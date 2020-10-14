Власти России интересуются, почему у цифровых гигантов прибыль выше, чем у других. «Все ли здесь правильно?»

Выступая на круглом столе на тему «диктатуры цифровых гигантов», замглавы ФАС выразил уверенность, что его организации как регулятору необходимо начать устанавливать разумное регулирование в отношении ИТ-лидеров. При этом он подчеркивает важность деполитизации такого процесса, но отдельные действия мировых ИТ-грандов считает «подозрительными».

Регулирование для цифровых гигантов

Задача Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сейчас заключается в том, чтобы вводить в отношении цифровых гигантов разумное регулирование. Такого мнения придерживается замглавы этого ведомства Андрей Цыганов. Его он высказал на круглом столе в МГУ им. М. В.Ломоносова «Диктатура цифровых гигантов: почему растет их рыночная власть, и как с этим бороться». Слова Цыганова избранно цитирует пресс-служба регулятора; ссылка на полную видеозапись дискуссии доступна на сайте ведомства.

«Необходимо переходить к формированию разумного инструментария воздействия на цифровые компании, чтобы и политический шум исключить, и создать для всех участников рынка комфортные условия, — говорит Цыганов. — Эти правила необходимы». С его точки зрения, эти правила не внесут ничего принципиально нового в деятельность компаний — речь не идет о структурных разделениях и фиксации цен.

«Что стоит сделать, так это заняться вопросами, связанными с макроэкономическими оценками состояния конкуренции, — полагает Цыганов. — Например, разобраться, почему норма прибыли у этих компаний существенно превышает среднюю норму прибыли, которая складывается в экономике в целом. Все ли здесь хорошо и все ли здесь правильно; нет ли каких-то антиконкурентных действий со стороны этих компаний».

Замглавы ФАС Андрей Цыганов рассматривает подходы к возможному регулированию цифровых гигантов

Под «цифровыми гигантами» замглавы ФАС в первую очередь подразумевает всемирно известные ИТ-компаний, которые, по его данным, в десятке крупнейших бизнес-структур планеты занимают сейчас семь позиций.

«Пусть в России и нет такого масштаба цифровых компаний, но, тем не менее, процессы происходят, и, в том числе, монополизация рынка, — отмечает Цыганов. — Диалог с компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы появились правила регулирования их деятельности в российском сегменте мирового цифрового рынка, помогут развитию конкуренции в этой сфере».

Политическая «трескотня» неприемлема, но…

При этом ремарка о необходимости исключить из рассматриваемого процесса политическую (по всей видимости, популистскую) составляющую для Цыганова представляется крайне важной. В своем выступлении он как минимум трижды обращал на это внимание. Рассуждения на тему того, что «все пропало», и мы скоро станем придатками ИТ-платформ, он считает «трескотней».

«Нужно избегать политизации, когда люди пытаются пробиться в президенты разных стран, используя в качестве аргумента заявления, что нас эксплуатируют непонятные гиганты, они залезли к нам в мозг, поэтому мы их должны если и не уничтожить, то по крайней мере расчленить, — уверен он. — Есть известный постулат теории конкуренции, который гласит: большой — не значит плохой… Прежде всего мы оцениваем не размеры компаний, а их поведение».

При этом действия мировых цифровых гигантов все же вызывают у него настороженность. «Компании, которые находятся наверху, подозрительно не конкурируют между собой, — рассуждает Цыганов. — У меня ощущение, что они по-крупному этот рынок разделили. И более того, помогают друг другу. Вроде бы являясь жесточайшими конкурентами, они с одной стороны не лезут в чужие охотничьи угодья, а с другой запускают колоборационные проекты. Когда на платформе, автором которой является одна из компаний, размещаются ресурсы другой, для которой способ передачи информации, которым владеет третья компания, является обязательным и единственно возможным. А что это, как не абсолютная монополизация рынка?»

Некоторые уточнения позиции замглавы ФАС

Заслуги ИТ-лидеров для Цыганова также несомненны. Он отмечает, что созданные ими цифровые платформы — это то, без чего сегодня совершенно невозможно представить свою жизнь. В его понимании именно эти компании сделали возможным тот уровень глобализации и проникновение новых технологий, которые сейчас существуют.

Но также он считает, что есть в этом и не только положительная сторона. Даже если конечные потребители выражают полное удовлетворение услугами крупнейших цифровых компаний, то их взаимоотношения с более мелкими конкурентами, а также с фирмами, стремящимися разместить свои продукты на базе крупных платформ и других сервисов, вызывают много вопросов со стороны конкурентных ведомств всего мира, говорит Цыганов.

С его точки зрения, экспериментальные правовые режимы («регуляторные песочницы») должны включать в себя элементы антимонопольного регулирования. При этом разработка правил поведения цифровых гигантов должна позволить использовать потенциал этих компаний и не допускать замораживания инвестиций и торможения технологического прогресса.

Замглавы ФАС также акцентировал внимание на том, что в цифровом мире есть три основные категории ресурсов, за которые конкурируют участники цифровых рынков: деньги инвесторов, интеллектуальная собственность и данные потребителей. По его мнению, оценки рынков и расчеты, которые необходимы для того, чтобы понять рыночную силу компаний, должны включать в себя оценку качественных параметров. Это и станет ответом на вопросы, почему одна компания может привлечь к себе миллиарды инвестиционных денег, а у других это не получается, сколько патентных пулов создали цифровые гиганты, и сколько из зарегистрированных патентов они используют, а какое количество лежит мертвым грузом, чтобы они никому не достались.