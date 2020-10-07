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Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе

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, Текст: Владимир Бахур
Система поведенческой HR-аналитики на базе ИИ, разработанная в компании Yva.ai, научилась определять у сотрудников свойства неформальных лидеров. По мнению разработчиков, такие навыки крайне важны для для роста компаний в период массового перевода сотрудников на удаленную работу.

Искусственный интеллект в поисках лидеров

Система Yva.ai на базе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенная для управления опытом сотрудников и повышения эффективности предприятий, получила функцию оценки лидерства в организации, в том числе, определения неформальных лидеров в рабочем коллективе. Об этом заявили разработчики Yva.ai в рамках анонса третьего поколения системы.

Новая модель ИИ, реализованная в Yva.ai 3.0, впервые позволила оценить влиятельность и навыки каждого сотрудника, а также выявлять у них свойства неформальных лидеров и возможности для роста компаний после перехода на удаленную работу.

«$2 млн в год. Столько теряет организация из 1000 человек в связи выгоранием сотрудников и нежелательной текучкой, – говорит Давид Ян (David Yang), основатель компании Yva.ai Inc. – Раньше вовлеченность сотрудников измеряли с огромной задержкой – с помощью больших опросов раз в год. В период пандемии нужен подход непрерывного мониторинга сотрудников. Мы разработали технологию искусственного интеллекта, которая показывает вовлеченность сотрудников в режиме реального времени и позволяет повысить эффективность предприятия, развивая лидерские качества в командах».

Современная HR-аналитика на базе ИИ

Система поведенческой HR-аналитики Yva.ai 3.0 на базе ИИ для управления вовлеченностью сотрудников и лидерством отличается от традиционных опросных систем сочетанием пассивной и активной аналитики. В Yva.ai они представлены 60-секундными микро-опросами и аналитикой цифрового взаимодействия сотрудников в корпоративных системах MS Office 365, MS Teams, G Suite, Slack, Bitrix24, Jira, GitHub и других.

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Принцип работы платформы Yva.ai 3.0

На базе полученных данных Yva.ai формирует рекомендации, информационные панели и отчеты для принятия управленческих решений, повышения эффективности бизнеса и снижения оттока ключевых сотрудников.

Уже на стадии релиза предыдущего поколения система позволяла измерять в режиме реального времени три аспекта, 11 факторов и более 40 метрик, связанных как с благополучием, вовлеченностью и удовлетворенностью сотрудников, так и с их выгоранием, стрессом и «токсичностью».

В третьем поколении Yva.ai, по данным разработчиков, дополнительно реализованы еще два аспекта, пять стилей и 31 метрика, которые непосредственно связаны с определением лидерских качеств сотрудника.

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Рекомендации по итогам анализа Yva.ai 3.0

В дополнение, в новой версии Yva.ai также значительно повышена точность анализа, степень приватности и безопасности измерений. Так, оптимизированный алгоритм сбора метаданных позволил значительно ускорить процесс оценки результативности новых сотрудников при их подключении к бизнес-процессам по сравнению с предыдущей версией. В сумме Yva.ai 3.0 оперирует более чем 100 метрик, оказывающих влияние на эффективность работы предприятия.

HR-аналитика в эпоху глобальной пандемии

Согласно усредненным данным системы Yva.ai, 31% сотрудников в компаниях Северной Америки и Европы в период самоизоляции стали уделять работе на 1,1 часа меньше, чем до пандемии. В то же время, у 12% сотрудников продолжительность «цифрового рабочего дня» увеличилась до 12 часов в сутки.

В Yva.ai считают, что в условиях изменившейся рабочей среды компаниям необходимо быть крайне внимательными к благополучию и производительности команд.

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Оценка лидеров системой Yva.ai в одной из финансовых компаний

«Когда началась пандемия, нам казалось, что дистанционно команды будут работать круглые сутки, – сказала Марта Леман, генеральный директор Yva.ai CIS. – Но цифры показывают, что на самом деле одни сотрудники работают меньше, другие – больше. И оба фактора нуждаются во внимании руководителей. Переработки вовлеченных сотрудников является признаком неизбежного выгорания в ближайшем будущем. Мы разработали технологию ИИ, чтобы помочь руководителям оценивать эти показатели и выявлять сильных менеджеров, способных активно работать в эпоху перемен».

Международная компания с российскими корнями

Компания Yva.ai была основана предпринимателем Давидом Яном в 2014 г. В то время проект стартовал и развивался в статусе исследовательской лаборатории внутри компании Abbyy. В 2016 г. Давид Ян и Гэри Фоулер (Gary A. Fowler) основали компанию Findo, выпустила умную систему Findo.io для поиска по документам, файлам, контактам, почтовым ящикам. Позднее Findo была переименована в Yva.ai, Inc.

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Давид Ян, основатель Yva.ai, член совета директоров ГК Abbyy

Предприниматель Давид Ян, основатель и член совета директоров группы компаний Abbyy, известен как основатель девяти компаний, включая Bit Software (позже переименована в Abbyy), iiko («Айко»), Plazius, Findo и Yva.ai. Кандидат физико-математических наук по теме «Искусственный интеллект», лауреат премии Правительства России в области науки и техники.

Сегодня Yva.ai является независимой компанией с головной штаб-квартирой в г. Санта Клара, Калифорния, США, которую возглавляет Давид Ян, и офисом в Москве, Россия, который возглавляет Марта Леман.

Суммарно штат компании насчитывает порядка 40 сотрудников в США и России. Команда представлена докторами наук, специалистами в области ИИ, обработки естественного языка, семантического поиска, технологий управления персоналом, HR-аналитики, продаж и маркетинга.

Основной профиль Yva.ai – оказание помощи компаниям в удержании ключевых сотрудников и формировании профессиональных команд с помощью предиктивной HR-аналитики на основе ИИ.

В конце сентября 2020 г. CNews сообщил о том, что Syssoft («Системный софт») и Yva.ai объявили о заключении стратегического партнерства, в рамках которого клиентам Syssoft будут доступны выгодные условия подключения к системе поведенческой HR-аналитики Yva.ai.



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