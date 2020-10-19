Власти Подмосковья потратят 50 млн руб. на подсчет «лайков» в Facebook и «Вконтакте». Название победителя забыли удалить из ТЗ?

Подмосковные власти выделили почти 50 млн руб. на аналитический софт, который сможет изучить реакцию пользователей соцсетей на статьи, касающиеся достижений этой власти. Конкретный разработчик ПО в тендерных документах не прописан. Однако название файла с ТЗ наводит на мысли о том, что госзаказчик изначально знает, какое именно ПО победит.

Мониторинг соцсетей для МО

Как выяснил CNews, Главное управление по информационной политике Московской области намерено потратить до 49,4 млн руб. на ПО мониторинга соцсетей — для выяснения реакции пользователей на те или иные сообщения в СМИ о деятельности властей Подмосковья.

Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематической закупке управления, которая была объявлена 16 октября 2020 г. в формате электронного аукциона. Заявки от соискателей будут приниматься до 26 октября. Торги намечены на 27 октября.

Полное название тендера звучит как «передача прав использования ПО информационно-аналитической системы мониторинга «реакции пользователей социальных сетей на ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой региональных властей, а также мониторинга реакции пользователей на события в муниципальных образованиях Московской области». Финальным сроком исполнения контрактных договоренностей указано 25 декабря 2020 г.

Подмосковье потратит до 50 млн руб. на подсчет лайков в соцсетях

Судя по тому, что госзаказчик в ходе проекта ожидает от подрядчика установку ПО и его ввод в действие, речь идет не о продлении лицензий, а о первичном использовании описанного софта.

Вендор ПО определен заранее?

Изучив публичную документацию тендера, редакция CNews обратила внимание на то, что файл с техзаданием, выложенный на сайте госзакупок, был странным образом назван «Призма ТТ». Аббревиатуру «ТТ» логично расшифровать как «технические требования». Название «Призма» принадлежит мониторинговому продукту компании «Медиалогия». В 2012 г. Forbes писал, что это ПО используется, в частности, в Управлении внутренней политики Администрации Президента России.

В этой связи отметим, что госорганы в соответствии с нормами закупочного законодательства (44-ФЗ) избегают проводить не вполне конкурентные процедуры, касающиеся приобретения ПО конкретных марок. Обычно расписываются необходимые характеристики софта, которым в теории могут соответствовать разные продукты. И в ТЗ рассматриваемого тендера упоминание «Призмы» не встречается ни разу.

На момент публикации данного материала Управлении информполитики Подмосковья не смогло объяснить CNews совпадение наименования файла с ТЗ и марки конкретного тематического продукта.

Что именно хочет анализировать Подмосковье

Из размещенных на сайте госзакупок документов следует, что основные сведения для тематического анализа закупаемое ПО станет черпать из уже существующей информсистемы ЕИСМИ. Судя по тендерному описанию, так именуется единая информационная система учета и анализа сообщений в средствах массовой информации и интернет-блогах о результатах деятельности правительства Московской области (МО), центральных исполнительных органов госвласти, госорганов МО, органов местного самоуправления МО, а также организаций и учреждений, находящихся в их ведении.

Круг социальных медиа, которые подлежат мониторингу, очерчен заказчиком вполне четко. В частности, речь идет о соцсетях и ресурсах Facebook, «Вконтакте», «Одноклассники», Twitter, Telegram, Instagram, Youtube и др. Закупаемая система должна будет предоставлять чиновника аналитику на основе качественной и количественной реакции читателей на официальные транслируемые сообщения.

Отметим, что госзаказчик счел нужным внести в глоссарий актуальных с точки зрения исполнения контракта терминов понятие «лайк». Под ним подразумевается «реакция в соцмедиа, которая осуществляется пользователем соцмедиа при помощи нажатия кнопки с одноименным названием на странице сообщения с целью выражения одобрения данного сообщения».