на рынок, в том числе, через независимых разработчиков ПО.

Позитивный прогноз на ближайшую пятилетку

По мнению аналитиков IDC Russia, надвигающийся глобальный экономический кризис только ускорит изменение структуры потребления облачных сервисов в пользу IaaS и PaaS, заставляя компании форсировать внедрение новшеств и использовать платформенные сервисы локальных провайдеров для повышения производительности своих разработчиков.

В IDC ожидают, что по итогам 2020 г. расходы на публичные и частные облака на российском рынке вырастут на 21,8% в годовом исчислении. В ближайшие годы – до 2025 г., этому рынку в России пророчат рост со среднегодовыми темпами 18,6%.

К 2025 г. в IDC ожидают, что объем российского рынка публичных и частных облачных услуг составит порядка $2,51 млрд.

Ранее CNews сообщил, что согласно промежуточному прогнозу IDC, рост расходов на публичные облака в России по итогам 2020 г. составит только 15,9% по сравнению с 2019 г., однако уже в 2021 г. Россия продемонстрирует темпы роста на 19,2% по сравнению с 2020 г.